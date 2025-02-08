BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Подводные землетрясения в Греции

Подводные землетрясения, произошедшие на этой неделе, привели к эвакуации более 10 000 жителей и рабочих, пишет Euronews.

В пятницу, в самый разгар сейсмической активности в Греции, премьер-министр страны Кириакос Мицотакис посетил Санторини. Этот остров в Эгейском море ввел дополнительные меры предосторожности на случай сильного землетрясения.

Фото: Dimitris Papamitsos/ The AP

В ходе своего визита Мицотакис осмотрел объекты, подготовленные к чрезвычайным ситуациям, и объявил о выделении 3 млн евро на строительство маршрута эвакуации в южной части острова.

"Мы готовимся к худшему и надеемся на лучшее. Это то, что должно делать серьезное и организованное государство", - сказал Мицотакис на встрече с местными чиновниками.

Повышенная сейсмическая активность заставила власти принять дополнительные меры предосторожности, в том числе ограничить движение в районах, которые считаются уязвимыми для обвалов.

Армейские грузовики доставили на Санторини электрогенераторы, а в начале недели на остров были доставлены спасатели.

Ученые продолжают следить за продолжающимся роем подводных землетрясений магнитудой до 5,2, которые в основном затронули Санторини и три близлежащих острова. Там также были закрыты школы и приняты другие чрезвычайные меры.

Несмотря на минимальный ущерб, землетрясение вызвало отток тысяч местных жителей, туристов и сезонных рабочих, которые в основном эвакуировались на материковую часть Греции на паромах.

На Аляске разбился самолёт: погибли 10 человек

Небольшой пассажирский самолёт, разбившийся на западе Аляски по пути в Номе, был обнаружен в пятницу на морском льду, пишет АP. По словам властей, все 10 человек на борту погибли. Эта катастрофа стала одной из самых смертоносных в штате за последние 25 лет.

Фото: АР

Спасатели искали самолёт в последнем известном месте его нахождения с помощью вертолёта, пока не обнаружили обломки, сообщил представитель Береговой охраны США Майк Салерно. Для расследования также были спущены на воду два спасателя-водолаза.

Трамп анонсировал вероятную встречу с Зеленским и разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что намерен на следующей неделе встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поговорить с Владимиром Путиным, пишет DW

Фото: gazeta.ru

"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе, и, вероятно, поговорю с президентом Путиным", - сказал президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Вашингтоне.

Дату предполагаемой встречи Трамп не назвал. На вопрос, состоится ли встреча в Вашингтоне, он ответил: "Может быть, но туда (в Киев) я не поеду". Американский лидер не уточнил также, подразумевает ли "разговор" с президентом РФ Владимиром Путиным их личную встречу.

Трамп добавил, что хочет окончания войны, поскольку с обеих сторон погибают "миллионы людей". По его словам, российские потери составляют "800 или 900 тысяч" погибшими или тяжело ранеными и "то же самое" - с украинской стороны.

Как заявил позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters , ему необходимо лично встретиться с Трампом до встречи президента США с Путиным, "иначе это будет похоже на диалог об Украине без Украины". Зеленский добавил, что его приоритетом является "повышение потребности Украины в гарантиях безопасности" как части общего соглашения по исключению вероятности нового вторжения РФ в Украину в будущем.

Трюдо прокомментировал угрозу Трампа присоединить Канаду к США

Фото: CBC

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил руководителям компаний на экономическом саммите Канады и США в Торонто, что угроза президента США Дональда Трампа аннексировать Канаду "реальна" и мотивирована его желанием получить доступ к важнейшим полезным ископаемым страны, сообщает CBC.

"Мистер Трамп считает, что самый простой способ сделать это — поглотить нашу страну, и это реально", — сказал Трюдо перед тем, как в начале закрытой встречи отключился микрофон.

Премьер-министр обратился с речью к более чем 100 руководителям компаний после вступительного слова на саммите в пятницу. Он обозначил ключевые проблемы, стоящие перед страной в торговых отношениях Канады с США.



В Грузии ужесточили наказание для участников протестов

В Грузии вступили в силу поправки, ужесточающие наказание для протестующих, пишет Еadaily. Законодательный пакет, который накануне был принят депутатами правящей "Грузинской мечты" в ускоренном порядке, уже подписал и опубликовал президент страны Михаил Кавелашвили.

Фото: РИА Новости

По данным издания Paper Kartuli, в КоАП Грузии появилась административная статья об оскорблении должностных лиц, предусматривающая арест до 45 суток или штраф до 4000 лари (это примерно 1400 долларов). Изменения в Уголовном кодексе касаются статей о неповиновении, угрозах и нападениях в отношении сотрудников полиции. Тюремные сроки за эти правонарушения были увеличены. Лишением свободы теперь может наказываться и публичный призыв к насилию.

Часть поправок касается правил проведения митингов и протестных акций. Теперь под угрозой наказания протестующим нельзя перекрывать мосты, железнодорожные пути, магистрали, тоннели и "определенные муниципалитетом" транспортные узлы. Запрещается также мешать проходу граждан и принимать участие в акции, которую потребовали прервать полицейские.

Кроме того, увеличиваются штрафы и сроки административного ареста за мелкое хулиганство и вандализм, неповиновение сотруднику полиции или его оскорбление, несоблюдение правил митинга, блокирование административных зданий и дорог, использование масок и лазеров на демонстрациях.

США переживают яичный кризис

Стремительный рост цен на куриные яйца в США, вызванный вспышкой птичьего гриппа, вынуждает ритейлеров идти на экстренные меры, а покупателей — пересматривать свои финансовые возможности, а порой и идти на крайности, сообщает Би-Би-Си.

Фото: pixabay

За последние два года, стоимость яиц в Соединенных Штатах выросла в среднем на 65%, из них 40% пришлись на период с декабря 2023 года по декабрь 2024.

Птичий грипп преследует американских фермеров с января 2022 года. По информации Associated Press, с начала эпидемии по всей стране были уничтожены порядка 145 миллионов кур и других домашних птиц, причем не только заболевших, но и в профилактических целях.

В конце 2024 года вспышка гриппа обострилась, и лишь за два месяца - в ноябре-декабре - пришлось избавляться от примерно 17 млн птиц.

В результате цена дюжины яиц категории А за месяц подскочила с 3,65 до 4,15 д.