BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Шесть компаний Китая, включая Гонконг, попали под санкции США

Шесть компаний Китая, включая Гонконг, попали под санкции Министерства финансов США за якобы поставки компонентов для иранских беспилотников и баллистических ракет. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

Из шести компаний пять зарегистрированы в Гонконге и одна — в Шэньчжэне (провинция Гуандун).

Они обвиняются в поставках электронных компонентов для иранской компании Pishtazan Kavosh Gostar Boshra (PKGB) и ее подразделения Narin Sepehr Mobin Isatis (NSMI).

Сама компания находится под санкциями США с 2019 года, а филиал попал в черный список американского Минфина в 2024 году.

Фото: ffikretow / istockphoto.comМ

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с посадочным модулем к Луне

Американская компания запустила к Луне ракету Falcon 9 с модулем Intuitive Machines под названием Athena со стартового комплекса во Флориде. Об этом 26 февраля сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"В 19:16 по восточноевропейскому времени (03:16 по мск 27 февраля. — Ред.) ракета SpaceX Falcon 9 запустила лунный модуль Intuitive Machines под названием Athena со стартового комплекса 39A в Космическом центре имени Кеннеди NASA во Флориде. На борту миссии находится набор технологий и научных инструментов NASA вместе с коммерческими полезными грузами, направляющимися на Луну в рамках инициативы агентства CLPS и кампании Artemis", — говорится в сообщении.

Фото: REUTERS/Steve Nesius

Уточняется, что в ходе космической миссии будет запущен и выведен на орбиту аппарат NASA Lunar Trailblazer, который составит карту распределения различных форм воды на Луне. При этом лунный модуль при помощи установки для бурения грунта TRIDENT и масс-спектрометра MSolo изучит органические и неорганические соединения.

ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников

Исламистское движение ХАМАС, признанное в США и ЕС террористической организацией, передало Красному Кресту тела четырех израильтян, взятых боевиками в заложники во время масштабного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, сообщает агентство AP со ссылкой на израильские службы безопасности.

Фото: Chris McGrath / Gettyimages.ru

Отмечается, что гробы с телами должны быть переданы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на КПП "Керем-Шалом". Израиль намерен провести процедуру опознания вблизи границы, чтобы удостовериться, что переданы были тела именно тех заложников, о которых говорится в сделке.

По данным онлайн-издания The Times of Israel, израильской стороне должны быть переданы тела 69-летнего жителя кибуца Нир Оз Итцика Эльгарата, 49-летнего жителя того же кибуца Цахи Идана, 85-летнего Шломо Манцура и еще одного бывшего заложника. Как пишет издание, Манцур - самый пожилой из захваченных в заложники террористами израильтян. Предположительно, его убили в день нападения, 7 октября 2023 года, после чего забрали тело в сектор Газа.

По данным агентства AFP, тем временем автобус с палестинскими заключенными, освобождение которых из израильских тюрем является частью сделки, прибыл в Рамаллах - палестинский город в центральной части Западного берега реки Иордан. Там их приветствовала толпа палестинцев.

Суд Боснии и Герцеговины заочно приговорил президента Республики Сербской к году тюрьмы

Суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью за игнорирование решений Конституционного суда и высокого представителя международного сообщества, пишет Euronews. Додик заявил, что невиновен.

Фото: AP Photo