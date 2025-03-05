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Трамп намерен построить "один из крупнейших в мире" газопроводов на Аляске

Соединенные Штаты намерены нарастить добычу редкоземельных элементов, заявил президент США Дональд Трамп во время обращения к совместной сессии Конгресса США. Трансляцию ведет Белый дом, пишет EA Daily.

"Позднее на этой неделе я также предприму исторические действия по резкому расширению производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США", - сказал он.

Трамп заявил, что США ведут работу "над гигантским газопроводом на Аляске, одним из крупнейших в мире", партнерами по проекту могут стать Япония, Южная Корея и другие страны, а инвестиции могут составить "триллионы долларов".

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Свое заявление он сделал после того, как из-за спора с Владимиром Зеленским 28 февраля сорвалось подписание соглашения по полезным ископаемым, в том числе и редкоземельным металлам, с Украиной. Киев отмечал, что все еще готов подписать соглашение.

В своем выступлении Трамп также затронул состояние американской экономики. По его словам, его команда получила в наследство от предыдущей администрации Джо Байдена "экономическую катастрофу и кошмар инфляции".

Shell думает избавиться от химических активов в Европе и США

Энергетическая гигант Shell, как сообщает Wall Street Journal, рассматривает возможность продажи части своих химических активов в Европе и США. Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что компания уже привлекла инвестиционный банк Morgan Stanley для проведения стратегической сделки и предварительной оценки. Однако, процесс все еще находится на ранних этапах, и решение о возможной продаже еще не принято.

Одним из объектов, попавших в этот список, является завод Shell в Дир-Парке, штат Техас. В самой компании пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.

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Стоит отметить, что это не первая крупная сделка компании. В прошлом году Shell уже распродала свой нефтеперерабатывающий центр в Сингапуре, что также стало частью пересмотра её активов и стратегического направления.

Таким образом, Shell продолжает оптимизировать свои активы, рассматривая возможные пути адаптации к новым рыночным условиям.

Нефть подешевела до 70 долларов

Несмотря на не самые привлекательные цены на нефть, участники сделки ОПЕК+ приняли решение начать восстановление добычи, как было запланировано, с апреля. Это решение уже вызвало широкий резонанс, и хотя котировки нефти остаются низкими, некоторые эксперты считают, что такие условия могут заставить пересмотреть эти планы. Однако есть и мнение, что Россия, Саудовская Аравия и США могли заключить особую сделку, что, в свою очередь, может повлиять на ход событий.

После нескольких переносов — в октябре и декабре — страны ОПЕК+ подтвердили, что с апреля восстановление добычи все-таки начнется. Теперь все глаза прикованы к тому, как это отразится на мировых рынках и сможет ли эта мера стабилизировать цены на нефть, которые неуклонно снижаются.

"Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года, а именно Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, встретились виртуально 3 марта 2025 года, чтобы рассмотреть условия на мировом рынке и перспективы на будущее. Принимая во внимание здоровые фундаментальные показатели рынка и позитивные перспективы рынка, они подтвердили свое решение, согласованное 5 декабря 2024 года, продолжить постепенное и гибкое возвращение добровольных корректировок на 2,2 млн баррелей в сутки, начиная с 1 апреля 2025 года, сохраняя при этом возможность адаптации к меняющимся условиям", — говорится в заявлении организации.

Йеменские хуситы сбили американский дрон

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сбило над территорией Йемена американский разведывательный беспилотник MQ-9. Он стал 19-м по счету подобным беспилотником, сбитым ими с 2017 года, говорится в заявлении вооруженных сил хуситов, пишет EA Daily.



"Нашим средствам ПВО удалось сбить вражеское американское воздушное средство MQ-9, когда оно нарушило воздушное пространство Йемена и выполняло враждебные задачи в воздушном пространстве провинции Ходейда", — говорится в сообщении.

Хуситы отметили, что это пятнадцатый самолет, который их ПВО удалось сбить с начала их участия в военных действиях в поддержку палестинцев в секторе Газа в 2023 году.