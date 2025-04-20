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В Иерусалиме прошла церемония сошествия Благодатного огня

В субботу, в храме Воскресения Христова в Иерусалиме состоялась традиционная церемония зажжения Благодатного огня. Тысячи верующих собрались у Гроба Господня, чтобы принять участие в одном из главных ритуалов христианского мира. Церемония проходит ежегодно в Великую субботу — накануне праздника Пасхи, сообщает Euronews.

Фото: Mahmoud Illean/Copyright 2025 The AP All rights reserved

Во время обряда Патриарх Иерусалимский входит в часовню над Гробом Господним, известную как "Кувуклия", где зажигает 33 свечи — по числу лет земной жизни Иисуса Христа. Перед этим представители различных христианских конфессий совместно с израильской полицией проверяют часовню, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо источников огня, после чего вход опечатывается.

После появления Благодатного огня Патриарх выходит из часовни под звон колоколов и передаёт пламя собравшимся в храме верующим, а также представителям христианских государств.

Путин объявил пасхальное перемирие, Зеленский обещал действовать "зеркально"

Президент России Владимир Путин распорядился о прекращении огня на территории Украины с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. В Кремле заявили, что перемирие носит односторонний характер и будет соблюдаться при условии взаимности со стороны Украины, сообщает РИА Новости.

Фото: gazeta.ru

В Киеве отнеслись к инициативе настороженно. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия будет реагировать "зеркально": тишина — в ответ на тишину, пишет Euronews.

Россия и Украина обмменялись пленными

19 апреля состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной, сообщает DW. На родину вернулись 277 украинцев, включая 246 военных по формуле "246 на 246" и 31 раненого вне процедуры. Среди освобождённых — преимущественно молодые бойцы, в том числе одна военнослужащая, находившаяся в плену с 2022 года.

Россия заявила о возвращении 261 военнослужащего, из них 15 — раненые. Все освобождённые временно размещены в Беларуси. Обмен прошёл при посредничестве ОАЭ.

В США прошли массовые протесты против Трампа

Сотни протестующих вышли на улицы американских городов в субботу, 19 апреля, выражая недовольство политикой бывшего президента США Дональда Трампа, пишет DW.

Основные акции прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Демонстранты обвинили Трампа в авторитарном стиле правления и незаконной депортации мигрантов без надлежащих судебных процедур. Участники акций несли плакаты с надписями "Никакого короля" и "Импичмент Трампу".

"Администрация ведет прямую атаку на принцип верховенства закона", — заявил AFP участник акции в Вашингтоне Бенджамин Дуглас. Он также обвинил власти в разжигании ксенофобии и подрыве правовых гарантий, ссылаясь на недавний арест пропалестинского студента.

Фото: Stephen Lam/San Francisco Chronicle/AP/dpa

В Нью-Йорке демонстранты собрались у здания публичной библиотеки. А в Сан-Франциско акция прошла на пляже Оушен-Бич. Несколько сотен человек выстроились в форму надписи IMPEACH + REMOVE ("Импичмент + Сместить"), сообщает San Francisco Chronicle. Некоторые участники держали перевёрнутый флаг США — символ бедствия.

Организатором протестов выступила группа под названием 50501, которая заявила о проведении около 400 акций по всей стране. Название движения отражает идею: 50 протестов в 50 штатах и одно общее движение. Организаторы подчеркнули, что демонстрации носят исключительно мирный характер.

В результате нападения боевиков в Нигерии погибли не менее 56 человек

В Нигерии зафиксировано новое крупное нападение: в штате Бенуэ жертвами атаки стали по меньшей мере 56 человек. Об этом сообщил губернатор региона Гиацинт Алия, пишет Reuters.

По словам Алии, нападение произошло в районе Лого-Лга.

"Сегодня рано утром мы узнали, что в этом районе обнаружено ещё 27 тел", — заявил губернатор, добавив, что поисково-спасательные работы продолжаются, и число погибших может возрасти.

По предварительным данным, атаку совершили вооружённые скотоводы. Инцидент стал частью продолжающегося конфликта между мусульманскими скотоводами и христианскими фермерами, который обострился в различных регионах страны.

На прошлой неделе аналогичное нападение произошло в соседнем штате Плато, где, по информации властей, погибли более 50 человек. Ситуация в центральной части Нигерии остаётся напряжённой, несмотря на усилия правительства по стабилизации обстановки и предотвращению межобщинного насилия.