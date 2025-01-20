BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Вашингтон ожидает четверть миллиона человек на инаугурации Трампа

Столица США готовится к наплыву тысяч людей и усиленным мерам безопасности в связи с инаугурацией президента Дональда Трампа 20 января, а также к акциям протеста, которые будут проходить в те же дни, пишет "Голос Америки".

Фото: AP

По оценкам официальных лиц, в Вашингтон прибудут около 250 тысяч человек, имеющих билеты, чтобы присутствовать на церемонии, где Дональд Трамп вновь примет присягу в качестве президента. Это меньше, чем на первой инаугурации Трампа в 2017 году, когда город принимал более миллиона человек.

В США разблокировали TikTok

Соцсеть TikTok восстановила свою работу в Соединенных Штатах, передает телекомпания CNN.

"TikTok, похоже, возвращается в Сеть всего через несколько часов после того, как избранный президент Дональд Трамп пообещал в воскресенье, что в понедельник подпишет указ о спасении запрещенного приложения", - говорится в сообщении.

Отметим, примерно через 12 часов после блокировки пользователи из США начали получать доступ к TikTok в веб-браузере и в приложении, хотя на странице по-прежнему отображалось предупреждение о закрытии.

Латвия может попасть под санкции Евросоюза

Латвия не достигает целей в области энергетики и климата и рискует оказаться под санкциями ЕС, пишет BaltNews со ссылкой на итоги проверки Государственного контроля.

В качестве основных причин аудиторы выделили отсутствие долгосрочной стратегии в Латвии по достижению поставленных целей, недостаток финансирования; дублирование функций и задач участвующих сторон, а также недостаточное участие госкомпаний в достижении плана.

К слову, недостижение целей Национального плана энергетики и климата (NECP) до 2030 года может повлечь за собой санкции со стороны ЕС.

Шольц обвинил Маска в подрыве демократии в Европе

Поддержка американским предпринимателем Илоном Маском ультраправых партий в Европе неприемлема, пишет EA Daily. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступление которого транслировал телеканал Das Erste группы ARD.

"Он (Маск. — EADaily) поддерживает ультраправых повсюду в Европе — в Великобритании, в Германии, во многих, многих других странах. И это совершенно неприемлемо. Это ставит под угрозу демократическое развитие Европы, это ставит под угрозу наше общество и это должно быть подвергнуто критике. Его связь с ультраправыми, будь то в интересах бизнеса или по причинам, связанным с его собственными политическими взглядами, неприемлема", — сказал Шольц, которого цитирует телеграм-канал "Пул № 3".

Накануне Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в соцсети X лозунг, провозглашенный кандидатом на пост канцлера Германии от партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель. "Сделаем Европу вновь великой!" — написал Маск.



Японские пенсионеры начали добровольно садиться в тюрьмы

Жители Японии пожилого возраста начали добровольно садиться в тюрьмы, так как не могут обеспечить себе достойную жизнь в обычном мире. Некоторые даже готовы платить по 20-30 тысяч йен в месяц, чтобы остаться за решеткой навсегда, пишет mir24.tv.

Крупнейшая женская тюрьма Японии переполнена заключенными преклонного возраста. По словам сотрудников учреждения, на свободе эти женщины страдали от одиночества и нищеты. Заключение стало для них единственным способом выжить.

Фото: BBC

В тюрьме осужденные получают регулярное питание, медицинские осмотры, уход и общение. Ради этого многие из них идут на мелкие преступления. Как призналась 81-летняя женщина, отбывающая наказание за кражу еды, именно за решеткой ее жизнь стала по-настоящему стабильной. Она также отметила, что довольна работой сотрудников и назвала своих сокамерниц "хорошими людьми".

По данным CNN, около 20% японцев старше 65 лет живут за чертой бедности. Как рассказал телеканалу охранник одной из тюрем Такаеси Сиранага, многие попадают в тюрьму, чтобы не замерзнуть или не умереть от голода, а также получить бесплатную медицинскую помощь. Поэтому пожилые японцы стараются оставаться в тюрьмах как можно дольше.

Бензовоз взорвался в Нигерии: 86 погибших

На западе Нигерии автоцистерна перевернулась на перекрестке, горючее решили перелить в другой бензовоз, пишет Thisday Live. Местные жители прибежали зачерпнуть себе немного бензина, как вдруг раздался взрыв.

Фото: Anadolu

Инцидент произошел в штате Нигер. По предварительным данным, водитель автоцистерны не справился с управлением, и она перевернулась на перекрестке. Чтобы перелить горючее, подогнали еще один бензовоз. Местные жители стали собирать бензин из перевернувшейся автоцистерны. Неожиданно раздался взрыв, огонь перекинулся на автомобили и ближайшие магазины. Отметим, 80 тел уже массово захоронили в общей могиле. Еще пять тел забрали родственники.

Губернатором Ватикана с марта станет женщина

Папа римский Франциск в марте планирует назначить на пост губернатора Ватикана монахиню Раффаэлу Петрини, пишет DW. Такое заявление он сделал в эфире итальянского ток-шоу "Che tempo che fa" ("Какая погода"), передает католическое информационное агентство KNA.

Фото: Vaticannews

С 2021 года Петрини занимает пост генерального секретаря губернаторства Ватикана. На посту главы правительства города-государства она заменит архиепископа Фернандо Вергеса Альсагу. 1 марта 2025 года ему исполнится 80 лет.