Пакистан испытал баллистическую ракету на фоне роста напряженности с Индией
Пакистанские военные в субботу, 3 мая, провели испытание баллистической ракеты класса "земля-земля" Абдали. Об этом сообщили в армейском командовании страны, отметив, что запуск был направлен на проверку оперативной готовности и технических характеристик ракеты, включая навигацию и маневренность. Дальность полета составила 450 км, пишет Euronews.
Испытания прошли на фоне обострения отношений с Индией после теракта в индийской части Кашмира 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек, преимущественно паломники-индуисты. Нью-Дели обвинил в причастности Исламабад, однако Пакистан отверг обвинения.
Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о наличии "достоверных разведданных" о подготовке возможного нападения со стороны Индии и пообещал жесткий ответ в случае агрессии. Кроме того, Исламабад обратился к партнерам в Персидском заливе с просьбой о содействии в снижении напряженности.
Ранее Кашмир уже становился причиной вооруженных конфликтов между двумя странами, каждая из которых претендует на регион полностью.
Фото Трампа в образе Папы римского вызвало возмущение католиков
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение, на котором он предстает в образе папы римского. Снимок, созданный с помощью искусственного интеллекта, вызвал волну критики, особенно на фоне траура по скончавшемуся папе Франциску и предстоящего конклава, пишет БИ-БИ-СИ.
На фото Трамп изображен в белой сутане и папской митре с крестом, подняв указательный палец. Пост появился в официальных аккаунтах Белого дома, включая платформу X.
Католическая конференция Нью-Йорка назвала публикацию неуместной и оскорбительной. К критике присоединился и бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, назвав пост "оскорблением чувств верующих".
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал сдержанно, заявив, что предпочитает шутки, а не "дурацкие войны". В Белом доме подчеркнули, что Трамп присутствовал на похоронах папы Франциска и остается сторонником религиозных свобод.
Космическая база Илона Маска может получить статус города
В Техасе в воскресенье проходит голосование, которое может придать космической базе Starbase компании SpaceX статус официального города, передает БИ-БИ-СИ.
Муниципалитет планируют создать на месте деревни Бока-Чика — населённого пункта на юге штата, где с 2012 года компания Илона Маска выкупает землю под строительство ракетной инфраструктуры.
В списке избирателей — 283 человека, большинство из которых являются сотрудниками SpaceX. По данным властей округа Камерон, значительная часть уже проголосовала досрочно. В случае одобрения инициативы Starbase получит статус города типа C, что даст ему право формировать органы самоуправления — мэра и двух комиссаров, а также взимать налог на недвижимость до 1,5%.
Кандидатами на все ключевые посты выступают действующие или бывшие сотрудники компании. На пост мэра выдвинут вице-президент SpaceX Бобби Педен — без конкурентов, как и два кандидата в комиссары.
Планы по созданию города Starbase обсуждаются с 2021 года. Официальная петиция была подана в декабре 2024 года, после чего было инициировано голосование. Территория будущего города охватывает около 3,9 кв. км, а численность местного населения оценивается в 500 человек. Здесь живёт и сам Илон Маск — среди признаков его присутствия местные жители называют улицу с названием Memes Street и недавно испорченный бюст предпринимателя.
Проект уже вызвал критику со стороны части местных жителей и экологов. Они обеспокоены тем, что новый муниципалитет сможет перекрывать доступ к пляжу Бока-Чика и государственному парку во время запусков. Сейчас эти меры контролирует округ Камерон, и его представители выступают против передачи полномочий Starbase. Опасения усиливаются на фоне планов компании увеличить число запусков с пяти до двадцати пяти в год.
Также SpaceX обвиняют в негативном влиянии на окружающую среду: речь идёт о мусоре после запусков, световом загрязнении и рисках для дикой природы. В 2024 году компания получила штраф в размере $150 тыс. от федеральных и региональных экологических служб за нарушение норм сброса сточных вод. В SpaceX заявили, что санкции были связаны с разногласиями в документации, и подчеркнули, что соблюдают природоохранное законодательство.
Итоги голосования станут известны в ближайшие дни. В случае одобрения, Starbase станет первым в США городом, фактически созданным и контролируемым частной аэрокосмической корпорацией.