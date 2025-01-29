BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич ушел в отставку

Вучевич ушел всего через день после того, как президент Александр Вучич объявил о планах срочного обновления правительства, пишет BBC.

Фото: EPA/ Andrej Cukic

Отставка состоялась после нескольких месяцев многотысячных акций протестов из-за обрушения бетонного навеса над входом в здание вокзала в городе Нови-Сад в ноябре, в результате которого погибли 15 человек.

В понедельник демонстранты начали 24-часовую блокаду ключевой транспортной развязки в Белграде, усилив давление на власти.

Вучевич провел экстренную пресс-конференцию.

"Сегодня утром у меня была продолжительная встреча с президентом республики [Александром Вучичем], мы обсудили все, и он принял мое решение, согласился с моими аргументами, — цитирует его ТАСС. — Я считаю, что таким образом мы демонстрируем ответственность тех, кто был избран, чтобы быть ответственными".

Трамп поручил создать в США систему ПРО "Железный купол"

Президент США Дональд Трамп распорядился создать в США систему противоракетной обороны, аналогичную израильскому "Железному куполу", пишет DW. В понедельник, 28 января, он издал указ, в котором поручил министру обороны Питу Хегсету представить план реализации "противоракетного щита следующего поколения" в течение 60 дней.

Фото: JALAA MAREY/AFP

При этом целью является защита США от баллистических, гиперзвуковых и высокотехнологичных крылатых ракет, в том числе с использованием систем перехвата из космоса. Как отмечается в документе, за последние 40 лет не сократилась, а стала "более интенсивной и всеобъемлющей" угроза, исходящая от стратегического оружия нового поколения. При этом не называется, какая именно страна развивает данное оружие.

Ким Чен Ын заявил о необходимости укрепления ядерного щита КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит государства из-за опасения возникновения конфликтов на фоне нестабильной мировой обстановки, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Обстановка в области безопасности КНДР, в которой долгосрочная конфронтация с самыми нестабильными противниками мира неизбежна, делает необходимым для нас, ответственных не только за сегодня, но и за будущее этой страны, стратегически готовиться не только к существующим различным угрозам, но и к новым и будущим рискам безопасности, постоянно укреплять ядерный щит, который может надежно гарантировать суверенитет, интересы и развитие государства", — говорится в сообщении.

Фото: REUTERS/KCNA

Уточняется, что лидер КНДР отметил достижения в производстве работников ядерной отрасли КНДР, которые, по его словам, добиваются "особо важных успехов" в новых государственных проектах.

Также Ким Чен Ын назвал наступивший 2025 год ключевым в вопросе укрепления и увеличения ядерного потенциала. Он заявил о том, что в этом году необходимо завершить все проекты, которые находятся в разработке, для того чтобы перейти "на новую стадию".

В 2024 году в Японии зарегистрировано рекордное количество детских суицидов

В 2024 году в Японии произошло рекордное количество детских суицидов. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны, сообщает ТАСС.

Фото: Meguraw / isorepublic.com

Согласно данным ведомства, общее число самоубийств в Японии с населением около 124,5 млн человек в прошедшем году составило 20 268. Это второй показатель по нижнему порогу за всю историю. При этом среди всех самоубийц 527 детей.

Общее число суицидов за год сократилось на 1569. Подавляющее число самоубийств (13763) приходится на представителей мужского пола. Среди детей наибольшее число самоубийств (349) пришлось на старшеклассников.

Президент Макрон объявил о модернизации Лувра

О капитальном ремонте с целью модернизации самого посещаемого музея мира объявил президент Франции, пишет Euronews. Пресс-конференция Эммануэля Макрона прошла в зале, где выставлена "Мона Лиза". Проект десятилетней реконструкции под названием “Новый ренессанс” включает ещё один вход и повышение платы.

О капитальном ремонте с целью модернизации самого посещаемого музея мира объявил во вторник президент Франции. Пресс-конференция Эммануэля Макрона прошла в зале, где выставлена "Мона Лиза". Проект десятилетней реконструкции под названием “Новый ренессанс Лувра” будет включать новый вход рядом с Сеной, который должен открыться к 2031 году, и создание подземных залов, сказал в частности Макрон. "Это обновленный Лувр, отреставрированный и расширенный, что делает его эпицентром истории искусства в нашей стране и за её пределами. План будет включать в себя, прежде всего, создание нового парадного входа на уровне колоннады Перро, обширного и эффективного, что позволит сбалансировать посещение Лувра и вернёт парижанам доступ к нему", - сказал президент Франции. Президент не раскрыл точную сумму, заложенную в бюджете на проект модернизации самого посещаемого музея в мире, страдающего от переполненности и устаревшего оборудования. По оценкам, она составит от 700 до 800 миллионов евро. Фото: Точка Арт Последняя реконструкция Лувра была проведена в 1980-х годах, именно тогда открыли знаменитую стеклянную пирамиду. Сегодня музей больше не соответствует международным стандартам, отмечают специалисты. На пляжах Финляндии нашли неизвестное белое вещество

Белое вещество неизвестного происхождения обнаружили на пляжах финского полуострова Ханко, пишет MTV Uutiset.

"В минувшее воскресенье в спасательную службу поступило сообщение о белом веществе, найденном на берегах Ханко", - говорится в сообщении.

Отметим, неизвестное вещество белого цвета было обнаружено между центральным районом Ханко и Тверминне. Пляжи были покрыты белой субстанцией на протяжении 20 км. Помимо этого, специальные службы сообщили о нахождении вещества в районе Туллиниеми.

Фото: MTV Uutiset

Как отмечает портал, происхождение вещества неизвестно, его элементы отправлены на лабораторную экспертизу. По предварительной информации, субстанция является "умеренно вредной", но фактически не опасной для здоровья человека.