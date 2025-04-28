BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Турция выразила желание провести встречу лидеров России и США

Турция готова к проведению встречи лидеров России и США на своей территории при согласии сторон, пишет РИА Новости.

"Турция сегодня выполняет роль центра дипломатии, Турции и ее лидеру (Реджепу Тайипу Эрдогану) доверяют обе стороны. Думаю, при готовности и согласии сторон организовать такую встречу в Турции возможно. Опыт переговоров РФ и США на территории Турции уже имеется", - сказал собеседник агентства.

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Белый дом продолжит проверку чиновников на верность политике Трампа

Илон Макс покидает Министерство по эффективности госаппарата. Но контроль за чиновниками и их наймом продолжится.

"Администрация Трампа предпринимает шаги по консолидации контроля над наймом и увольнением федеральных служащих. Ключевое агентство продолжит сокращения правительства и после ухода Илона Маска", - пишет The Wall Street Journal.

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Землетрясение произошло в Турции

В восточном районе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом 27 апреля сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что сейсмособытие зафиксировали в 44 км к юго-западу от турецкого города Элязыг, в котором проживает 298 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.



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"Золотой купол" Трампа подорожал

Республиканская партия представит в Конгрессе США дополнительный оборонный пакет на этот год на сумму в $ 150 млрд. $ 27 млрд выделят на систему противоракетной обороны "Золотой купол" Дональда Трампа. Она подорожала.

"Республиканцы в Конгрессе США планируют представить масштабный оборонный пакет на 150 миллиардов долларов, который даст первоначальный толчок в 27 миллиардов долларов спорному противоракетному щиту президента Дональда Трампа „Золотой купол“", — сообщает Reuters со ссылкой на документ Конгресса.

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Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 40 человек

При взрыве в иранском порту в Шахид-Раджаи в городе Бандар-Аббасе погибли 40 человек, заявил губернатор провинции Хормозган Мохаммад Ашури, сообщает Iran International.

Кроме этого, по последним данным, в результате пожара и взрыва в порту в медицинские учреждения поступили 1205 человек.

Ранее было известно о 36 погибших при взрыве, который прогремел в крупнейшем порту Ирана 26 апреля. Пожар так и не потушили, службы пытаются активно локализовать возгорание. Однако, по данным Iran International, спустя 30 часов после взрыва в некоторых частях порта вновь вспыхнул огонь.

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters