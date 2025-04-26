Трамп заявил о готовности сделки между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина близки к заключению соглашения. По его словам, большинство ключевых пунктов уже согласовано, и теперь необходимо провести встречу на высшем уровне для окончательного урегулирования конфликта, пишет Ъ.

Фото: Leah Millis / Reuters

"Большинство ключевых моментов уже согласовано. Остановите кровопролитие. Сейчас!" — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Накануне стали известны детали американского плана по мирному урегулированию. Согласно информации, США готовы юридически признать Крым частью России, а Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон — российской территорией де-факто.

25 апреля также прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, на которой обсуждалось возобновление прямых переговоров между Москвой и Киевом.

В Ватикане простились с папой Франциском

В соборе Святого Петра завершилась церемония прощания с папой римским Франциском, скончавшимся 21 апреля на 89-м году жизни. За два дня его проводили около 250 тысяч человек. Церковь была открыта круглосуточно.

После закрытия собора состоялась торжественная церемония — в присутствии кардиналов лицо папы накрыли белым шелковым платком, как того требует католическая традиция.

Похороны пройдут 26 апреля. Франциска похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре — по его завещанию. Перед этим по улицам Рима пройдет траурная процессия, в которой примут участие сотни тысяч человек. Безопасность будут обеспечивать более 10 тысяч сотрудников служб правопорядка.

Фото: Emilio Morenatti/AP Photo/picture alliance

Ожидается участие свыше 150 международных делегаций. Среди них — президент США Дональд Трамп (для него это первая зарубежная поездка после возвращения в Белый дом), принц Уильям, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Участие президента Украины Владимира Зеленского пока под вопросом.

Прощальная процессия пройдет мимо ключевых достопримечательностей Рима, включая Колизей, и завершится скромным захоронением в присутствии нескольких кардиналов, врача понтифика и людей, которых сам Франциск просил пригласить — бедных и бездомных. На его могиле установят белую мраморную плиту с надписью Franciscus и изображением серебряного креста.

Киберпреступники пользуются смертью Папы Римского для фишинга в соцсетях

Смерть Папы Франциска в пасхальный понедельник не только потрясла верующих со всего мира, но и привлекла мошенников. Эксперты сейчас предупреждают о волне киберпреступности, мишенью которой являются пользователи соцсетей, пишет Bild.

Сообщается, что мошенники особенно охотно используют события, подобные смерти Папы, поскольку они вызывают всемирный интерес и злоумышленники таким образом получают широкое поле для атак.

Преступники начинают свои действия с дезинформационных кампаний, которые они иллюстрируют с помощью искусственного интеллекта — например, поддельными изображениями. При этом они в первую очередь ориентируются на аудиторию таких платформ, как Facebook, Instagram и TikTok.

С помощью таких "наживок" пользователей заставляют кликать по встроенным ссылкам в фальшивых постах или начинать поисковые запросы, в результате чего их перенаправляют на мошеннические сайты. Компания по безопасности Check Point установила, что там происходят кражи данных или даже финансовые махинации.

На других сайтах, по словам экспертов, запускаются фоновые действия, незаметные для пользователя. Таким образом, втайне отслеживаются действия на компьютере или смартфоне.

Во время таких крупных событий, по данным Check Point, регулярно фиксируется высокая активность фишинговых кампаний. Например, во время пандемии коронавируса Google ежедневно фиксировала более 18 миллионов писем с вредоносным ПО и мошенничеством на тему коронавируса.

Иран предложил посредничество в конфликте между Индией и Пакистаном

Иран выразил готовность стать посредником в урегулировании обострившихся отношений между Индией и Пакистаном после теракта в Кашмире. Министр иностранных дел Аббас Арагчи подчеркнул, что Тегеран готов предоставить свои услуги "в это трудное время" обеим сторонам, назвав их "братскими соседями", пишет агентство PTI.

Фото: Danish Ismail/Reuters

Напомним, 22 апреля боевики напали на туристов в Кашмире, погибли 26 человек. Индия обвинила в атаке поддерживаемую Пакистаном группировку, Исламабад это отрицает. В ответ Нью-Дели сократил пакистанский дипперсонал, аннулировал визы и приостановил водные соглашения. 25 апреля на границе произошел обмен огнем. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о риске полномасштабной войны.