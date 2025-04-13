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Иран и США впервые с 2018 года провели переговоры по ядерной программе — встречу назвали конструктивной

В Маскате, столице Омана, прошёл первый раунд переговоров между представителями Ирана и США по вопросам иранской ядерной программы. Это первая встреча на столь высоком уровне между двумя странами с 2018 года, когда США вышли из ядерной сделки времён Обамы, сообщает BBC-News.

Переговоры носили непрямой характер: стороны находились в отдельных комнатах и передавали послания друг другу через министра иностранных дел Омана Бадра бин Хамада аль-Бусаиди. Несмотря на это, иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи и специальный посланник президента США Стив Уиткофф всё же встретились лично на несколько минут.

Обе делегации охарактеризовали диалог как "конструктивный" и подтвердили договорённость о втором раунде переговоров на следующей неделе. В Белом доме заявили, что США настроены на разрешение разногласий дипломатическим путём, а прямая коммуникация играет ключевую роль в поиске взаимоприемлемого решения.

Иран, в свою очередь, выразил заинтересованность в достижении "справедливого и уважительного соглашения", которое не потребует полного сворачивания его ядерной программы, но позволит ослабить экономические санкции. В Тегеране подчёркивают, что программа имеет исключительно мирный характер.

Вопрос об условиях новой сделки остаётся открытым. Вашингтон, со своей стороны, усиливает давление: накануне переговоров США ввели новые санкции против Ирана и усилили военное присутствие в регионе.

Следующий этап переговоров может определить, удастся ли сторонам вернуться за стол глобального соглашения или диалог вновь зайдёт в тупик.

Трамп хочет департировать миллион мигрантов за год

Президент США Дональд Трамп планирует масштабную депортацию нелегальных мигрантов, пишет Washington Post.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в федеральных структурах, в первый год нового президентского срока администрация Трампа намерена выдворить из страны порядка 1 млн человек — это может стать самой массовой депортацией в истории США.

По информации издания, стратегию разрабатывает заместитель главы аппарата Белого дома по политическим вопросам Стивен Миллер совместно с Министерством внутренней безопасности и рядом других федеральных ведомств.

Фото: Getty images

Рассматривается возможность депортации части из 1,4 млн мигрантов, по которым уже вынесены окончательные решения о выдворении, но которые остаются в США из-за отказа стран происхождения их принимать. По данным WP, Вашингтон ведет переговоры с 30 странами, чтобы решить этот вопрос.

Эксперты называют инициативу нереалистичной, ссылаясь на нехватку ресурсов, персонала, а также возможность обжалования депортации в суде, что может затянуть процессы на годы. Кроме того, аналитики указывают на отсутствие достаточного финансирования и логистические сложности.

Для сравнения, предыдущий рекорд по числу депортированных — более 400 тысяч человек в год — был установлен при президентстве Барака Обамы.

Трамп: Переговоры по Украине идут хорошо, скоро будут новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, процесс урегулирования конфликта на Украине развивается позитивно. Общаясь с журналистами в Белом доме, он отметил: "Посмотрим, что будет, но я думаю, что все идет хорошо", добавив, что в ближайшее время ожидаются новости по этому вопросу, пишет РИА Новости.

На фоне этих заявлений в Россию вновь прибыл спецпосланник президента США Стивен Уиткофф — это уже его третий визит с начала года. В Петербурге он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые длились около 4,5 часов. Темой встречи стало украинское урегулирование.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, прорывных результатов ожидать пока не стоит, однако визит Уиткоффа был важен для обмена позициями. Ранее он уже встречался с российскими официальными лицами в Москве и участвовал в переговорах в Эр-Рияде.

Генсек НАТО предупредил о возможном использовании Россией ядерного оружия в космосе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил обеспокоенность возможными планами России по размещению ядерного оружия в космосе, пишет Euronews.

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

В интервью немецкому изданию Welt am Sonntag он заявил, что Москва, уступая Западу в космических технологиях, может рассматривать такой шаг как способ усилить свои позиции.

По словам Рютте, речь идёт не о прямой угрозе Земле, а о потенциальных атаках на спутники, что может иметь серьёзные последствия.

"Многие системы, от которых зависит наша повседневная жизнь — навигация, связь, экологический мониторинг — завязаны на спутниках. Их уничтожение может нарушить работу этих ключевых инфраструктур", — отметил он.

Глава альянса подчеркнул, что подобные действия нарушили бы Договор о космосе 1967 года, который запрещает размещение в космосе оружия массового поражения. Документ был подписан СССР и США и до сих пор остаётся основой международного космического права.

В условиях растущей конкуренции в космосе НАТО усиливает защиту своих систем, наращивает обмен разведданными и работает над созданием более устойчивых спутников.

"Космос становится всё более тесным, опасным и непредсказуемым. Это новая арена борьбы за безопасность", — подытожил Рютте.

Трамп освободил от взаимных пошлин смартфоны и компьютеры

Смартфоны, ноутбуки, микрочипы, процессоры и другая бытовая электроника временно исключены из перечня товаров, на которые распространяются повышенные таможенные пошлины США, сообщает Bloomberg.

Решение направлено на снижение ценового давления на потребителей и может принести выгоду крупным IT-корпорациям, таким как Apple и Samsung. Согласно документу Таможенной и пограничной службы США от 11 апреля, эти товары были выведены из-под действия пошлин в 125% на китайскую продукцию и стандартных 10% тарифов на импорт из большинства других стран.

Власти пояснили, что подобная электроника в массовом порядке не производится на территории США, а организация локального производства потребует значительных затрат времени и ресурсов. Однако, как уточняется, меры могут носить временный характер — в будущем электроника из Китая снова может попасть под действие пошлин, хотя и по сниженной ставке.

Отметим, что накануне, 10 апреля, Вашингтон повысил пошлины на китайские товары с 125% до 145%. В ответ Пекин уже 11 апреля объявил о зеркальном увеличении тарифов на американскую продукцию. При этом обе стороны выразили готовность к дальнейшим переговорам.