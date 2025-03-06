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Прекращение помощи США в борьбе с туберкулезом: смертельная угроза для миллионов

Gettyimages.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что миллионы людей по всему миру оказались в смертельной опасности из-за прекращения помощи США в борьбе с туберкулезом.

ВОЗ отмечает, что за последние 20 лет услуги по профилактике, тестированию и лечению туберкулёза спасли более 79 млн человек, а в 2024 году предотвратили примерно 3,65 млн смертей.

"Этому прогрессу способствовала важнейшая иностранная помощь, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, в частности от USAID. Однако резкое сокращение финансирования в настоящее время угрожает свести на нет эти успехи, подвергая миллионы людей, особенно наиболее уязвимых, серьёзному риску", — говорится в тексте заявления организации.

По данным ВОЗ, помощь США составляла от $200 млн до $250 млн, а сокращения подвергли риску 18 стран, которые зависят от финансирования помощи.

В январе 2025 года Дональд Трамп подписал указ, который формально ознаменовал выход США из Всемирной организации здравоохранения. Этот шаг стал частью его более широкого курса на сокращение международных обязательств и усиление национальной независимости в сфере здравоохранения.

Приостановка военной помощи США Украине: заявление Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. (Photo by Jim WATSON/AFP

В Белом доме заявили, что приостановка военной помощи Украине необходима для её пересмотра. Ожидается, что в ближайшие месяцы будет пересмотрена стратегия помощи Украине в связи с изменяющейся международной ситуацией.

"Совет национальной безопасности сообщил мне по этому поводу, что они пересматривают вопрос о финансировании Украины, о приостановке финансирования", — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Макрон выступил против перемирия в Украине и анонсировал дебаты по ядерной стратегии Франции

Victor Velter/Shutterstock

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении к нации выступил с резкой позицией против возможного перемирия в Украине. Он подчеркнул, что мир не может быть достигнут на условиях России и что "путь к миру не может идти через отказ от Украины".

Макрон также анонсировал начало стратегических дебатов о роли французского ядерного оружия, заявив, что Франция готова направить свои войска в Украину для контроля за мирными соглашениями, если они будут подписаны.

Он отметил, что Европа вступает в новую эру, поскольку союзники по НАТО, включая США, начинают пересматривать свою позицию по поддержке Украины.

Турция отправила рекордное количество срезанных цветов на Международный женский день

Anadolu

Турция установила рекорд, отправив 75 млн срезанных цветов в 34 страны мира, приурочив этот жест к Международному женскому дню, пишет Anadolu.

Большая часть рабочей силы в турецком цветочном секторе состоит из женщин, которые составляют 80% всех сотрудников, что способствует достижению такого впечатляющего результата.

"Наши женщины с любовью и заботой собирают и упаковывают цветы, выращенные на 60 тысячах декаров земли", – рассказал Исмаил Йылмаз, глава Ассоциации экспортеров декоративных растений и продукции. "Эти цветы несут радость и улыбки женщинам по всему миру", - добавил он.

Большинство южнокорейских компаний ожидают значительных экономических трудностей в 2025 году: опрос

depositphotos.com/VictorJiang

По результатам опроса, проведенного в январе Корейской федерацией предприятий, большинство южнокорейских компаний с численностью сотрудников более 50 человек ожидают, что в 2025 году страна столкнется с серьезными экономическими проблемами, пишет Ренхап.

В опросе приняли участие 508 компаний, и 97% из них заявили, что прогнозируют экономические трудности. 23% респондентов считают, что эти проблемы могут быть даже более масштабными, чем последствия финансового кризиса 1997 года. В то же время 74% отметили, что хотя трудности будут значительными, они не будут равными тем, что пережила страна в 1997 году.