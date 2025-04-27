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Взрыв в порту Ирана: число погибших возросло до 18, более 800 пострадали

26 апреля в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана произошёл мощный взрыв, в результате которого погибли 18 человек, а более 800 получили ранения, пишет DW.

По информации иранского госагентства IRNA, инцидент мог быть спровоцирован взрывом химического компонента, используемого при производстве ракетного топлива. Из-за сильного загрязнения воздуха власти объявили режим ЧП на юге Ирана.

Происшествие совпало с третьим раундом переговоров США и Ирана по ядерной программе Тегерана. Хотя власти не подтверждают версию о возможном нападении, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что службы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования семьям погибших и направил министра внутренних дел в регион для координации расследования. Порт Шахида Раджаи играет стратегическую роль: через него проходит 85% контейнерных перевозок страны и значительная часть нефтяного экспорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Ирана.

Дипломатия на похоронах Папы Римского

Президенты США и Украины, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, успели провести краткую встречу в Риме перед церемонией похорон Папы Франциска, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Встреча продолжалась всего 15 минут и была названа Белым домом "продуктивной", а Зеленским — "символической". Это была первая встреча лидеров после скандала, произошедшего во время их предыдущего разговора в Белом доме.

Фото: Офис президента Украины

Ожидалось, что в Риме Трамп и Зеленский смогут провести полноценную встречу после похорон, однако американский президент сразу после церемонии отправился в США, и встреча не состоялась.

Между тем, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел несколько встреч в Риме с мировыми лидерами, которые прибыли в итальянскую столицу на церемонию погребения папы Франциска. Среди них были президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает DW.

В ходе встречи с Макроном обсуждалась цель прекращения войны в Украине. Французский лидер подчеркнул, что теперь ключевым моментом является демонстрация президентом России Владимировым Путиным стремления к миру. Макрон также подтвердил продолжение работы в рамках международной коалиции для достижения долгосрочного мира.

Встреча Зеленского с британским премьером Киром Стармером также носила позитивный характер. Лидеры обменялись мнениями о прогрессе, достигнутом на пути к миру, и договорились продолжить сотрудничество с международными партнерами для реализации следующих этапов.

Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий

Президент России Владимир Путин на встрече с спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

"В ходе общения с посланником Трампа Владимир Путин отметил, что Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной без каких-либо предварительных условий", — уточнил Песков.

Он добавил, что эта позиция уже не раз озвучивалась президентом России.

Новые задержания среди сотрудников мэрии Стамбула

В Турции задержаны еще от 47 до 50 сотрудников мэрии Стамбула по делу о коррупции, сообщает DW.

Фото: Francisco Seco/AP Photo/picture alliance

Задержания были проведены в рамках расследования, связанного с бывшим мэром города Экремом Имамоглу. Операции прошли в Стамбуле, Анкаре и Текирдаге. Согласно информации, предоставленной государственным информагентством Anadolu, власти страны выдали распоряжение о задержании 53 человек. Среди арестованных — генеральный секретарь стамбульского муниципалитета, глава канцелярии Имамоглу, а также представители управления водоснабжения и канализации (ISKI).

Также под стражу взяты жена помощника Имамоглу Мурата Онгюна и личный телохранитель экс-мэра. С момента его ареста число задержанных возросло до 150 человек, но точная цифра остается неизвестной.