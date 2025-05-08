В МИРЕ: перемирие в РФ, взрывы в Пакистане и черный дым в Ватикане
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Туркменистан: школьники сами делают ремонт
hronikatm.com
Старшеклассники одной из школ в Ашхабаде решили летом собственными силами покрасить полы и побелить стены. Об этом пишет портал "Хроники Туркменистана".
Ученики предложили закупить материалы за свой счёт, освободив от расходов детей из многодетных и малообеспеченных семей. В других школах с родителей собирают по 50 манатов (около 7 350 тенге), несмотря на то, что бюджетом предусмотрены средства на косметический ремонт.
Перемирие на 72 часа в честь Дня Победы
unsplash.com
Россия объявила прекращение огня с 00:00 мск 8 мая по 00:00 мск 11 мая. Перемирие приурочено к 80-летию Победы во Второй мировой. Об этом говорится в тексте заявления президента РФ.
Украина отказалась принимать предложение.
РФ заявила о готовности отражать атаки в случае нарушения.
Обострение между Индией и Пакистаном
В Лахоре (Пакистан) утром 8 мая прогремела серия взрывов. Также сообщается о сбитом индийском беспилотнике. Об этом сообщил телеканал Samaa TV со ссылкой на местную полицию.
Накануне Индия нанесла авиаудары по территориям под контролем Исламабада, что стало ответом на теракт в Пахалгаме, где погибли 26 человек. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых.
Ватикан: папу римского пока не выбрали
Vatican Media
Из трубы Сикстинской капеллы вечером 7 мая пошёл черный дым — первый раунд голосования на конклаве не дал результата, пишет bbc.com.
В выборах участвуют 133 кардинала, требуется большинство в две трети. Конклав проходит после смерти Папы Франциска 21 апреля. Это самый крупный конклав в истории.
Франция обвиняет РФ в атаке на Брижит Макрон
Сайт Президента России
The Times сообщает, что французские власти обвинили Россию в создании фейкового видео с обвинениями против жены Эммануэля Макрона. В ролике, сгенерированном якобы с помощью ИИ, бывший ученик Брижит утверждает, что подвергался сексуальному насилию в подростковом возрасте. Москва отрицает причастность.