В МИРЕ: переговоры по Украине, помощь Газе и пошлины ЕС
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Переговоры по Украине стартуют в Стамбуле
Сергей Савостьянов/ ТАСС
В 12:00 по местному времени в рабочем офисе администрации президента Турции стартуют переговоры по урегулированию конфликта в Украине.
Как уточняет ТАСС, встреча пройдет без участия Путина, Зеленского и Трампа. Россию будет представлять Владимир Мединский — глава Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Зеленский отказался участвовать без присутствия российского президента.
Катар не дарит Трампу самолет — это межправительственное соглашение
Кадр видео
Премьер Катара Аль Тани заявил в интервью CNN, что передача самолета Boeing 747-8 Дональду Трампу обсуждается как официальное соглашение между Минобороны Катара и США. По его словам, речь идет об использовании самолета в качестве нового Air Force One — на данный момент сделка находится на этапе юридической экспертизы.
Израиль согласился на возобновление гуманитарной помощи в Газу
Getty Images
Правительство Израиля одобрило возобновление доставки гумпомощи в сектор Газа при содействии нового гуманитарного фонда, созданного США, , говорится в заявлении Гуманитарного фонда Газы (Gaza Humanitarian Foundation, GHF), которое есть в распоряжении Axios. До конца мая Израиль должен обеспечить логистику и открыть точки распределения помощи в северной части региона.
Иран готов на ядерное соглашение с США — но с условиями
picture-alliance/dpa/EPA
Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в интервью NBC News заявил, что Тегеран готов подписать соглашение с США, если те отменят экономические санкции. Иран готов отказаться от создания ядерного оружия, сократить запасы обогащенного урана и допустить инспекторов, но продолжит гражданское обогащение.
ЕС собирается повысить пошлины на украинские товары
Nikolay Doychinov/AFP/Getty Images
По данным The Financial Times, Евросоюз планирует повысить пошлины на украинскую продукцию. Это связано с жалобами европейских фермеров на дешевый украинский экспорт. Действующие беспошлинные меры истекают в июне 2025 года, вместо них ЕС готовит "переходный режим" с ограничением квот, особенно на сельхозпродукцию.
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