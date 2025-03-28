BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Польша ограничивает право на убежище для мигрантов

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Правительство Польши временно приостановило право мигрантов, прибывающих через Беларусь, на получение убежища, пишет Русская служба Би-би-си.

Законопроект, подписанный президентом Анджеем Дудой, предусматривает 60-дневный запрет на предоставление международной защиты. Польские власти обвиняют Минск и Москву в организации миграционного кризиса. Решение вызвало критику правозащитников и международных организаций.

Король Карл III госпитализирован

соцсети королевской семьи

Букингемский дворец сообщил о кратковременной госпитализации Карла III из-за побочных эффектов лечения от рака, пишет The Independent. 76-летний монарх уже выписан и продолжает работу в своем кабинете. Королева Камилла не сопровождала его в больницу. В феврале 2024 года Карл III объявил о диагнозе, не раскрывая его деталей.

Макрон заявил о планах поддержки Украины без США

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В Париже прошел саммит "коалиции желающих", организованный президентом Франции Эммануэлем Макроном. На встрече обсуждались вопросы военной и экономической поддержки Украины, а также меры против "теневого флота" России, пишет BBC.

Макрон подчеркнул, что Европа должна быть готова к самостоятельным действиям в случае ослабления поддержки со стороны США.

"Будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему", — добавил президент Франции.

Депутат Рады призвал к Майдану в США

pravda.com.ua

Украинский нардеп Роман Костенко заявил, что в США "уничтожается демократия" и призвал к протестам для свержения Дональда Трампа.

"Я знаю много вменяемых людей, которые сейчас в оппозиции к власти, которые сознательные и которые точно не дадут уничтожить демократию — и конгрессмены, и сенаторы, и обычные люди", — приводит его слова "Другая Украина".

Его высказывание вызвало резонанс в политических кругах.

Евросоюз ввел санкции против белорусских предприятий

ЕС расширил санкционный список, включив в него семь белорусских компаний и 25 физических лиц.

Такое решение Совета Европы опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Под ограничения попали производители микроэлектроники "Интеграл" и "Планар", а также госкомпании, связанные с оборонным сектором и онлайн-играми. Среди физических лиц – топ-менеджеры предприятий и чиновники, связанные с администрацией Александра Лукашенко.