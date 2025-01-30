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Трамп подписал первый с момента инаугурации закон

Президент США Дональд Трамп подписал первый законопроект своего второго срока, мера требует от правоохранителей отправлять мигрантов под арест, даже если они обвиняются в нетяжких преступлениях, пишет EA Daily.

"Министерству внутренней безопасности будет поручено этим законом арестовывать всех незаконных мигрантов, которые были задержаны за кражу, грабеж, кражу из магазина, нападение на офицера полиции, убийство, или другое преступление, которое обернулось смертью или серьезными травмами", — заявил Трамп на церемонии в Белом доме.

Трамп напомнил, что закон назван в честь 22-летней медицинской студентки, которую убил нелегал в штате Джорджия. По словам президента США, она была лучшей в классе, рассказывал президент США.

"Ее уважали все, в том числе учителя. Это очень важный закон. Америка никогда не забудет Лейкен „Надежду“ Райли, потому что теперь ее имя носит закон", — отметил Трамп.

Он сообщил, что девушку убил член банды, но вместо депортации он был отпущен полицией на свободу, "как и миллионы других людей очень опасных". По словам американского президента, убийцу девушки перевозили в другой штат за счет государства, но все равно отпустили, позже он снова попался на воровстве.

О том, что первым законопроектом, который новый состав Конгресса отправит Трампу, будет норма об ужесточении мер против обвиняемых в преступлениях мигрантов, сообщил 22 января лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ.

"Акт Лейкен Райли" назван так в связи с резонансным убийством девушки. Нормой требуется держать под стражей мигрантов, арестованных за нетяжкие преступления. Осужденный за убийство девушки за несколько месяцев до совершения преступления был арестован по обвинению в краже из магазина, но отпущен на свободу на время разбирательства. Республиканцы использовали убийство в своих предвыборных программах в качестве примера разгула преступности среди нелегалов.

Байден, в марте прошлого года выступая с речью "О положении союза", перепутал имя девушки, назвав ее Линкольном, на что позже пеняла тогдашнему президенту мать убитой. Позже Байден извинился, но не за оговорку, а за то, что назвал преступника "нелегалом", хотя, по его словам, стоило назвать его "лицом без документов".

Американская юстиция, ссылаясь на презумпцию невиновности, использовала меру пресечения в виде содержания под стражей, как правило, только в отношении обвиняемых в тяжких преступлениях — нападениях или убийствах, если есть свидетельство того, что фигуранты могут сбежать от следствия и суда.

Сирийские власти отменили Конституцию в стране

Департамент военных операций новых властей Сирии объявил о приостановке действия Конституции, роспуске Народного собрания, армии и служб безопасности, пишет Asharq Al-Awsat. Конституция действовала с 2012 года.

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Кроме того, департамент объявил президентом страны в переходный период лидера вооруженной оппозиции, главу группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммеда аль-Джулани (Ахмеда аль-Шараа).

В администрации добавили, что "президент республики уполномочен сформировать временный законодательный совет для избирательной стадии до принятия постоянной Конституции страны", пишет Asharq Al-Awsat.

Напомним, в начале декабря 2024 года правление президента Башара Асада в Сирии было завершено в ходе силового захвата власти оппозиционными группировками.

ЕС оказывает экстренную помощь Ирландии

Сильные ветры и проливные дожди обрушились на Европу, вызвав наводнения во многих районах, включая западную Францию; в Ирландии остались без электричества сотни тысяч домов, пишет Euronews.

Во французском регионе Бретань сохраняется красный уровень метеорологической опасности, многие города затоплены беспрецедентным наводнением. Тысячи людей уже эвакуированы.

В регионе Пеи-де-ла-Луар также наблюдаются наводнения, изолирующие города и перекрывающие дороги, как это видно в небольшом рыночном городке Сент-Обен-дю-Павуаль.

10 австрийских энергетиков присоединились к усилиям других специалистов из стран ЕС по оказанию поддержки Ирландии после шторма "Эовин".

