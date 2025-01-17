BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Два человека погибли в школе в Словакии в результате нападения ученика

Еще один человек находится в критическом состоянии, сообщает словацкое агентство TASR. Число потерпевших уточняется.

Фото: AP Photo / Adriana Hudecova

Нападение произошло около 13:00 по местному времени в гимназии в городе Спишска-Стара-Вес на востоке страны. В нападении подозревается 18-летний ученик гимназии. По предварительным данным, он атаковал с ножом учителя и двух одноклассников, а затем скрылся.

Седьмой тестовый запуск Starship закончился взрывом и потерей корабля

Космический корабль Starship был утерян во время седьмого тестового запуска, сообщили в компании SpaceX. Этот тестовый запуск стал седьмым по счету и был произведен в 4:37 по времени Астаны. Среди целей полета Starship были возврат ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку, а также проведение серии экспериментов с теплозащитой.

Фото: SpaceX/AFP

Представитель компании SpaceX сообщила, что космический корабль Starship был утерян во время тестового запуска.

"На данный момент мы можем подтвердить, что мы действительно потеряли корабль", — заявил представитель компании во время трансляции на YouTube-канале. Компания SpaceX в соцсети X объяснила, что "Starship испытал быстрый незапланированный демонтаж во время своего подъемного импульса". В настоящее время ведется выяснение причин инцидента.

Число жертв после объявления о прекращении огня в Газе выросло до 87

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа после достижения соглашения с ХАМАС о прекращении огня выросло как минимум до 87 человек, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

Фото: REUTERS/Hatem Khaled

Сообщается, что среди погибших 21 ребенок и 25 женщин.

Мужчина с двумя ножами напал на прохожих в Испании

В испанском городе Торренте провинции Валенсия мужчина с двумя ножами напал на прохожих, его задержали, сообщили в пресс-службе национальной полиции Испании.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

"Он угрожал соседям на улицах Торренте двумя ножами. <…> Мужчина напал на полицейских, прибывших на вызов, и те были вынуждены остановить его, применив свое табельное оружие", — говорится в сообщении пресс-службы в социальной сети X.

Полиция заявила, что нападение совершил 49-летний мужчина. Его задержали и госпитализировали в больницу.

Сильнейший лесной пожар на юге Аргентины уничтожил десятки домов

Десятки домов сожжены, сотни жителей эвакуированы, сообщает Associated Press.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава гражданской обороны провинции Хорхе Бонансеа заявил, что сильный ветер способствует распространению огня. Ситуация, по его словам, осложняется отсутствием в населенных пунктах гидрантов и водяных насосов.

Отметим, причиной распространения огня стала сильнейшая жара и ветер до 20 метров в секунду. Пламя охватило площадь более 3 тысяч гектаров. К борьбе с пожаром привлекаются десятки экипажей спасателей, тяжелая техника и авиация.

В пострадавших городках закрыты школы и административные здания. Перекрыты все федеральные автотрассы, которые ведут в район бедствия.

Казино и батутный центр сгорели в Мексике

В мексиканском штате Синалоа пожар уничтожил казино и батутный парк в торговом комплексе в центре города Кулиакан, сообщает Uno TV. Людей экстренно эвакуировали из здания, жертв нет. По предварительным данным, один человек получил ожоги, его госпитализировали.

Фото: скриншот видео

На месте работают оперативные службы, территория вокруг горящего здания на площади Синеполис оцеплена, пишет mir24.tv. Очевидцы выкладывают видеоролики, на которых видно, как большая часть здания охвачена пламенем, а в небо поднимается густой столб черного дыма. Часть конструкции обвалилась.

Предположительно, причиной быстрого распространения огня стал легковоспламеняющийся материал с содержанием пластика, который был обнаружен внутри батутного центра. Началось расследование. Директор гражданской защиты Рой Наваррете исключил, что причиной пожара был поджог.