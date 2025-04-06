В МИРЕ: протесты против Трампа и Маска, наводнение в США и дебошир в парламенте Канады
Что произошло в мире за сутки?
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Израиль задержал британских депутатов: Лондон возмущён
Израильские власти отказали во въезде двум членам британской делегации, прибывшей в страну 5 апреля, пишет DW. Речь идёт о депутатах от правящей Лейбористской партии Юане Яне и Абтисаме Мохамеде, которых после допроса депортировали.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми назвал действия Израиля "неприемлемыми и контрпродуктивными" и выразил глубокую обеспокоенность. По его словам, с парламентариями Соединённого Королевства "нельзя обращаться подобным образом".
Фото: Sergei Supinsky/AFP
Израильская сторона сочла визит депутатов провокационным по данным СМИ, те намеревались задокументировать действия Армии обороны Израиля.
Инцидент произошёл на фоне обострения конфликта в секторе Газа: в ночь на 6 апреля израильская армия нанесла новые удары по территории, в результате которых, по информации палестинских СМИ, погибли не менее 9 человек.
В США начались протесты против Трампа и Маска
Более 1200 акций протеста против президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска прошли 5 апреля по всей стране, пишет АР.
Демонстрации организовали около 150 общественных объединений — от профсоюзов и ЛБГТК+ активистов до организаций ветеранов и защитников прав человека.
Фото: Jose Luis Magana/AP Photo/picture alliance
В Вашингтоне, у монумента Джорджу Вашингтону, по оценкам организаторов, собрались более 20 тысяч человек.
66-летняя Джейн Эллен Саумс, одна из участниц митинга, заявила журналистам, что с тревогой наблюдает за действиями администрации Трампа, которые, по её мнению, подрывают демократические институты страны.
Массовые акции также прошли в Париже, Риме и Лондоне. Протесты запланированы и в соседних странах — Канаде и Мексике.
В здании парламента Канады забаррикадировался неизвестный мужчина
Неизвестный мужчина забаррикадировался в здании парламента Канады в Оттаве, сообщает местная полиция. В связи с инцидентом была введена чрезвычайная ситуация, и сотрудникам парламента было рекомендовано укрыться и закрыть двери.
Восточное крыло парламента было эвакуировано, однако информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Как передает National Post, на место прибыли не менее 12 полицейских машин, а улица рядом с парламентом была перекрыта. Личность мужчины, забаррикадовавшегося в здании, пока не установлена. Позже олиция Оттавы заявила о задержании мужчины. О жертвах или пострадавших не сообщается.
"Вызов по поводу мужчины, забаррикадировавшегося в восточном блоке (парламента - ред.) закончился без происшествий. Мужчина находится под стражей ", - говорится в заявлении полиции в соцсети X.
В результате сильных наводнений, которые охватили центральные штаты США, погибли 16 человек, из которых 10 проживали в Теннесси. Паводки стали следствием мощных ливней и штормов, которые усилились 5 апреля. Об этом сообщает AP.
Уровень рек продолжает расти, и ожидается, что в некоторых районах он будет увеличиваться в ближайшие дни. Например, река Огайо поднялась на 1,5 метра за 24 часа и продолжает расти. Мэр Луисвилла, крупнейшего города штата Кентукки, Крейг Гринберг, заявляет, что наводнение может стать одним из самых разрушительных в истории города. Дороги в Кентукки стали непроходимыми из-за паводков, поваленных деревьев, а также оползней и обвалов.
Фото: Reuters
Разрушительные штормы также затронули Арканзас, Миссисипи и другие штаты. Со 2 апреля в некоторых районах Кентукки выпало более 30 см осадков, а в Арканзасе и Миссури — более 20 см. Национальная метеорологическая служба США предупреждает о высоком риске затоплений дорог, мостов и другой инфраструктуры.
Ранее в феврале наводнения затопили округ Лос-Анджелес в Калифорнии, вызвав сильные дожди, которые особенно сильно затронули районы Голливудских холмов и Пасифик-Палисейдс и Альтадена. Это произошло всего через месяц после масштабных пожаров.
Британия, Франция и Украина обсудили "силы сдерживания"
Начальник Генштаба Великобритании Тони Радакин встретился с коллегами из Украины и Франции в Киеве для обсуждения вопросов отправки миротворцев на территорию Украины, сообщает Минобороны Великобритании. Основное внимание было уделено использованию текущих возможностей Украины для укрепления её позиций в будущем, пишет Ъ.
"Основное внимание уделялось тому, как использовать нынешние возможности Украины, чтобы обеспечить стране максимально сильные позиции в будущем. Руководители оборонных ведомств обсудили структуру, размер и состав, необходимые для любых будущих сил по обеспечению безопасности Украины",— говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
Также в начале марта была сформирована "коалиция желающих", которая будет работать с Украиной над планом прекращения боевых действий. Среди прочего, союзники договорились продолжать военную помощь Киеву и не исключили возможности отправки миротворцев.