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Армения и Азербайджан договорились о мирном соглашении

Армения и Азербайджан достигли договоренности о мирном соглашении в продолжающемся несколько десятилетий конфликте, пишет DW.

"Переговорный процесс по тексту мирного соглашения с Арменией завершен", - заявил в четверг, 13 марта, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов журналистам.

МИД Армении сообщил, что соглашение "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой" готово к подписанию. Ереван готов начать консультации с Баку о сроках и месте подписания документа, указывается в заявлении.

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Двое детей убиты при атаке Израиля по сектору Газа

В результате израильских атак по территории сектора Газа два ребенка погибли, а мать одного из них получила тяжелые ранения, сообщает палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на местные источники.

"Согласно местным источникам, оккупационный беспилотник разбомбил палатку в Бейт-Хануне, что привело к мученической смерти ребенка и тяжелым ранениям его матери", — говорится в сообщении.

Фото: AFP

Суд обязал Трампа вернуть работу уволенным госслужащим



Федеральный суд в штате Калифорния обязал администрацию президента США Дональда Трампа вновь принять на работу тысячи уволенных в феврале госслужащих, передает агентство Bloomberg.

Фото: Evan Vucci / AP Photo

Судья Уильям Алсап в Сан-Франциско постановил, что приказ управления кадровой службы США, требующий увольнять сотрудников с испытательным сроком, является незаконным. Это решение суда обязует несколько ключевых министерств, включая обороны, энергетики, внутренних дел, сельского хозяйства и финансов, вернуть на работу сотрудников, уволенных по указанию федерального кадрового управления.

Реакция администрации Трампа не заставила себя долго ждать: после вынесения постановления представители Белого дома заявили, что будут оспаривать это решение в апелляционном суде.

Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свою цель по сокращению числа госслужащих, утверждая, что правительственные учреждения США избыточны и в них работают сотрудники, которые либо не выполняют свои обязанности, либо не существуют вовсе.

В Афганистане за месяц от наводнений погибло более 80 человек

В Афганистане в результате сильных ливней и наводнений, которые обрушились на страну за последний месяц, погибли более 80 человек, еще более 100 человек получили травмы. Об этом сообщили в Национальном управлении по борьбе со стихийными бедствиями, передает TOLOnews.

Эти природные катастрофы не обошлись без разрушений: более 1800 домов были разрушены, а 1214 гектаров сельскохозяйственных угодий смыты водой. В одном из инцидентов, произошедших в провинции Пактия, молния ударила в дом в районе Сайед Карам. В результате происшествия один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.

Фото: TOLOnews

ЦАХАЛ подтвердила нанесение удара по Дамаску

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила проведение удара по столице Сирии - Дамаску. Целью израильского удара стал командный центр палестинской военизированной исламистской организации "Исламский джихад".

В заявлении на официальном Telegram-канале ЦАХАЛ уточняется, что это был разведывательный удар, направленный на разрушение командного пункта, который использовался для планирования и координации террористических операций против Израиля.

Фото: REUTERS/Firas Makdesi