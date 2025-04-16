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15 лет за коррупцию: экс-президент Перу и его жена осуждены

Associated Press © 2025 , Joel Alonzo

Уголовный суд Перу вынес приговор бывшему президенту Ольянте Умале и его супруге Надин Эредиа по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.

"Третий национальный коллегиальный уголовный суд приговорил Ольянту Умалу и Надин Эредиа к 15 годам тюремного заключения, признав их виновными в отмывании денег", - говорится в сообщении на странице верховного суда Перу в Facebook.

По данным местных СМИ из зала суда, бывший глава государства и его супруга обязаны будут выплатить штраф в размере 670 тысяч долларов США . Брат Надин Эредиа приговорен по этому делу к 12 годам заключения, еще четверо обвиняемых получили от пяти до восьми лет. США начнут вывод войск из Сирии

ЕРА/ТАСС

По информации израильского издания Ynet, в ближайшие 60 дней Пентагон начнет поэтапный вывод около 2 000 военнослужащих из Сирии. Официального подтверждения от Вашингтона пока не последовало.

"Как стало известно Ynet, представители служб безопасности США проинформировали руководство спецслужб Израиля, что поэтапный вывод войск из Сирии начнется в течение двух месяцев", - сообщает портал.

По его данным, Израиль ранее пытался воспрепятствовать подобному развитию событий, но не преуспел. Тем не менее, руководители спецслужб Израиля продолжают оказывать давление на Вашингтон, чтобы американские войска остались в Сирии.

В декабре 2024 года в Пентагоне заявляли, что в Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих.

$215 млн — под нож: Госдеп США отменяет гранты

Kevin Dietsch/Getty Images

Госдепартамент США аннулировал 139 программ иностранной помощи на общую сумму $215 млн. Под сокращение попали проекты в Беларуси, Молдавии, Узбекистане, Кыргызстане, а также в Армении, Великобритании, Ливии и других странах. Среди отменённых — программа по борьбе с дезинформацией в Беларуси и проекты в сфере креативного контента.

"Госсекретарь Марко Рубио продолжает внимательно пересматривать иностранную помощь от Госдепартамента США. Сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму $215 млн", - сообщает DOGE в соцсети X.

Зеленский зовёт лидеров ЕС в Киев на 9 мая

Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров посетить Киев 9 мая с целью "демонстрации дипломатической силы на фоне ежегодного военного парада в Москве", сообщило издание Politico со ссылкой на главу украинского МИД Андрея Сибигу.

14 апреля на встрече в Люксембурге он передал приглашение министрам иностранных дел стран-членов Евросоюза. Он призвал их "продемонстрировать единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны".

Трагедия в Альпах: погиб топ-менеджер LEGO

kirkbi.com

Майкл Халбай, вице-председатель совета директоров Kirkbi (материнской компании LEGO Group), погиб в Швейцарии, катаясь на лыжах. Он упал на трассе и скончался от внутреннего кровотечения. Халбай был близким другом датской королевской семьи, членом благотворительного фонда Mary Fonden и влиятельным бизнесменом в сфере социальных инициатив.