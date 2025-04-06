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Израиль задержал британских депутатов: Лондон возмущён

Израильские власти отказали во въезде двум членам британской делегации, прибывшей в страну 5 апреля, пишет DW. Речь идёт о депутатах от правящей Лейбористской партии Юане Яне и Абтисаме Мохамеде, которых после допроса депортировали.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми назвал действия Израиля "неприемлемыми и контрпродуктивными" и выразил глубокую обеспокоенность. По его словам, с парламентариями Соединённого Королевства "нельзя обращаться подобным образом".

Фото: Sergei Supinsky/AFP

Израильская сторона сочла визит депутатов провокационным по данным СМИ, те намеревались задокументировать действия Армии обороны Израиля.

Инцидент произошёл на фоне обострения конфликта в секторе Газа: в ночь на 6 апреля израильская армия нанесла новые удары по территории, в результате которых, по информации палестинских СМИ, погибли не менее 9 человек.

В США начались протесты против Трампа и Маска

Более 1200 акций протеста против президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска прошли 5 апреля по всей стране, пишет АР.

Демонстрации организовали около 150 общественных объединений — от профсоюзов и ЛБГТК+ активистов до организаций ветеранов и защитников прав человека.

Фото: Jose Luis Magana/AP Photo/picture alliance

В Вашингтоне, у монумента Джорджу Вашингтону, по оценкам организаторов, собрались более 20 тысяч человек.

66-летняя Джейн Эллен Саумс, одна из участниц митинга, заявила журналистам, что с тревогой наблюдает за действиями администрации Трампа, которые, по её мнению, подрывают демократические институты страны.

Массовые акции также прошли в Париже, Риме и Лондоне. Протесты запланированы и в соседних странах — Канаде и Мексике.

В здании парламента Канады забаррикадировался неизвестный мужчина

Неизвестный мужчина забаррикадировался в здании парламента Канады в Оттаве, сообщает местная полиция. В связи с инцидентом была введена чрезвычайная ситуация, и сотрудникам парламента было рекомендовано укрыться и закрыть двери.

Восточное крыло парламента было эвакуировано, однако информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Как передает National Post, на место прибыли не менее 12 полицейских машин, а улица рядом с парламентом была перекрыта. Личность мужчины, забаррикадовавшегося в здании, пока не установлена. Позже олиция Оттавы заявила о задержании мужчины. О жертвах или пострадавших не сообщается.