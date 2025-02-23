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Трамп заявил, что не собирается в Россию 9 мая, и что Киев подпишет сделку по природным ресурсам

Трамп опроверг сообщения французских СМИ о том, что он может посетить парад в Москве, посвященный 80-летию Победы. Американский президент также уверяет, что Киев скоро подпишет сделку по редкоземельным минералам. А на следующей неделе Трамп ждет в гости "друга" Макрона и "приятного парня" Стармера, пишет Euronews.

В пятницу французский еженедельник Le Point со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Трамп может посетить парад в российской столице, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отвечая в Белом доме на вопрос о том, собирается ли он поехать в Москву, Трамп отверг сообщения СМИ.

"Нет, нет, не собираюсь. Не собираюсь", — заверил он.

Фото: AP Photo

Трампа также спросили о потенциальной сделке по продаже полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом, которую министр финансов Скотт Бессент представил президенту Украины Владимиру Зеленскому ранее в феврале.

Согласно этому проекту, США получат 50-процентную долю всех доходов от продажи редкоземельных минералов и природных ресурсов Украины, что американские чиновники называют платой за предыдущую военную поддержку.

"Я думаю, что мы очень близки к этому, да. Я думаю, они хотят этого. Они хорошо к этому относятся. И это важно, это большая сделка, но они хотят этого, и это удерживает нас в этой стране, и они очень рады этому", — сказал Трамп.

С 2022 года США предоставили Украине вооружение на сумму около 67 долларов.

"Мы получаем свои деньги обратно. Это должно было быть подписано задолго до того, как мы вошли в страну. Это должен был подписать Байден. Но Байден не слишком хорошо понимал, что он делает", — добавил Трамп.

ХАМАС освободил шестерых израильских заложников

В субботу, 22 февраля, ХАМАС освободил шестерых израильских заложников, двое из которых удерживались около 10 лет в секторе Газа, сообщает BBC.

Эти шестеро — последние из 33 заложников, которых ХАМАС обязался освободить в рамках соглашения о прекращении огня. В ответ Израиль освободил 602 палестинских заключенных. Заложников передали Красному Кресту в трёх населенных пунктах: Рафахе, Нусейрате и Газа.

Фото: AFP

Таль Шохам и Авера Менгисту были переданы первыми, остальные трое — Элия Коэн, Омер Шем-Тов и Омер Венкерт — чуть позже. Ещё одного — Хишама ас-Саида освободили в городе Газа без показательных церемоний. Эти люди были взяты в заложники 7 октября 2023 года. Элия Коэн, Омер Венкерт и Омер Шем-Тов были захвачены на фестивале Nova на юге Израиля.

Шохаму 39 лет, он гражданин Израиля и Австрии, был взят в заложники в кибуце Беэри. В плену оказались его жена и дети, освобождены 25 ноября 2023 года. Ас-Саид и Менгисту находились в плену более 10 лет, были захвачены после пересечения границы сектора Газа. Ас-Саид, 39-летний израильский бедуин, был задержан в 2015 году, когда пересёк границу. Менгисту провел в заключении 3821 день после пересечения границы в 2014 году.

Этот обмен заложниками стал седьмым после прекращения огня 19 января. Изначально ХАМАС планировал освободить только трех человек, но изменил решение после угроз приостановки освобождения заложников. Шестерых освобожденных сегодня израильтян — последние из оставшихся в живых заложников, которых ХАМАС обязался вернуть в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня.

Илон Маск опроверг информацию об отключении Украины от Starlink

Миллиардер Илон Маск назвал ложью публикацию агентства Reuters, где утверждалось, что США могут лишить Украину доступа к спутниковому интернету Starlink в случае неудачи переговоров о сделке с природными ресурсами, пишет DW.

"Это неправда. Reuters лжет", - написал Маск в принадлежащей ему соцсети X.

Агентство накануне сообщило со ссылкой на источники, что в ходе обсуждения доступа США к ресурсам Украины американская сторона пригрозила Киеву закрыть доступ к системе Starlink компании Маска SpaceX.

В частности, вопрос о Starlink поднимался на переговорах в Киеве 20 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Последний пригрозил "неминуемым отключением работы" Starlink, если не будет подписан договор о редкоземельных металлах, утверждалось в публикации.

Уроженец Алжира с ножом напал на демонстрантов во Франции

Мужчина напал с ножом на демонстрантов во время акции в поддержку Демократической Республики Конго в оживленной части Мюлуза, на востоке Франции. Нападавший, 37-летний уроженец Алжира, был задержан на месте происшествия, пишет AFP.

Фото: JF Frey/L'Alsace/dpa/MAXPPP/picture alliance

Как сообщает агентство, двое сотрудников охранной фирмы были тяжело ранены ножом: один - в шею, другой - в грудь. Случайный прохожий, оказавшийся рядом, был смертельно ранен. Еще трое человек получили легкие ранения. Погибшим оказался 69-летний гражданин Португалии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что это нападение - "исламистский террористический акт". По данным прокуратуры, задержанный был включен в список лиц, подозреваемых в терроризме, и ранее в отношении него было принято решение о депортации.

В США мужчина взял заложников и открыл стрельбу по медикам в больнице

Мужчина устроил стрельбу в больнице UPMC Memorial в американском штате Пенсильвания. В результате нападения один человек погиб, ещё пятеро получили ранения, сообщает телеканал ABC News.

Фото: Harrison Jones/York Daily Record via USA Today Network via Imagn Images

Нападавший выстрелил во врача, в медсестру, смотрителя, а также в трёх сотрудников полиции, один из которых получил смертельное ранение.

В результате как минимум пятеро человек были ранены и один погиб.

Позже телеканал сообщил, что подозреваемый, Диогенес Архангел Ортиз, вошел в больницу с полуавтоматическим пистолетом и пластиковыми стяжками около 10:30 утра и взял в заложники несколько сотрудников больницы в отделении интенсивной терапии. Полиция попыталась вести переговоры со стрелком, но он вышел из отделения интенсивной терапии, держа сотрудника больницы на прицеле, и спецназ был вынужден открыть огонь и ликвидировать преступника. Расследование продолжается, и мотив нападения пока не установлен.