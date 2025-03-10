Новым лидером Либеральной партии Канады избран экс-глава Банка Англии Марк Карни, набравший 86% голосов, пишет DW.

Фото:АP

Он сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра. Карни выступает за тесное сотрудничество с Европой и Азией, снижение налогов и стимулирование инноваций. Прежний премьер Джастин Трюдо объявил об отставке в январе, отметив, что стране нужен реальный выбор на следующих выборах.

Онвозглавлял Либеральную партию около 12 лет и занимал пост премьер-министра Канады с ноября 2015 года. В последние годы популярность политика заметно снизилась из-за ряда реформ, а также в связи с ростом цен, жилищным кризисом и миграционными проблемами.

Массовые убийства алавитов в Сирии: власти обещают наказать виновных

Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа пообещал наказать виновных в убийстве сотен мирных жителей, среди которых представители алавитского меньшинства, пишет Би-Би-Си.

По данным Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR), за два дня в городах на западном побережье были убиты 973 мирных жителя. Общее число жертв оценивается в 1,3 тыс. человек, включая 231 сотрудника сил безопасности и 250 боевиков, поддерживающих свергнутого президента Башара Асада. Эти данные пока не подтверждены независимыми источниками.

Аль-Шараа также обещал найти и обезвредить силы, сохраняющие лояльность Асаду, и привлекать к ответственности всех, кто причастен к кровопролитию среди гражданского населения. Он объявил о создании независимого комитета для расследования нарушений против мирных жителей.

Фото: Би-би-си

Сотни людей в алавитских районах покинули свои дома. Алавиты составляют около 10% населения Сирии, в основном мусульмане-сунниты. В четверг были убиты по меньшей мере 13 сотрудников сил безопасности Сирии в столкновениях с вооруженными людьми, связанными с режимом Асада.

За последние два дня было убито более тысячи человек, что стало самым массовым и жестоким проявлением насилия с момента свержения режима Асада в декабре 2024 года. Министерство обороны Сирии заявило о восстановлении контроля после нападений.

Многие люди ищут убежище на российской военной базе Хмеймим в провинции Латакия. Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о жертвах среди мирных жителей в прибрежных районах и призвал все стороны воздержаться от действий, дестабилизирующих страну.

Временно исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аль-Шараа призвал к национальному единству. Глава SOHR Рами Абдулрахман считает, что убийства в Джабле и Баниясе стали самым жестоким всплеском насилия за многие годы. Новые власти признали нарушения во время операции против остатков ополченцев Асада. Министерство обороны Сирии сообщило, что все дороги, ведущие к побережью, были перекрыты для восстановления спокойствия.

Сирийский сегмент социальных сетей заполнен фотографиями и некрологами жертв. Башар Асад был свергнут в декабре прошлого года.

Планы США на встречу в Саудовской Аравии

Американские официальные лица планируют использовать встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии, чтобы оценить готовность Украины пойти на значительные уступки для завершения войны, пишет Reuters.

Встреча состоится во вторник, и её возглавит госсекретарь США Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу переговоров, а президент Украины Владимир Зеленский надеется, что они приблизят мир и продолжат поддержку США.

Американские официальные лица также будут следить за тем, насколько серьёзно украинцы настроены на улучшение отношений с администрацией Трампа после напряжённой встречи между Трампом и Зеленским в прошлом месяце. Трамп выразил разочарование Украиной, заявив, что стране не хватает ресурсов и она должна быстрее идти на переговоры с Россией.

Встреча также будет включать обсуждение возможного соглашения о прекращении огня и мирного урегулирования. Висит вопрос о сделке по минералам между США и Украиной, которую Киев хочет включить в гарантии безопасности США в обмен на доступ к определённым минеральным ресурсам в Украине.

Число жертв наводнения в Аргентине достигло 16

Число погибших в результате наводнения в Аргентине достигло 16, сообщает портал La Nacion.

Проливные дожди смыли автомобили с улиц, повалили деревья и оставили сотни людей без электричества. В городе закрыт местный аэропорт и повреждены дороги. Пострадавшим оказывают помощь. Электроснабжение в некоторых районах удалось восстановить только к субботе. Власти продолжают работу по поиску остальных пропавших, надеясь на положительный исход.

Фото: lanacion.com.ar

Уточняется, что более 1 тыс. человек оперативно эвакуировали.Ранее сообщалось о десяти погибших в результате разгула стихии в стране.

Также стало известно, что в Аргентине объявят трёхдневный траур по жертвам наводнения.

Израиль прекратил поставки электроэнергии в сектор Газа

Израиль прекратил поставки электроэнергии в сектор Газа, стремясь вернуть заложников и ослабить влияние ХАМАС. Министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что будут использованы все средства для достижения этих целей. ХАМАС критикует это решение, называя его шантажом на фоне переговоров о прекращении огня, пишет DW.

В ходе первого этапа соглашения, завершившегося 1 марта, ХАМАС передал Израилю 33 заложника, включая восемь погибших, в обмен на освобождение около 1800 палестинских заключенных. Израиль требует полной демилитаризации сектора Газа и передачи оставшихся 58 заложников, 34 из которых считаются погибшими.

Фото: Abdel Kareem Hana/AP Photo/picture alliance

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, что привело к войне и значительным потерям с обеих сторон. Палестинских боевиков поддерживает ливанское движение "Хезболлах", которое также участвует в боевых действиях против Израиля.