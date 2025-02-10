BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Президент Колумбии потребовал от министров и глав департаментов уйти в отставку

Президент Колумбии Густаво Петро 9 февраля потребовал от министров и глав административных департаментов уйти в отставку.

Фото: REUTERS/Marckinson Pierre

"Я потребовал формальной отставки министров и директоров административных департаментов", - написал он в сети X.

По его словам, в кабинете произойдут изменения с целью добиться большего соответствия заказанной народом программе.

К слову, это было предпринято после того, как министр окружающей среды Сусана Мухамад сообщила президенту о своей отставке, объяснив это противодействием вхождению в кабинет назначенца Петро Армандо Бенедетти, пишет Reuters. Министр заявила, что останется на посту президента Организации Объединенных Наций (ООН) по биоразнообразию, саммита, который собрал 200 стран в октябре прошлого года.

Трамп анонсировал введение пошлин на импорт стали и алюминия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал введение таможенных пошлин в размере 25 процентов на импорт стали и алюминия в США, сообщает в понедельник, 10 февраля, агентство DPA. По словам республиканца, новые тарифы коснутся всех стран и официально вступят в силу уже на этой неделе. Кроме того, Трамп объявил о намерении ввести "взаимные пошлины" для тех государств, которые облагают пошлинами американские товары, пишет DW.

После возвращения в Белый дом Трамп приступил к реализации жесткой тарифной политики. Он пригрозил таможенными пошлинами Европейскому Союзу, ссылаясь на необходимость сокращения торгового дефицита с Европой, распорядился ввести 10-процентные пошлины на товары из Китая, а также пошлины в размере 25 процентов на продукцию из соседних Мексики и Канады из-за "угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков". Последние были заморожены на 30 дней после обещаний Оттавы и Мехико усилить безопасность на своих границах с США.

Фото: Andrew Harnik/GDA/La Nacion/IMAGO

В Дублине трех человек госпитализировали после нападения с ножом

В Дублине был арестован мужчина, нанесший ножевые ранения троим людям, сообщает Irish Times.

Инцидент произошел на нескольких улицах в районе Стоунибаттер в столице Ирландии. В полиции заявили, что в настоящее время мужчина содержится под стражей в участке в Норт-Сити, недалеко от центра Дублина.

"Трое мужчин, подвергшихся нападению в ходе инцидента, были доставлены в больницу для лечения. У двоих мужчин серьезные, но не опасные для жизни травмы, а третий получил менее серьезные травмы", - говорится в сообщении.

Фото: ТАСС/Mark Marlow

Силовики в Индии убили более 30 маоистских повстанцев в штате Чхаттисгарх

Сообщается, что столкновение повстанцев и сил безопасности Индии произошло в лесной местности штата в это воскресенье, 9 февраля, пишет BBC.



Всего найдены тела 31 повстанца, также погибли четверо силовиков, сообщила полиция Индии. Число жертв может еще вырасти, так как полиция продолжает обследовать район, где произошло столкновение.

Это один из самых кровопролитных инцидентов с начала маоистского восстания в Индии, которое продолжается с 1967 года.

Фото: theins.ru

Сообщается, что у повстанцев были изъяты штурмовые винтовки и гранатометы.



Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявлял, что правительство рассчитывает подавить восстание маоистов к 2026 году. Операцию, которую провели силовики, он назвал "большим успехом".



Повстанцы-маоисты, которые отстаивают свою версию марксизма, в последние годы были активны в 14 из 28 штатов Индии. В основном они, прячась в джунглях, совершают нападения на полицейских и на представителей власти.

Многолетний вооруженный конфликт между правительством Индии и различными группировками маоистов, которых также называют наксалитами (по населенному пункту, где началось восстание), является одним из наиболее продолжительных вооруженных конфликтов в новейшей истории.

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По ходу реализации первого этапа прекращения огня, стороны пока не могут договориться о следующих шагах, пишет Euronews.