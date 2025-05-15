BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Переговоры по Украине стартуют в Стамбуле

Сергей Савостьянов/ ТАСС

В 12:00 по местному времени в рабочем офисе администрации президента Турции стартуют переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Как уточняет ТАСС, встреча пройдет без участия Путина, Зеленского и Трампа. Россию будет представлять Владимир Мединский — глава Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Зеленский отказался участвовать без присутствия российского президента.

Катар не дарит Трампу самолет — это межправительственное соглашение

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Премьер Катара Аль Тани заявил в интервью CNN, что передача самолета Boeing 747-8 Дональду Трампу обсуждается как официальное соглашение между Минобороны Катара и США. По его словам, речь идет об использовании самолета в качестве нового Air Force One — на данный момент сделка находится на этапе юридической экспертизы.

Израиль согласился на возобновление гуманитарной помощи в Газу

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Правительство Израиля одобрило возобновление доставки гумпомощи в сектор Газа при содействии нового гуманитарного фонда, созданного США, , говорится в заявлении Гуманитарного фонда Газы (Gaza Humanitarian Foundation, GHF), которое есть в распоряжении Axios. До конца мая Израиль должен обеспечить логистику и открыть точки распределения помощи в северной части региона.

Иран готов на ядерное соглашение с США — но с условиями

picture-alliance/dpa/EPA

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в интервью NBC News заявил, что Тегеран готов подписать соглашение с США, если те отменят экономические санкции. Иран готов отказаться от создания ядерного оружия, сократить запасы обогащенного урана и допустить инспекторов, но продолжит гражданское обогащение.

ЕС собирается повысить пошлины на украинские товары

Nikolay Doychinov/AFP/Getty Images

По данным The Financial Times, Евросоюз планирует повысить пошлины на украинскую продукцию. Это связано с жалобами европейских фермеров на дешевый украинский экспорт. Действующие беспошлинные меры истекают в июне 2025 года, вместо них ЕС готовит "переходный режим" с ограничением квот, особенно на сельхозпродукцию.