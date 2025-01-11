В МИРЕ: президентство Мадуро, последние решения Байдена, кино про Путина и грипп в Великобритании
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы
Николас Мадуро принес присягу на инаугурации в здании Национальной ассамблеи Венесуэлы и в третий раз подряд вступил в должность президента страны, сообщает пресс-служба венесуэльского парламента.
Фото: Matias Delacroix / AP
Между тем, власти США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за информацию, которая приведет к его аресту, до 25 млн долларов. По мнению Белого Дома, при обработке бюллетеней и объявлении результатов на президентских выборах в Венесуэле были допущены "серьезные ошибки", объявленные итоги не отражают "волю венесуэльского народа".
Байден продлил отсрочку депортации для 900 тысяч иммигрантов
Администрация президента США Джо Байдена в пятницу продлила действие закона о депортации, который в настоящее время распространяется на 900 000 иммигрантов из Венесуэлы, Сальвадора, Украины и Судана. Этот шаг отсрочит любые попытки избранного президента Дональда Трампа отменить эти меры защиты, сообщает Reuters.
Фото: REUTERS
Пожары в Калифорнии: губернатор потребовал объяснить пустое водохранилище
"Нам нужны ответы, чтобы убедиться, что подобное больше не повторится, и у нас есть все ресурсы для борьбы с такими катастрофическими пожарами", — написал он.
Напомним, число жертв пожаров в Лос-Аджелесе выросло до 10 человек. Окружной судмедэксперт Лос-Анджелеса сообщил, что останки этих людей все еще идентифицируются, также идет процесс уведомления родственников жертв.
Дональд Трамп не будет отбывать наказание по делу о бизнес-мошенничестве
Cуд Нью-Йорка вынес обвинительный приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о мошенничестве, определив ему "безусловное освобождение". Этот юридический термин означает, что Трамп не будет отбывать срок - тюремный или испытательный, а также платить штрафы, так как суд считает, что наказание не представляет общественного интереса, пишет Euronews.
Фото: Getty image
Вынося приговор, судья Хуан Меарчан отметил "уникальное и удивительное стечение обстоятельств", в которых проходил процесс. Он подчеркнул, что президенты США являются обычными гражданами в глазах суда, после чего объявил приговор - самый мягкий из возможных.
Переизбранный президент проходил по делу о бизнес-мошенничестве, связанном выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 год. В день вынесения приговора Трамп участвовал в заседании по видеосвязи. Он взял слово, назвал процесс "ужасным опытом" и сообщил, что дело затеяли, чтобы помешать его переизбранию.
Актёр Джуд Лоу сыграет Путина
Британский актер Джуд Лоу сыграет молодого Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник", пишет Deadline.
Фото: kinoafisha.info
Политический триллер снимут по одноименной книге писателя Джулиано да Эмполи. Главным героем по сюжету является политтехнолог Вадим Баранов, который начал работать с Путиным в 1990-х в начале его политической карьеры.
Тайвань объявил о разворачивании систем ПВО NASAMS
Тайвань разместит на севере острова комплексы противовоздушной обороны NASAMS, закупленные у США, пишет газета Taipei Times.
Фото: CNA
"NASAMS, заказанные Тайванем у США, будут установлены на стратегически важных позициях в Тайбэе и Синьбэе для защиты региона",
— пишет газета со ссылкой на министерство обороны острова. В ведомстве также уточнили, что комплексы ПВО будут развернуты в районе Суншань Тайбэя и районе Тамсуй Синьбэя, добавив, что системы "могут быть поставлены уже к концу этого года".
Газета отмечает, что ранее агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) при Пентагоне заявило, что Тайваню будут проданы три комплекса NASAMS.
Times: в Британии умирают около 50 человек в день из-за очередей в больницах
Ежедневно в Великобритании умирают около 50 человек из-за длительного ожидания в медицинских учреждениях, сообщает газета The Times со ссылкой на анализ, проведенный врачами.
Фото: thetimes.com
Задержки в оказании помощи связаны с высокой нагрузкой на больницы, которая была вызвана наплывом пациентов с гриппом. Из-за этого в медицинских учреждениях складываются "опасные" и "унизительные" условия для пребывания больных, пишет издание.
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