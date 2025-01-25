В МИРЕ: подарок Папе, обрушение в Турции, новые названия от Трампа и протесты в Сербии
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Папа Римский получил от президента Мальты терапевтический аппарат Tecar
Устройство будет использоваться для физического восстановления бездомных людей, пишет Euronews.
Фото: Getty Image
В пятницу утром папа римский Франциск приветствовал президента Мальты Мириам Спитери Дебоно и ее супруга в Апостольском дворце Ватикана.
Президент Спитери Дебоно подарила папе устройство для терапии Tecar. Текар-терапия, аббревиатура от Capacitative and Resistive Energy Transfer, - это реабилитационный инструмент, который посылает электрические токи средней частоты через ткани человеческого тела.
Прибор будет использоваться в амбулатории Ватиканского управления по делам милосердия. Его цель - предложить физиотерапию и физическую реабилитацию бездомным, которые из-за условий жизни часто страдают от воспалений и болей в опорно-двигательном аппарате.
Трёхэтажный жилой дом обрушился в Турции
Трёхэтажный дом обрушился в турецкой провинции Конья, пишет газета Yeni Şafak.
Сообщается, что внутри здания находятся пять человек, двоих вынесли живыми. Ведётся поисково-спасательная операция. Причины ЧП пока не приводятся.
Тысячи людей протестуют в Сербии в связи с трагедией в Нови-Саде
Тысячи студентов и школьников в очередной раз вышли на улицы Белграда в пятницу, 24 января, призывая привлечь к политической и уголовной ответственности виновных в обрушении фрагмента крыши на здании железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года, пишет DW.
Как передает агентство AFP, протестующие несли транспаранты с надписями: "Генеральная забастовка", "Перемены придут вместе с нами", "Система лжет вам" и другими подобными лозунгами. Многочисленные магазины и кафе в сербской столице 24 января остались закрытыми, присоединившись к "генеральной забастовке". Во многих школах были отменены занятия, поскольку учителя поддержали акцию, а многие родители оставили детей дома. Закрыты были также театры и кино.
Фото: Darko Vojinovic/AP/picture alliance
1 ноября на недавно отремонтированном здании центрального железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад обрушился бетонный навес. Жертвами стали 15 человек в возрасте от шести до 74 лет.
Трамп переименовал Мексиканский залив
Президент США Дональд Трамп поручил переименовать Мексиканский залив в Американский, сообщил департамент внутренних дел. Кроме того, пик Денали на Аляске переименуют в пик Мак-Кинли.
Фото: AP Photo/ Evan Vucci
"Эти изменения подтверждают приверженность страны сохранению выдающегося наследия Соединенных Штатов и обеспечению того, чтобы будущие поколения американцев чтили наследие героев и исторических ценностей",— сказано в пресс-релизе ведомства.
Совет США по географическим названиям, подведомственный министерству, должен будет обновить данные в Информационной системе географических названий США. Reuters при этом уточняет, что новое название Мексиканского залива вряд ли будет признано на международном уровне.
Из-за шторма "Эовин" в Британии и Ирландии отменили более тысячи рейсов
В аэропортах Великобритании и Ирландии отменили 1124 рейса из-за шторма "Эовин". В пятницу там наблюдались широкомасштабные перебои в работе транспорта и коммунальных служб, пишет Sky News.
Кроме того, более миллиона домов и предприятий остались без электричества из-за ураганных ветров, обрушившихся на некоторые районы страны. Шторм "Эовин" обрушился на Великобританию и Ирландию 24 января. Скорость ветра достигала 183 км/ч. Известно о как минимум одном погибшем.
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