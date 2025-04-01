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ООН обвинила Израиль в убийстве медицинских сотрудников в секторе Газа

Организация Объединенных Наций (ООН) обвинила армию Израиля в убийстве 15 медицинских работников в секторе Газа. Об этом 31 марта сообщает газета The Guardian.

"По данным управления ООН по гуманитарным вопросам, сотрудники Палестинского Красного Полумесяца (PRCS) и гражданской обороны выполняли миссию по спасению коллег, которые были обстреляны ранее в тот же день, когда их четко обозначенные автомобили попали под сильный израильский огонь в районе Тель-аль-Султан города Рафах", - говорится в сообщении.

Фото: REUTERS/Reuters TV

Отмечается, что погибшие медработники впоследствии были похоронены в братской могиле на юге Газы. К слову, тело одного из врачей было найдено со связанными руками.

"Стрельба произошла 23 марта, на следующий день после возобновления израильского наступления в районе, близком к египетской границе. Еще один сотрудник Красного Полумесяца, находившийся на миссии, числится пропавшим без вести", - добавили в издании.



Три человека погибли при взрыве в мечети в Узбекистане

В Андижанской области Узбекистана произошел трагический инцидент - взрыв газовоздушной смеси на территории мечети, в результате которого погибли три человека, а еще 10 получили ранения. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Фото: t.me/MCHSUzbek

"Сообщение о вспышке газовоздушной смеси поступило в Андижанскую областную пожарную часть. Взрыв произошел в помещении для омовения на территории мечети, расположенной на улице Янгибазар МФЮ имени Мирзо Улугбека в Избасканском районе", - сообщили в Telegram-канале ведомства.

МЧС оперативно направило на место происшествия спасателей, пожарных и представителей местных властей. Несмотря на значительные повреждения стен и кровли санитарно-бытового помещения, возгорания удалось избежать.

Трамп недоволен заявлениями Путина и Зеленского о конфликте

Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство заявлениями лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского - по поводу текущего конфликта. Об этом 31 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Он недоволен комментариями, которые были сделаны обоими лидерами. Он также поделился своим мнением о том, что, по его мнению, должно произойти, чтобы конфликт завершился", - отметила Левитт в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь подчеркнула, что американский президент "упорно работает" над возможностью урегулирования конфликта в Украине, продолжая искать пути к мирному решению.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Япония, КНР и Республика Корея выработают общие меры против пошлин США

Япония, Китай и Республика Корея объединили усилия для выработки общей реакции на торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом стало известно 31 марта из материала, опубликованного изданием The Standard.

Три страны договорились укреплять сотрудничество в цепочке поставок и активизировать диалог по вопросам экспортного контроля, сообщает китайский портал "Юйюань таньтянь", связанный с гостелеканалом CCTV.

Издание также отмечает, что Япония и Южная Корея планируют активно импортировать полупроводниковое сырье из Китая, в то время как Китай заинтересован в закупке высококачественных микросхем из Японии и Южной Кореи.

Фото: ТАСС/IMAGO/CFOTO

Американский президент Дональд Трамп 4 марта резко увеличил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неспособности бороться с наркотрафиком. Трамп заявил, что устойчивый приток опиоидов, включая фентанил, в США является серьезной угрозой, источник которой, по его словам, лежит за пределами Штатов, в частности, в Китае.

Доход семьи Зеленского в 2024 году составил 340 тысяч евро

Суммарные доходы семьи президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году составили 15 286 193 гривны (около 340 тысяч евро), сообщается на сайте офиса президента (ОП) Украины вечером в воскресенье, 30 марта, пишет DW. Согласно обнародованной на информации из налоговой декларации, более половины из приведенной суммы - более 8,5 миллионов гривен - семья Зеленского получила за счет погашения облигаций государственного займа.

Остальная сумма складывается из зарплаты президента, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. "Остаток денежных средств семьи главы государства на конец 2024 года значительно не изменился. Других существенных изменений по активам, недвижимого имущества, транспортных средств в семье президента Украины в прошлом году не произошло", - говорится в сообщении.

Фото: Genya Savilov/AFP

В 2023 году доходы семьи Зеленского составили порядка 12,4 миллиона гривен. Годовой прирост в почти 3 млн грн произошел ввиду "возобновления поступления арендных платежей в полном объеме", уточняют в ОП.