BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

На Филиппинах упал американский военный самолет

На юге Филиппин рухнул самолет Министерства обороны США, в результате погибли все четыре человека, находившиеся на борту, сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США (PACOM) в соцсети Х, пишет EA Daily.

Крушение произошло в провинции Магинданао-дель-Сур. Как уточнили в PACOM, самолет использовался "для разведки, наблюдения и рекогносцировочной поддержки по просьбе филиппинских союзников" США и упал во время "обычной миссии".

Фото: Xinhua / Global Look Press

На борту находились четыре человека: один американский военнослужащий и три оборонных подрядчика. В командовании добавили, что причины крушения расследуются.

Генпрокуроры 12 штатов в США намерены ограничить Маска и DOGE

Представители 12 американских штатов намерены требовать через суд ограничить в доступе к информации департамент эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, пишет Associated Press.

Фото: Global Look Press/Chip Somodevilla

По информации агентства AP, 12 генеральных прокуроров, включая генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс из Нью-Йорка, отметили в своем заявлении, что они принимают меры в защиту Конституции, права на неприкосновенность частной жизни и необходимого финансирования.

"Как самый богатый человек в мире, Илон Маск не привык, чтобы ему говорили "нет", но в нашей стране никто не стоит выше закона. Президент не имеет полномочий разглашать нашу личную информацию кому угодно, и он не может урезать федеральные выплаты, одобренные конгрессом", - говорится в заявлении.

Швейцария вернет Узбекистану $182 млн активов Каримовой

Швейцария и Узбекистан договорились о возврате активов старшей дочери покойного бывшего президента центральноазиатской страны Ислама Каримова Гульнары на сумму 182 млн долларов. Об этом в четверг, 6 февраля, в своем Telegram-канале сообщил Минюст Узбекистана. Документ подписали министр юстиции Узбекистана Акбар Тошкулов и посол Швейцарии в стране Константин Оболенский.

В сообщении Минюста говорится, что подлежащие возврату средства "были незаконно получены отдельными гражданами Узбекистана и полностью конфискованы в 2012 году Генеральной прокуратурой Швейцарии в рамках уголовного дела против Гульнары Каримовой". Теперь они будут переданы стране через Многосторонний трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030. Оттуда деньги обещают направить на социально-значимые проекты в Узбекистане.

Фото: Getty Images/Y. Forestier

В 2020 году Швейцария уже возвращала Узбекистану часть денег Гульнары Каримовой. Тогда центральноазиатская республика смогла получить 131 млн долларов. Сумма активов Каримовой, замороженная швейцарской прокуратурой, оценивалась тогда почти в 800 млн швейцарских франков (около 850 млн евро по курсу февраля 2025 года).

Узбекистанское издание Газета.uz пишет, что общая сумма активов Каримовой "и возглавляемой ею преступной группы" за пределами страны оценивается почти в 1,4 млрд долларов. Сама дочь покойного президента Узбекистана отбывает срок в колонии по обвинениям в хищении и вымогательстве денежных средств, растрате государственных средств и уклонении от уплаты налогов.

Протесты в США против политики Трампа и Илона Маска

Тысячи демонстрантов собрались в среду в городах США, чтобы выразить протест против первых действий администрации Трампа. Они осуждали все - от иммиграционных репрессий президента до его отказа от прав трансгендеров и предложения принудительно переселить палестинцев из сектора Газа.

В Остине, столице штата Техас, сотни протестующих прошли маршем по центру города, с плакатами и транспарантами, скандируя "Нет фашизму!" и "Защитим нашу демократию!"

Протестующие в Филадельфии, в столицах штатов Калифорнии, Миннесоты, Мичигана, Висконсина, Индианы и других городах размахивали плакатами, осуждающими президента Дональда Трампа, миллиардера Илона Маска и "Проект 2025", набор консервативных предложений по реформированию федерального правительства США и консолидации исполнительной власти в руках президента.

Протесты стали результатом движения, которое организовалось в Интернете под хэштегами #buildtheresistance и #50501, что означает 50 протестов, 50 штатов, 1 день. На сайтах и в соцсетях появились призывы к действию, такие как "Отвергни фашизм" и "Защити нашу демократию".

емонстранты в нескольких городах обрушились с критикой на Илона Маска и возглавляемый им Департамент эффективности правительства (DOGE). Возмущение вызвано растущим влиянием миллиардера в правительстве - так, его Департамент эффективности государственного управления получил доступ к данным платёжных систем.

"DOGE не законен, - гласил один из плакатов, поднятый протестующими на ступенях Капитолия в Джефферсон-Сити, столице штата Миссури. - Почему у Илона есть информация о нашем социальном страховании???"

Члены Конгресса выразили обеспокоенность тем, что участие DOGE в государственной платежной системе США может привести к рискам безопасности или пропуску платежей по таким программам, как Social Security и Medicare. Представитель Министерства финансов сообщил, что технический специалист, работающий с DOGE, будет иметь "доступ только для чтения".

За первые пару недель своего нового срока Трамп подписал ряд указов, касающихся самых разных вопросов - от торговли и иммиграции до изменения климата. По мере того как демократы начинают выступать против программы Трампа, протесты множатся.

В США пропал самолет с 10 людьми на борту

Самолет компании Bering Air с 10 людьми на борту пропал в небе над штатом Аляска, передает газета Anchorage Daily News.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Уточняется, самолет Bering Air Caravan совершал перелет из Уналаклита в Ном, на его борту находились 10 человек, включая пилота.