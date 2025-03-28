В МИРЕ: миграционный кризис в Польше, поддержка Украины без США и призыв к свержению Трампа
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Польша ограничивает право на убежище для мигрантов
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Правительство Польши временно приостановило право мигрантов, прибывающих через Беларусь, на получение убежища, пишет Русская служба Би-би-си.
Законопроект, подписанный президентом Анджеем Дудой, предусматривает 60-дневный запрет на предоставление международной защиты. Польские власти обвиняют Минск и Москву в организации миграционного кризиса. Решение вызвало критику правозащитников и международных организаций.
Король Карл III госпитализирован
соцсети королевской семьи
Букингемский дворец сообщил о кратковременной госпитализации Карла III из-за побочных эффектов лечения от рака, пишет The Independent. 76-летний монарх уже выписан и продолжает работу в своем кабинете. Королева Камилла не сопровождала его в больницу. В феврале 2024 года Карл III объявил о диагнозе, не раскрывая его деталей.
Макрон заявил о планах поддержки Украины без США
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В Париже прошел саммит "коалиции желающих", организованный президентом Франции Эммануэлем Макроном. На встрече обсуждались вопросы военной и экономической поддержки Украины, а также меры против "теневого флота" России, пишет BBC.
Макрон подчеркнул, что Европа должна быть готова к самостоятельным действиям в случае ослабления поддержки со стороны США.
"Будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему", — добавил президент Франции.
Депутат Рады призвал к Майдану в США
pravda.com.ua
Украинский нардеп Роман Костенко заявил, что в США "уничтожается демократия" и призвал к протестам для свержения Дональда Трампа.
"Я знаю много вменяемых людей, которые сейчас в оппозиции к власти, которые сознательные и которые точно не дадут уничтожить демократию — и конгрессмены, и сенаторы, и обычные люди", — приводит его слова "Другая Украина".
Его высказывание вызвало резонанс в политических кругах.
Евросоюз ввел санкции против белорусских предприятий
ЕС расширил санкционный список, включив в него семь белорусских компаний и 25 физических лиц.
Такое решение Совета Европы опубликовано в Официальном журнале ЕС.
Под ограничения попали производители микроэлектроники "Интеграл" и "Планар", а также госкомпании, связанные с оборонным сектором и онлайн-играми. Среди физических лиц – топ-менеджеры предприятий и чиновники, связанные с администрацией Александра Лукашенко.
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