BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

США вводят 25% пошлину на импорт автомобилей

AP

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25%-го тарифа на импорт автомобилей. Нововведение не коснется машин, которые собираются на территории США. Решение направлено на поддержку американских автопроизводителей и сокращение зависимости от внешних поставщиков, пишет Reuters.

"Мы будем фактически взимать тариф в размере 25%. Но если вы собираете автомобили в Соединенных Штатах, то тарифов не будет", — заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Эксперты отмечают, что этот шаг может вызвать ответные меры со стороны крупнейших торговых партнеров США, таких как Европейский Союз, Япония и Южная Корея.

Дания вводит обязательную военную службу для женщин

Henning Bagger/Ritzau Scanpix/picture alliance

Парламент Дании принял закон, согласно которому женщины, достигшие 18-летнего возраста, будут призываться на военную службу наравне с мужчинами. Первые призывы могут начаться уже в июле текущего года, пишет dw.com.

Ранее женщины служили в армии страны исключительно на добровольной основе. Однако власти сочли, что гендерное равенство должно распространяться и на вооруженные силы.

Кроме того, срок службы в армии был увеличен с 4 до 11 месяцев, что, по мнению датского правительства, позволит лучше подготовить военных к возможным угрозам.

Крупнейшие лесные пожары в истории Южной Кореи

AFP

Южную Корею охватили сильнейшие в истории страны лесные пожары. Согласно последним данным, огонь унес жизни 24 человек, еще 26 получили ранения, а более 23 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, пишет BBC.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи, премьер-министр Хан Док Су назвал эти пожары самыми разрушительными за всю историю страны.

Среди погибших — в основном пожилые люди в возрасте 60-70 лет. Также поступают сообщения о крушении пожарного вертолета, пилот которого погиб.

Огонь уничтожил целые районы, вынудив власти закрыть школы и эвакуировать более 2 тысяч заключенных из местных тюрем.

Протесты против ХАМАС в секторе Газа

AFP

На севере сектора Газа сотни палестинцев вышли на улицы с требованиями прекратить войну против Израиля и отстранить группировку ХАМАС от власти, пишет dw.com.

Как сообщает агентство AFP, протестующие, преимущественно мужчины, скандировали лозунги против ХАМАС. Один из участников митинга заявил:

"Я пришел, чтобы передать послание от имени народа: хватит войны".

Некоторые очевидцы рассказали, что сотрудники службы безопасности ХАМАС в гражданской одежде пытались разгонять демонстрацию.

Вечером 25 марта в Telegram-каналах появились призывы повторить протесты в различных частях сектора Газа.

Европа отказывается от идеи отправки войск на Украину

© Sgt. David Bickel / ZUMAPRESS.com

Страны Европейского Союза начали отказываться от обсуждаемой ранее идеи отправки военных контингентов на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники.

По словам одного из дипломатов, европейские государства "отходят от идеи отправки наземных войск и ищут альтернативные способы поддержки Украины".

Ранее подобную возможность обсуждали Франция, Польша и несколько других стран. Однако, по мнению аналитиков, перспектива эскалации конфликта и возможное вмешательство России заставили ЕС пересмотреть подход.

Тем не менее, отказ от идеи размещения войск не означает, что отдельные страны не будут отправлять инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.