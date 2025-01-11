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Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы

Николас Мадуро принес присягу на инаугурации в здании Национальной ассамблеи Венесуэлы и в третий раз подряд вступил в должность президента страны, сообщает пресс-служба венесуэльского парламента.

Фото: Matias Delacroix / AP

Между тем, власти США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за информацию, которая приведет к его аресту, до 25 млн долларов. По мнению Белого Дома, при обработке бюллетеней и объявлении результатов на президентских выборах в Венесуэле были допущены "серьезные ошибки", объявленные итоги не отражают "волю венесуэльского народа".

Байден продлил отсрочку депортации для 900 тысяч иммигрантов

Администрация президента США Джо Байдена в пятницу продлила действие закона о депортации, который в настоящее время распространяется на 900 000 иммигрантов из Венесуэлы, Сальвадора, Украины и Судана. Этот шаг отсрочит любые попытки избранного президента Дональда Трампа отменить эти меры защиты, сообщает Reuters.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) продлило участие в программе "Временный защищённый статус" (TPS) для граждан этих стран, предоставив этим иммигрантам отсрочку от депортации и доступ к разрешениям на работу ещё на 18 месяцев.

Фото: REUTERS

Пожары в Калифорнии: губернатор потребовал объяснить пустое водохранилище

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в соцсети X призвал провести независимое расследование инцидента, связанного с отсутствием давления в пожарных гидрантах и сообщений об опустошенном водохранилище на фоне бушующих в штате беспрецедентных лесных пожаров.

"Нам нужны ответы, чтобы убедиться, что подобное больше не повторится, и у нас есть все ресурсы для борьбы с такими катастрофическими пожарами", — написал он. Напомним, число жертв пожаров в Лос-Аджелесе выросло до 10 человек. Окружной судмедэксперт Лос-Анджелеса сообщил, что останки этих людей все еще идентифицируются, также идет процесс уведомления родственников жертв.

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