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Китай вводит ответные пошлины на ряд товаров из США

Буквально сразу же после вступления в силу новых таможенных пошлин на китайский импорт в США Пекин объявил о введении пакета ответных мер на ряд категорий американских товаров. Новые пошлины вступят в силу 10 февраля, заявило во вторник, 4 февраля, министерство финансов КНР, пишет DW.

Фото: imago images/Dreamstime

Дополнительные тарифы в размере 15 процентов будут действовать на уголь и сжиженный газ из США, 10-процентные сборы будут взиматься за сырую нефть, а также на сельскохозяйственную технику и некоторые модели транспортных средств. Кроме того, Пекин объявил о начале антимонопольного расследования в отношении американского технологического гиганта Google.

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из Китая, Канады и Мексики. 10-процентная ставка для всех товаров из КНР вступила в силу 4 февраля в 00.01 часов североамериканского восточного времени в США (08.01 мск). Трамп обосновал данные меры, обвинив Пекин в нежелании положить конец торговле нелегальными наркотиками, в частности фентанилом.

Министерство торговли Китая пригрозило введением "контрмер" и обратилось с иском во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Тем временем введение 25-процентных пошлин в отношении Мексики и Канады было приостановлено после того как обе страны объявили об ответных шагах. После этого Трамп согласился отложить данные меры в обмен на уступки по вопросам контроля на границах и борьбы с преступностью.

Кроме того, американский лидер грозит аналогичными сборами за импорт из ЕС, в Брюсселе предупреждают об ответных мерах и призывают к диалогу.

Реальная зарплата в Чехии снизилась на 10% за шесть лет

Реальные зарплаты в Чехии сократились на 10% по прошествии шести лет, это самый большой показатель среди стран Евросоюза (ЕС), пишет издание České noviny со ссылкой на главного экономиста трейдинговой компании XTB Павла Петерку.

"Заработные платы в Чехии номинально выросли на 27% с конца 2019 года, но в реальном выражении они на 10% ниже из-за высокой инфляции. Снижение покупательной способности наиболее выражено среди стран Европейского союза", - говорится в сообщении.

Экономист ожидает, что в 2025 году реальная заработная плата вырастет еще на 3,5–4,5%, но всё равно не сможет достигнуть допандемийного уровня.

Фото: Global Look Press/Lydie Gigerichova

В 11 странах из 27, входящих в состав ЕС, реальная заработная плата всё еще не вернулась к допандемийному уровню, однако ни в одной из них совокупный спад не столь значителен, как в Чехии, добавил Петерку.

Водолазы обнаружили тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Спасатели нашли и извлекли останки тел всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, передает телеканал CBS.

Фото: AP Photo/Ben Curtis

Уточняется, что тела были обнаружены при извлечении хвостовой и носовой частей самолета со дна реки Потомак.

К слову, на данный момент удалось идентифицировать останки 66 человек.

Работодатели в Испании недовольны решением правительства сократить рабочий день

Правительство Испании на своем заседании в Мадриде приняло законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня, пишет EA Daily. Согласно плану, продолжительность рабочего времени будет сокращена с нынешних 40 часов в неделю до 37,5 часов без снижения заработной платы работников.

Министр труда Иоланда Диас назвала эту меру сменой парадигмы, которая не проводилась в южноевропейской стране за последние 40 лет.

Вместе с трудовой реформой и повышением минимальной заработной платы это способствует модернизации страны, сокращению числа невыходов на работу, повышению производительности труда и укреплению равенства.

По подсчетам министерства, это предложение затронет более 12 млн человек, большинство из которых работают в сфере торговли, на производстве, в гостиничном бизнесе и строительстве.

Министр также отметила, что законопроект ужесточает учет рабочего времени, увеличивая размер штрафов, которые могут быть наложены, и включает в себя право на цифровое отключение в нерабочее время, нарушение которого также карается штрафом.

Меры, включенные в законопроект, поддерживают крупнейшие профсоюзы работников. Министерство согласовало с ними положения законопроекта еще в декабре прошлого года.

Сторона защиты интересов работодателей, с другой стороны, выступает против этого предложения, поскольку, по их словам, продолжительность рабочего дня можно было бы сокращать более осторожно, постепенно, в то время как законопроект "предполагает вмешательство в автономию коллективных переговоров".

По расчетам национальной организации работодателей, реализация нынешней концепции обойдется более чем в € 20 млрд. Самыми большими жертвами реформы станут индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия.

Испанское правительство уверено, что этот законопроект может быть одобрен парламентом до лета, но для этого партиям правящего меньшинства также нужна поддержка оппозиции.

ЦРУ предложило своим сотрудникам уволиться с бонусными выплатами

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предложило всем своим сотрудникам возможность уволиться с получением денежных бонусов в размере восьмимесячной заработной платы, сообщает газета The Wall Street Journal.

Фото: Global Look Press/Olivier Douliery

По словам чиновников, это попытка привести агентство в соответствие с приоритетами президента США Дональда Трампа, в том числе по борьбе с наркокартелями и по сокращению федерального правительства.

Отмечается, что агентство также замораживает наем новых соискателей, которым уже было сделано условное предложение, сказал помощник директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Неясно, последуют ли другие разведывательные агентства данному примеру.