Команда прибыла в Ирландию во вторник, чтобы помочь с восстановлением электроснабжения, после шторма Евросоюз также отправил в страну 13 генераторов после шторма.

ЕС активировал свой vеханизм гражданской защиты после того, как Ирландия запросила помощь.

Мировые запасы нефти на минимуме: ключи от рынка возвращаются к ОПЕК+

Запасы нефти в хранилищах по всему миру находятся на рекордно низком уровне, а добыча сырья в странах вне ОПЕК+ будет ограничена по росту. Поэтому ключи от рынка снова окажутся в руках картеля, считают в инвестиционной компании NinePoint Partners, пишет EA Daily.

Фото: Kyodo / Reuters

"Глобальные запасы нефти находятся на самом низком уровне. И это будет ключевой темой в 2025 году, так как данные о росте сланцевой добычи в США разочаровывают. Кроме того, это будет последний год значительного роста добычи в странах вне ОПЕК+", — заявил в еженедельном обзоре партнер и старший портфельный менеджер канадской инвестиционной компании NinePoint Partners Эрик Натталл.

По данным компании, мировые запасы снизились почти до 4,3 млрд баррелей, тогда как в начале 2022 года превышали 4,6 млрд баррелей. По данным управления информации Минэнерго США (EIA), разница между текущими стратегическими запасами нефти в США и теми, что были в канун СВО на Украине в январе 2022 года, по-прежнему значительные — 200 млн баррелей. Администрация Джо Байдена продала в 2022 году 180 млн баррелей, чтобы сдержать рост цен на сырье.

Ожидается, что в этом году добыча нефти вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки, но реальные показатели будут ниже, сказал Эрик Натталл со ссылкой на мнение руководителей нефтегазовых компаний, которые работают в Канаде.

На этом фоне сплоченность ОПЕК+ по сохранению квот оказалась реальной, заметил партнер NinePoint Partners. Он считает, что новые санкции к России и усиление ограничений к Ирану могут привести к сокращению поставок на рынок 3 млн баррелей в сутки (поровну между странами).

При этом в управлении информации Минэнерго США (EIA) прогнозируют рост потребления на 1,3 млн баррелей в сутки.

Давка на фестивале в Индии: погибли не менее 30 человек

В Индии погибли не менее 30 человек в результате массовой паники и давки на религиозном фестивале Кумбха-мела в штате Уттар-Прадеш, пишет DW. Еще 60 посетителей крупнейшего в мире фестиваля паломников пострадали, сообщили в среду, 29 января, власти города Праяградж на севере Индии.

Фото: STR/XinHua/dpa/picture alliance

На момент возникновения давки на фестивале находились миллионы человек. По данным властей, многие паломники сидели и ждали своей очереди войти в реку Ганг для ритуального омовения, когда внезапно возник хаос и давка. Толпа направилась к берегу реки, люди спотыкались и падали. Несмотря на трагедию, фестиваль был продолжен.

Пострадавшие были доставлены в больницы. Ситуация на месте катастрофы долгое время оставалась неясной, властям понадобилось 16 часов, чтобы назвать предварительное число погибших. Через несколько часов власти штата сообщили, что ситуация находится под контролем. При этом число посетителей фестиваля по-прежнему огромно, в Праяградже находится около 80-100 млн паломников.

Индуистский фестиваль на месте слияния рек Ганга и Ямуны в Индии проводится раз в 12 лет и привлекает миллионы человек, что нередко создает ситуации массовой давки, которые приводят к аналогичным трагедиям. По представлениям индуистов, ритуальное омовение дарует очищение от грехов и освобождение от цикла смерти и перерождения.

С начала праздника 13 января в нем уже приняли участие 110 тысяч человек, а общее число посетителей за 45 дней фестиваля, как ожидается, составит 450 миллионов. Фестиваль проводится на площади 40 кв. км, безопасность охраняют около 40 тысяч полицейских.