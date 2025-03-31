BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Трамп намерен ввести вторичные пошлины против Ирана

Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос введения вторичных пошлин против Ирана, если Тегеран не согласится на новое соглашение по своей ядерной программе. 31 марта 2025 года в интервью журналистам на борту Air Force One Трамп заявил, что готов ввести меры, схожие с теми, которые он применил несколько лет назад.

"Если они не заключат сделку, я введу для них вторичные пошлины, как это было четыре года назад", — сказал Трамп. Эти меры, по его словам, затронут не только Иран, но и многие другие страны, не ограничиваясь лишь небольшой группой с наибольшими торговыми дисбалансами. Президент подчеркнул, что новые тарифы будут иметь глобальный характер и охватят практически все страны мира.

Для многих эта позиция Трампа стала напоминанием о его жесткой торговой политике в предыдущие годы, когда вторичные пошлины были важным инструментом в его внешней политике. Ввод новых санкций стал бы продолжением стратегии давления на Иран в вопросах, касающихся его ядерных амбиций.

Фото: Evan Vucci / AP Photo

Более 60 человек убиты в результате бомбардировок Газы



В результате бомбардировок Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по районам Газы 30 марта погибли как минимум 64 человека, включая детей, сообщает телеканал Al Jazeera. Атаки продолжались в день начала исламского праздника Ураза-байрам, пишет Al Jazeera. Одним из наиболее трагичных инцидентов стало разрушение жилого дома в городе Хан-Юнис на юге Газы, в котором погибли мирные жители, в том числе дети.

Кроме того, пресс-служба Палестинского общества Красного Полумесяца сообщила, что в Рафахе были обнаружены тела 15 человек, которые числились пропавшими без вести после того, как израильская армия обстреляла этот район. В числе погибших - восемь медицинских работников, которые исчезли неделю назад и не выходили на связь.

Эти события подчеркивают жестокость текущего конфликта и его катастрофические последствия для мирных жителей региона.

Фото: кадр видео ТК Readovka

Иран привел ракеты в боевую готовность

Ракеты по всему Ирану загружены в пусковые установки и готовы к запуску в случае эскалации со стороны США, пишет газета Tehran Times со ссылкой на полученную информацию.

"Информация, полученная Tehran Times, указывает на то, что иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах с подземными базами и готовы к запуску. Открытие ящика Пандоры обойдется правительству США и его союзникам дорого", — говорится в сообщении издания.

Фото: AFP / Getty Images

Ледяной шторм в Канаде оставил без электроэнергии более 360 тысяч человек



В Онтарио более 360 тысяч жителей остались без электроэнергии после ледяного шторма, который обрушился на провинцию 29 марта. По информации канадского телеканала CBC, отключения затронули центральную и восточную части Онтарио, где в некоторых поселениях слой льда на деревьях и проводах достиг 15−20 мм. Это привело к многочисленным повреждениям инфраструктуры, включая дома и линии электропередачи.

Метеоролог Кристина Кречман из Министерства охраны окружающей среды Канады сообщила, что в результате сильных ветров и падения деревьев был нарушен доступ к электричеству и нарушена работа местных объектов. Также поступали сообщения о повреждениях от поваленных деревьев.

Этот природный катаклизм вызвал значительные неудобства для тысяч жителей Онтарио, многие из которых остались без света и отопления в условиях суровых погодных условий.

Фото: Chris Wattie / REUTERS

Немецкая ракета-носитель Spectrum упала вскоре после запуска

Частная немецкая аэрокосмическая компания Isar Aerospace в воскресенье, 30 марта, провела первый тестовый запуск своей ракеты-носителя Spectrum, пишет DW. Пуск был осуществлен с территории норвежского космопорта Аннёйа в 12.30 по местному времени (13.30 мск). Ракета пролетела около 30 секунд, после чего упала в море.

Это был не только первый полет для Isar Aerospace, штаб-квартира которой находится в Мюнхене, но и первый запуск на орбиту ракеты с территории Западной Европы. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Фото: Isar Aerospace/AP Photo/picture alliance