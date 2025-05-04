BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Van’s RV-10 — это низкоплан, относящийся к категории самодельных воздушных судов. Он собирается по индивидуальным чертежам или из готовых комплектов, поставляемых компанией Van’s Aircraft. По данным производителя, по всему миру построено и эксплуатируется более 11 тысяч подобных самолетов.

По предварительной информации FAA, самолет вылетел с аэродрома Уильяма Дж. Фокса в городе Ланкастер и направлялся в аэропорт Камарилло.

После падения самолета вспыхнул пожар. Как сообщает телеканал ABC News , огонь охватил два жилых дома. В момент крушения в зданиях находились жильцы, но, к счастью, никто из них не пострадал. На место происшествия выехали 40 пожарных, которым удалось оперативно ликвидировать возгорание, заявил представитель пожарной службы округа Вентура Эндрю Дауд.

По данным ведомства, пилот находился на борту один. Его личность пока не установлена. Он погиб на месте.

В американском штате Калифорния самодельный легкомоторный самолет Van’s RV-10 потерпел крушение, упав на жилые дома в районе города Сими-Вэлли. Об этом сообщила Федеральная авиационная администрация США (FAA).

Операция проходит на фоне сохраняющейся тревожности после теракта в Манчестере в 2017 году, жертвами которого стали 22 человека.

По словам главы контртеррористического управления Доминика Мерфи, следствие находится на ранней стадии, но уже продвигается. Он призвал граждан сохранять бдительность и сообщать о подозрительной активности.

Задержания прошли в Лондоне, Суиндоне, а также в Манчестере, Стокпорте и Рочдейле. Возраст арестованных — от 29 до 46 лет. Личность пятого подозреваемого пока устанавливается. Все задержанные находятся под стражей, сообщает Служба столичной полиции.

В Великобритании в результате масштабной антитеррористической операции арестованы пятеро мужчин, четверо из которых — граждане Ирана. Их подозревают в планировании теракта на конкретном объекте, название которого не разглашается, пишет DW.

В Британии задержаны иранцы по подозрению в подготовке теракта

Пакистан испытал баллистическую ракету на фоне роста напряженности с Индией

Пакистанские военные в субботу, 3 мая, провели испытание баллистической ракеты класса "земля-земля" Абдали. Об этом сообщили в армейском командовании страны, отметив, что запуск был направлен на проверку оперативной готовности и технических характеристик ракеты, включая навигацию и маневренность. Дальность полета составила 450 км, пишет Euronews.

Испытания прошли на фоне обострения отношений с Индией после теракта в индийской части Кашмира 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек, преимущественно паломники-индуисты. Нью-Дели обвинил в причастности Исламабад, однако Пакистан отверг обвинения.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о наличии "достоверных разведданных" о подготовке возможного нападения со стороны Индии и пообещал жесткий ответ в случае агрессии. Кроме того, Исламабад обратился к партнерам в Персидском заливе с просьбой о содействии в снижении напряженности.

Ранее Кашмир уже становился причиной вооруженных конфликтов между двумя странами, каждая из которых претендует на регион полностью.

Фото Трампа в образе Папы римского вызвало возмущение католиков

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение, на котором он предстает в образе папы римского. Снимок, созданный с помощью искусственного интеллекта, вызвал волну критики, особенно на фоне траура по скончавшемуся папе Франциску и предстоящего конклава, пишет БИ-БИ-СИ.

На фото Трамп изображен в белой сутане и папской митре с крестом, подняв указательный палец. Пост появился в официальных аккаунтах Белого дома, включая платформу X.

Католическая конференция Нью-Йорка назвала публикацию неуместной и оскорбительной. К критике присоединился и бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, назвав пост "оскорблением чувств верующих".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал сдержанно, заявив, что предпочитает шутки, а не "дурацкие войны". В Белом доме подчеркнули, что Трамп присутствовал на похоронах папы Франциска и остается сторонником религиозных свобод.

Космическая база Илона Маска может получить статус города

В Техасе в воскресенье проходит голосование, которое может придать космической базе Starbase компании SpaceX статус официального города, передает БИ-БИ-СИ.

Муниципалитет планируют создать на месте деревни Бока-Чика — населённого пункта на юге штата, где с 2012 года компания Илона Маска выкупает землю под строительство ракетной инфраструктуры.

В списке избирателей — 283 человека, большинство из которых являются сотрудниками SpaceX. По данным властей округа Камерон, значительная часть уже проголосовала досрочно. В случае одобрения инициативы Starbase получит статус города типа C, что даст ему право формировать органы самоуправления — мэра и двух комиссаров, а также взимать налог на недвижимость до 1,5%.

Кандидатами на все ключевые посты выступают действующие или бывшие сотрудники компании. На пост мэра выдвинут вице-президент SpaceX Бобби Педен — без конкурентов, как и два кандидата в комиссары.

Планы по созданию города Starbase обсуждаются с 2021 года. Официальная петиция была подана в декабре 2024 года, после чего было инициировано голосование. Территория будущего города охватывает около 3,9 кв. км, а численность местного населения оценивается в 500 человек. Здесь живёт и сам Илон Маск — среди признаков его присутствия местные жители называют улицу с названием Memes Street и недавно испорченный бюст предпринимателя.

Проект уже вызвал критику со стороны части местных жителей и экологов. Они обеспокоены тем, что новый муниципалитет сможет перекрывать доступ к пляжу Бока-Чика и государственному парку во время запусков. Сейчас эти меры контролирует округ Камерон, и его представители выступают против передачи полномочий Starbase. Опасения усиливаются на фоне планов компании увеличить число запусков с пяти до двадцати пяти в год.

Также SpaceX обвиняют в негативном влиянии на окружающую среду: речь идёт о мусоре после запусков, световом загрязнении и рисках для дикой природы. В 2024 году компания получила штраф в размере $150 тыс. от федеральных и региональных экологических служб за нарушение норм сброса сточных вод. В SpaceX заявили, что санкции были связаны с разногласиями в документации, и подчеркнули, что соблюдают природоохранное законодательство.

Итоги голосования станут известны в ближайшие дни. В случае одобрения, Starbase станет первым в США городом, фактически созданным и контролируемым частной аэрокосмической корпорацией.