В МИРЕ: последствия взрыва в Иране, дипломатия на похоронах Папы, новые задержания в Турции
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Взрыв в порту Ирана: число погибших возросло до 18, более 800 пострадали
26 апреля в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана произошёл мощный взрыв, в результате которого погибли 18 человек, а более 800 получили ранения, пишет DW.
По информации иранского госагентства IRNA, инцидент мог быть спровоцирован взрывом химического компонента, используемого при производстве ракетного топлива. Из-за сильного загрязнения воздуха власти объявили режим ЧП на юге Ирана.
Происшествие совпало с третьим раундом переговоров США и Ирана по ядерной программе Тегерана. Хотя власти не подтверждают версию о возможном нападении, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что службы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования семьям погибших и направил министра внутренних дел в регион для координации расследования. Порт Шахида Раджаи играет стратегическую роль: через него проходит 85% контейнерных перевозок страны и значительная часть нефтяного экспорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Ирана.
Дипломатия на похоронах Папы Римского
Президенты США и Украины, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, успели провести краткую встречу в Риме перед церемонией похорон Папы Франциска, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Встреча продолжалась всего 15 минут и была названа Белым домом "продуктивной", а Зеленским — "символической". Это была первая встреча лидеров после скандала, произошедшего во время их предыдущего разговора в Белом доме.
Фото: Офис президента Украины
Ожидалось, что в Риме Трамп и Зеленский смогут провести полноценную встречу после похорон, однако американский президент сразу после церемонии отправился в США, и встреча не состоялась.
Между тем, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел несколько встреч в Риме с мировыми лидерами, которые прибыли в итальянскую столицу на церемонию погребения папы Франциска. Среди них были президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает DW.
В ходе встречи с Макроном обсуждалась цель прекращения войны в Украине. Французский лидер подчеркнул, что теперь ключевым моментом является демонстрация президентом России Владимировым Путиным стремления к миру. Макрон также подтвердил продолжение работы в рамках международной коалиции для достижения долгосрочного мира.
Встреча Зеленского с британским премьером Киром Стармером также носила позитивный характер. Лидеры обменялись мнениями о прогрессе, достигнутом на пути к миру, и договорились продолжить сотрудничество с международными партнерами для реализации следующих этапов.
Путин подтвердил готовность к диалогу с Киевом без предварительных условий
Президент России Владимир Путин на встрече с спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
"В ходе общения с посланником Трампа Владимир Путин отметил, что Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной без каких-либо предварительных условий", — уточнил Песков.
Он добавил, что эта позиция уже не раз озвучивалась президентом России.
Новые задержания среди сотрудников мэрии Стамбула
В Турции задержаны еще от 47 до 50 сотрудников мэрии Стамбула по делу о коррупции, сообщает DW.
Фото: Francisco Seco/AP Photo/picture alliance
Задержания были проведены в рамках расследования, связанного с бывшим мэром города Экремом Имамоглу. Операции прошли в Стамбуле, Анкаре и Текирдаге. Согласно информации, предоставленной государственным информагентством Anadolu, власти страны выдали распоряжение о задержании 53 человек. Среди арестованных — генеральный секретарь стамбульского муниципалитета, глава канцелярии Имамоглу, а также представители управления водоснабжения и канализации (ISKI).
Также под стражу взяты жена помощника Имамоглу Мурата Онгюна и личный телохранитель экс-мэра. С момента его ареста число задержанных возросло до 150 человек, но точная цифра остается неизвестной.
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