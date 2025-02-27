BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Шесть компаний Китая, включая Гонконг, попали под санкции США
Шесть компаний Китая, включая Гонконг, попали под санкции Министерства финансов США за якобы поставки компонентов для иранских беспилотников и баллистических ракет. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.
Из шести компаний пять зарегистрированы в Гонконге и одна — в Шэньчжэне (провинция Гуандун).
Они обвиняются в поставках электронных компонентов для иранской компании Pishtazan Kavosh Gostar Boshra (PKGB) и ее подразделения Narin Sepehr Mobin Isatis (NSMI).
Сама компания находится под санкциями США с 2019 года, а филиал попал в черный список американского Минфина в 2024 году.
Фото: ffikretow / istockphoto.comМ
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с посадочным модулем к Луне
Американская компания запустила к Луне ракету Falcon 9 с модулем Intuitive Machines под названием Athena со стартового комплекса во Флориде. Об этом 26 февраля сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"В 19:16 по восточноевропейскому времени (03:16 по мск 27 февраля. — Ред.) ракета SpaceX Falcon 9 запустила лунный модуль Intuitive Machines под названием Athena со стартового комплекса 39A в Космическом центре имени Кеннеди NASA во Флориде. На борту миссии находится набор технологий и научных инструментов NASA вместе с коммерческими полезными грузами, направляющимися на Луну в рамках инициативы агентства CLPS и кампании Artemis", — говорится в сообщении.
Фото: REUTERS/Steve Nesius
Уточняется, что в ходе космической миссии будет запущен и выведен на орбиту аппарат NASA Lunar Trailblazer, который составит карту распределения различных форм воды на Луне. При этом лунный модуль при помощи установки для бурения грунта TRIDENT и масс-спектрометра MSolo изучит органические и неорганические соединения.
ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников
Исламистское движение ХАМАС, признанное в США и ЕС террористической организацией, передало Красному Кресту тела четырех израильтян, взятых боевиками в заложники во время масштабного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, сообщает агентство AP со ссылкой на израильские службы безопасности.
Фото: Chris McGrath / Gettyimages.ru
Отмечается, что гробы с телами должны быть переданы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на КПП "Керем-Шалом". Израиль намерен провести процедуру опознания вблизи границы, чтобы удостовериться, что переданы были тела именно тех заложников, о которых говорится в сделке.
По данным онлайн-издания The Times of Israel, израильской стороне должны быть переданы тела 69-летнего жителя кибуца Нир Оз Итцика Эльгарата, 49-летнего жителя того же кибуца Цахи Идана, 85-летнего Шломо Манцура и еще одного бывшего заложника. Как пишет издание, Манцур - самый пожилой из захваченных в заложники террористами израильтян. Предположительно, его убили в день нападения, 7 октября 2023 года, после чего забрали тело в сектор Газа.
По данным агентства AFP, тем временем автобус с палестинскими заключенными, освобождение которых из израильских тюрем является частью сделки, прибыл в Рамаллах - палестинский город в центральной части Западного берега реки Иордан. Там их приветствовала толпа палестинцев.
Суд Боснии и Герцеговины заочно приговорил президента Республики Сербской к году тюрьмы
Суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью за игнорирование решений Конституционного суда и высокого представителя международного сообщества, пишет Euronews. Додик заявил, что невиновен.
Фото: AP Photo
Суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на занятие политической деятельностью за игнорирование им решений Конституционного суда и высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта.
Додик долгое время отказывался подчиняться решениям Шмидта, который следит за выполнением Дейтонских соглашений, благодаря которым удалось прекратить боснийскую войну 1992-1995 годов.
В 2023 году Додик провел через Национальную ассамблею Республики Сербской два закона по сути блокирующих исполнение решений Конституционного суда и внесения дальнейших изменений в законодательство субъекта.
Высокий представитель международного сообщества назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры в Совбезе ООН. Однако в мае 2021 года послы стран в комитете приняли решение о назначении Шмидта без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта.
Состояние здоровья папы римского Франциска улучшилось
Об этом сообщил 26 февраля портал Vatican News со ссылкой на заявление пресс-службы Святого престола.
"Состояние Святейшего Отца показало небольшое дальнейшее улучшение за последние 24 часа", — пишет портал.
Отмечается, что легкая почечная недостаточность, которая наблюдалась у папы римского в последние дни, утихла. При этом компьютерная томография грудной клетки показала нормальное протекание воспаления легких. Также улучшение здоровья подтвердили и анализы крови.
Фото: Gregorio Borgia / AP
"Святой отец продолжает получать кислородную терапию с высокой скоростью потока, но сегодня у него не было никаких респираторных приступов, похожих на астму. Дыхательная физиотерапия продолжается. Несмотря на небольшое улучшение, его прогноз остается осторожным", — говорится в сообщении.