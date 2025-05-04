  • 4 Мая, 14:03
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В МИРЕ: подготовка теракта в Великобритании, испытания ракеты в Пакистане и гнев католиков на шутку Трампа

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 11:24
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ВаigeNews.kz Сегодня, 11:24
Сегодня, 11:24
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Фото: ВаigeNews.kz

BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В Британии задержаны иранцы по подозрению в подготовке теракта

В Великобритании в результате масштабной антитеррористической операции арестованы пятеро мужчин, четверо из которых — граждане Ирана. Их подозревают в планировании теракта на конкретном объекте, название которого не разглашается, пишет DW.

Фото: Leon Neal/Getty Images

Задержания прошли в Лондоне, Суиндоне, а также в Манчестере, Стокпорте и Рочдейле. Возраст арестованных — от 29 до 46 лет. Личность пятого подозреваемого пока устанавливается. Все задержанные находятся под стражей, сообщает Служба столичной полиции.

По словам главы контртеррористического управления Доминика Мерфи, следствие находится на ранней стадии, но уже продвигается. Он призвал граждан сохранять бдительность и сообщать о подозрительной активности.

Операция проходит на фоне сохраняющейся тревожности после теракта в Манчестере в 2017 году, жертвами которого стали 22 человека.

В Калифорнии самодельный самолет рухнул на жилые дома: пилот погиб

В американском штате Калифорния самодельный легкомоторный самолет Van’s RV-10 потерпел крушение, упав на жилые дома в районе города Сими-Вэлли. Об этом сообщила Федеральная авиационная администрация США (FAA).

Фото: ABC News

По данным ведомства, пилот находился на борту один. Его личность пока не установлена. Он погиб на месте.

После падения самолета вспыхнул пожар. Как сообщает телеканал ABC News, огонь охватил два жилых дома. В момент крушения в зданиях находились жильцы, но, к счастью, никто из них не пострадал. На место происшествия выехали 40 пожарных, которым удалось оперативно ликвидировать возгорание, заявил представитель пожарной службы округа Вентура Эндрю Дауд.

По предварительной информации FAA, самолет вылетел с аэродрома Уильяма Дж. Фокса в городе Ланкастер и направлялся в аэропорт Камарилло.

Van’s RV-10 — это низкоплан, относящийся к категории самодельных воздушных судов. Он собирается по индивидуальным чертежам или из готовых комплектов, поставляемых компанией Van’s Aircraft. По данным производителя, по всему миру построено и эксплуатируется более 11 тысяч подобных самолетов.

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