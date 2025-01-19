BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте расскажем о событиях, которые показывают общую картину в мире.

Перемирие в Газе: сотни грузовиков на границе анклава, в Израиле ждут возвращение заложников

Сотни грузовиков с топливом и гуманитарной помощью выстроились на египетской стороне пограничного перехода Рафах в ожидании запланированного на утро воскресенья начала перемирия между Израилем и ХАМАС, пишет Euronews.

В субботнем заявлении Армии обороны Израиля говорится, что она готовится к соглашению о прекращении огня и освобождении заложников.

Фото: Oded Balilty/AP

Ожидается, что в воскресенье в 16 часов по местному времени Израилю будут переданы три первых заложника. Их имена пока не называются, но предполагается, что это будут женщины, не являющиеся военными.

Всего в рамках перемирия будут освобождены 33 израильских заложника. Как ожидается, оставшихся будут освобождать группами каждую субботу до истечения 42-дневного перемирия.

В свою очередь, Израиль, как ожидается, освободит в общей сложности 1904 палестинских заключённых. В их число входят 737 задержанных и заключённых по соображениям безопасности, в том числе террористы, отбывающие пожизненное заключение за убийство, среди которых члены ХАМАС, Палестинского исламского джихада и ФАТХ, а также женщины и дети, содержащиеся в израильских тюрьмах.

Израиль также освободит 1167 палестинцев, задержанных в секторе Газа во время наземного наступления Армии обороны Израиля, которые не участвовали в кровавом нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В США заблокировали TikTok

В субботу пользователи, проживающие в США, не смогли зайти в TikTok, вместо этого на их экранах появилось всплывающее сообщение о том, что "введён закон, запрещающий TikTok", пишет NBC News. Приложение также было удалено из магазинов приложений Apple и Google в США, что сделало его недоступным для скачивания. Между тем, у TikTok 170 миллионов пользователей, зарегистрированных в США.

Напомним, американские власти продолжительное время пытались запретить TikTok в стране из-за принадлежности китайской компании. Вашингтон хочет, чтобы ByteDance продала подразделение в США американским собственникам, так как власти считают сбор данных о пользователях TikTok в Штатах угрозой национальной безопасности. 17 января Верховный суд США поддержал закон, запрещающий TikTok в стране, если владелец сервиса не продаст его американскому лицу до 19 января.

Беспорядки в Сеуле

Суд в Сеуле постановил продлить содержание под стражей отстраненному от власти президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю на 20 суток по обвинению в мятеже, так как опасался, что он "может уничтожить улики", пишет агентство "Рёнхап". Сторонники Юн Сок Ёля устроили беспорядки в суде. демонстранты после оглашения решения суда начали разбивать окна его здания, ворвались внутрь и вступили в противостояние с полицейскими: в частности, некоторые из них начали бросать в них стулья, мусор и другие предметы. Параллельно, пишет агентство, протестующие выкрикивали имя Юна. Всего, по данным СМИ, перед зданием суда собралось до 44 000 сторонников Юн Сок Ёля.

Фото: dw.com

Напомним, парламент Южной Кореи 14 декабря отстранил Юн Сок Ёля от власти. Причиной стало объявленное главой государства 3 декабря военное положение с целью борьбы с политическими оппонентами. Решение Юна вызвало возмущение общественности, парламент смог быстро отменить военное положение. Юн Сок Ёль был арестован в среду, 15 января. Предыдущая попытка арестовать Юна была предпринята 3 января, но тогда она не увенчалась успехом из-за противодействия его охраны.

Мемкоин Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты, мемкоин получил название $TRUMP.

Фото: Truth Social

Всего за 1,5 часа мемкоин вырос до капитализации в 4,3 млрд долларов. В настоящее время, согласно данным площадки CoinMarketCap, объем торгов мемкоина составляет 11,06 млрд долларов. Капитализация валюты превышает 6 млрд долларов, один мемкоин $TRUMP сейчас торгуется в районе 30 долларов.

В Иране убиты двое судей Верховного суда

В результате стрельбы у здания суда в Тегеране погибли двое судей Верховного суда Ирана Мохаммад Могисе и Али Разини, ещё один судья ранен, пишет агентство IRNA.

Нападавший покончил с собой до того, как его успели задержать. Власти Ирана расценивают нападение как теракт. Убитые судьи специализировались на преступлениях, связанных с национальной безопасностью, шпионажем и терроризмом.

Около 60 человек погибли при столкновении двух групп боевиков в Колумбии

Фото: Global Look Press/Sebastian Marmolejo/Keystone Press Agency

В колумбийском регионе Кататумбо произошли крупные столкновения между боевиками повстанческих группировок "Революционные вооруженные силы Колумбии" и "Армия национального освобождения", в результате чего погибли около 60 человек. Об этом представители офиса омбудсмена страны сообщили в соцсети X. По данным газеты El Tiempo, ранения в перестрелках получили более 120 человек. Еще сотни людей были вывезены из опасного региона.