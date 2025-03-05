  • 5 Марта, 10:41
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В МИРЕ: обвинение Нетаньяху в коррупции, грандиозный план Трампа, снижение цены на нефть

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 10:12
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В МИРЕ: обвинение Нетаньяху в коррупции, грандиозный план Трампа, снижение цены на нефть Сегодня, 10:12
Сегодня, 10:12
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Нетаньяху вновь предстал перед судом по делу о коррупции

Премьер-министра Израиля обвиняют в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении доверием, пишет Euronews.

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь предстал перед окружным судом Тель-Авива, чтобы опровергнуть обвинения в коррупции, выдвинутые против него в ходе затянувшегося судебного процесса.

Это уже пятнадцатое слушание по этому делу из 24, назначенных судом.

Нетаньяху стал первым действующим израильским лидером, выступившим в качестве обвиняемого в уголовном процессе, который начался 24 мая 2020 года, но был отложен из-за войны между еврейским государством и ХАМАС.

На премьера заведено три отдельных дела о коррупции, которые были возбуждены в 2019 году. Обвинения касаются:

  • незаконного получения подарков,
  • попыток подкупа двух разных СМИ с целью добиться более благоприятного освещения своей деятельности.

В частности, Нетаньяху обвиняют в том, что он принял от миллиардера и голливудского магната Арнона Мильчана сигары и шампанское на десятки тысяч долларов в обмен на помощь в бизнесе.

Нетаньяху предположительно оказал услуги в сфере регулирования на сумму около 475 000 евро телекоммуникационной компании Bezeq, владеющей новостным сайтом Walla.

Взамен, как утверждают прокуроры, он добивался положительного освещения в СМИ себя и своей жены Сары.

Фото: Yair Sagi/Pool Photo via AP

В США вступили в силу пошлины на импорт из Канады и Мексики

Инициированные Трампом 25-процентные тарифы для канадской и мексиканской продукции начали действовать с 4 марта, пишет DW. Белый дом также объявил об удвоении пошлин до 20 процентов на китайский импорт.

В США со вторника, 4 марта, вступили в силу таможенные пошлины в размере 25 процентов на практически весь импорт из Канады и Мексики. Эти меры начали действовать спустя несколько часов после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что оба этих государства не предприняли достаточных мер для остановки потока наркотиков в США, в частности опиоидного вещества фентанил, передает агентство Reuters. 

"Президент Трамп предоставил Канаде и Мексике широкие возможности для пресечения деятельности опасных картелей и притока смертоносных наркотиков в нашу страну, однако они не смогли должным образом урегулировать ситуацию", - говорится в заявлении Белого дома.

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