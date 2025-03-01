BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Переговоры США и Украины провалились

Переговоры между президентами США и Украины в Вашингтоне закончились провалом. Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в "неуважении" и заявил, что украинский президент "не готов к миру". Встреча завершилась без подписания рамочного соглашения об украинских недрах. Зеленский покинул Белый дом без комментариев, но после встречи поблагодарил Америку за поддержку и напомнил: "Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно ради этого". Совместная пресс-конференция была отменена. Европейские лидеры выразили поддержку Украине, а реакция в США разделилась по партийным линиям, сообщает Би-Би-Си.

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США прекратили финансировать энергосистему Украины — СМИ

Госдепартамент США несколько дней назад остановил реализацию программы Агентства США по международному развитию (USAID), в рамках которой сотни миллионов долларов выделялись на возобновление работы энергосистемы Украины после российских обстрелов. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил телеканал NBC News.

По его информации, агентство также существенно сокращает свое присутствие в Украине: если ранее в миссии USAID в этой стране работали 64 человека, то после реструктуризации останется лишь восемь сотрудников.

Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency

Зеленский после Трампа говорил с Макроном и Рютте

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером в пятницу позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому после скандального приема последнего президентом США Дональдом Трампом, пишет DW.

О чем именно говорили по телефону Зеленский с Макроном, неизвестно. FT, однако, добавляет, что после их разговора президент Украины созвонился также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Содержание этой беседы также пока неизвестно.

За день до этого Рютте сообщил, что Североатлантический альянс готовит новый пакет помощи Украине, включающий "миллиарды евро" и взносы на гарантии безопасности. Это заявление генсек НАТО сделал после телефонной беседы с Трампом, которую сам Рютте охарактеризовал как "отличную".

Израиль и ХАМАС планируют продлить сделку о перемирии

Израиль и ХАМАС завершили первый этап сделки о перемирии. Израиль получил тела четырех заложников, погибших во время нападения 7 октября 2023 года, а в ответ освободил 600 палестинских заключенных. Однако Тель-Авив отказался вывести войска из Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта, пишет издание Axios.

Перемирие должно было закончиться 1 марта, но стороны продолжают переговоры о следующем этапе. ХАМАС передал тела израильтян Международному комитету Красного Креста и освободил 600 палестинских заключенных, из которых 60 отбывали длительные сроки за терроризм, а 50 были лишены свободы пожизненно.

ХАМАС готов обсудить второй этап сделки, но Израиль отказывается выводить войска из Филадельфийского коридора, опасаясь контрабанды оружия. По данным The Wall Street Journal, боевики уже начали восстанавливать подземные тоннели и перестраивают командную структуру.

Фото:AP

Рабочая партия Курдистана объявила о прекращении огня Турции

Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила, что прислушается к призыву своего заключенного лидера Абдуллы Оджалана и согласна пойти на прекращение огня, сообщил телеканал NTV.

"Мы согласны с содержанием призыва Оджалана и заявляем, что с нашей стороны будем соблюдать и выполнять его требования. Объявляем о прекращении огня начиная с субботы", – заявил руководящий комитет РПК.

В материале говорится, что 27 февраля представители турецкой прокурдской партии DEM зачитали обращение Оджалана к боевикам группировки с призывом к разоружению и роспуску.

Как сообщил телеканал, после этого курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили, что если им разрешат вести в Турции политическую деятельность, то они готовы сложить оружие. Турецкое правительство считает, что роспуск Рабочей партии Курдистана займет два-три месяца.

Ранее, 28 февраля, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на фоне призыва к роспуску Рабочей партии Курдистана заявил, что в стране "открылась новая страница" без террора.