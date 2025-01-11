  • 11 Января, 11:23
  • BAIGENEWS

В МИРЕ: президентство Мадуро, последние решения Байдена, кино про Путина и грипп в Великобритании

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 11:00
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BaigeNews.kz Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00
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Фото: BaigeNews.kz

BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы

Николас Мадуро принес присягу на инаугурации в здании Национальной ассамблеи Венесуэлы и в третий раз подряд вступил в должность президента страны, сообщает пресс-служба венесуэльского парламента.

Фото: Matias Delacroix / AP 

Между тем, власти США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за информацию, которая приведет к его аресту, до 25 млн долларов. По мнению Белого Дома, при обработке бюллетеней и объявлении результатов на президентских выборах в Венесуэле были допущены "серьезные ошибки", объявленные итоги не отражают "волю венесуэльского народа".

Байден продлил отсрочку депортации для 900 тысяч иммигрантов

Администрация президента США Джо Байдена в пятницу продлила действие закона о депортации, который в настоящее время распространяется на 900 000 иммигрантов из Венесуэлы, Сальвадора, Украины и Судана. Этот шаг отсрочит любые попытки избранного президента Дональда Трампа отменить эти меры защиты, сообщает Reuters.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) продлило участие в программе "Временный защищённый статус" (TPS) для граждан этих стран, предоставив этим иммигрантам отсрочку от депортации и доступ к разрешениям на работу ещё на 18 месяцев.

Фото: REUTERS

Пожары в Калифорнии: губернатор потребовал объяснить пустое водохранилище

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в соцсети X призвал провести независимое расследование инцидента, связанного с отсутствием давления в пожарных гидрантах и сообщений об опустошенном водохранилище на фоне бушующих в штате беспрецедентных лесных пожаров.

"Нам нужны ответы, чтобы убедиться, что подобное больше не повторится, и у нас есть все ресурсы для борьбы с такими катастрофическими пожарами", — написал он.

Напомним, число жертв пожаров в Лос-Аджелесе выросло до 10 человек. Окружной судмедэксперт Лос-Анджелеса сообщил, что останки этих людей все еще идентифицируются, также идет процесс уведомления родственников жертв.

Дональд Трамп не будет отбывать наказание по делу о бизнес-мошенничестве

Cуд Нью-Йорка вынес обвинительный приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о мошенничестве, определив ему "безусловное освобождение". Этот юридический термин означает, что Трамп не будет отбывать срок - тюремный или испытательный, а также платить штрафы, так как суд считает, что наказание не представляет общественного интереса, пишет Euronews.

Фото: Getty image

Вынося приговор, судья Хуан Меарчан отметил "уникальное и удивительное стечение обстоятельств", в которых проходил процесс. Он подчеркнул, что президенты США являются обычными гражданами в глазах суда, после чего объявил приговор - самый мягкий из возможных.

Переизбранный президент проходил по делу о бизнес-мошенничестве, связанном выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 год. В день вынесения приговора Трамп участвовал в заседании по видеосвязи. Он взял слово, назвал процесс "ужасным опытом" и сообщил, что дело затеяли, чтобы помешать его переизбранию.

Актёр Джуд Лоу сыграет Путина 

Британский актер Джуд Лоу сыграет молодого Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", пишет Deadline.

Фото: kinoafisha.info

Политический триллер снимут по одноименной книге писателя Джулиано да Эмполи. Главным героем по сюжету является политтехнолог Вадим Баранов, который начал работать с Путиным в 1990-х в начале его политической карьеры.

Тайвань объявил о разворачивании систем ПВО NASAMS

Тайвань разместит на севере острова комплексы противовоздушной обороны NASAMS, закупленные у США, пишет газета Taipei Times.

Фото: CNA

"NASAMS, заказанные Тайванем у США, будут установлены на стратегически важных позициях в Тайбэе и Синьбэе для защиты региона",
 — пишет газета со ссылкой на министерство обороны острова. В ведомстве также уточнили, что комплексы ПВО будут развернуты в районе Суншань Тайбэя и районе Тамсуй Синьбэя, добавив, что системы "могут быть поставлены уже к концу этого года".

Газета отмечает, что ранее агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) при Пентагоне заявило, что Тайваню будут проданы три комплекса NASAMS.

Times: в Британии умирают около 50 человек в день из-за очередей в больницах

Ежедневно в Великобритании умирают около 50 человек из-за длительного ожидания в медицинских учреждениях, сообщает газета The Times со ссылкой на анализ, проведенный врачами.

Фото: thetimes.com

Задержки в оказании помощи связаны с высокой нагрузкой на больницы, которая была вызвана наплывом пациентов с гриппом. Из-за этого в медицинских учреждениях складываются "опасные" и "унизительные" условия для пребывания больных, пишет издание.

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