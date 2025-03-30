BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Уволены почти все сотрудники Института мира в США

Администрация Дональда Трампа уволила почти всех сотрудников Института мира США, передаёт The New York Times. По данным издания, письма об увольнении получили около 100 человек, а решение связано с усилиями команды Илона Маска, возглавляющего Департамент эффективности правительства (DOGE).

По данным издания, в администрации президента считают, что деятельность института не оправдывает многомиллионные государственные вложения.

"Налогоплательщики не хотят тратить 50 млн долларов в год на финансируемый государством "исследовательский институт", который не смог обеспечить мир", — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

При этом свои должности сохранили сотрудники, работающие в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Институт мира США был основан в 1984 году с целью предотвращения международных конфликтов и содействия мирному урегулированию кризисов. Его специалисты занимаются исследовательской работой, а также подготовкой дипломатов и миротворцев.

Власти Сирии представили новое правительство страны

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил состав нового правительства, передаёт AFP. Кабинет министров, который сам аш-Шараа назвал "правительством созидания и перемен", в основном состоит из его соратников. Единственная женщина в составе — Хинд Кабават, известная противница режима Башара Асада, заняла пост министра социальных дел и труда. Главы МИД и Минобороны сохранили свои должности.

Izettin Kasim/Anadolu/picture alliance

По словам временного сирийского лидера, основными задачами нового правительства станут восстановление страны, борьба с коррупцией, развитие экономики и усиление армии. Аш-Шараа подчеркнул, что его цель — создать "сильное и стабильное государство, которое обеспечит защиту интересов нации и каждого гражданина".

Тем временем ситуация в Сирии остаётся напряжённой. В декабре 2024 года исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) свергла режим Башара Асада. В марте 2025 года новые власти начали крупную военную операцию против сторонников свергнутого президента в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс.

Как сообщают правозащитные организации, в ходе столкновений погибли около 1500 мирных жителей, большинство из которых были алавитами. Ещё тысячи человек нашли убежище на российской авиабазе в Хмеймиме. Власти Сирии обещали провести расследование.

Дания раскритиковала "тон" администрации Трампа после заявлений Вэнса о недофинансировании

Дания выразила недовольство "тоном" администрации Трампа после заявлений вице-президента США Джей Ди Вэнса о недостаточном финансировании безопасности в Гренландии, пишет Euronews.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен сделал замечания в видеоролике, опубликованном в социальных сетях после визита в Гренландию в пятницу вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Фото: AP Photo

Он тогда заявил, что Копенгаген "недостаточно инвестирует" в безопасность острова, и потребовал изменить подход. В ответ глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что его страна уже увеличила оборонные расходы в Арктике, однако подчеркнул, что союзники не должны общаться в таком тоне.

Расмуссен напомнил об оборонном соглашении 1951 года между Данией и США, которое позволяет Вашингтону значительно расширить военное присутствие в Гренландии. По его словам, если США хотят усилить своё влияние, Копенгаген готов к обсуждению.

Ранее Дания объявила о выделении 14,6 млрд крон (1,9 млрд евро) на защиту Арктики, включая строительство военных кораблей, запуск спутников и закупку беспилотников.

Между тем Вэнс заявил, что у США "нет другого выхода", кроме как усилить контроль над безопасностью Гренландии, и поддержал идею её независимости от Дании. Он также отметил, что Вашингтон мог бы улучшить экономическое положение островитян и обеспечить их защиту.

Как напоминают местные СМИ, большинство жителей Гренландии выступают против расширения американского контроля. Однако Вашингтон давно проявляет интерес к острову: ещё в 1946 году США предлагали Дании 100 млн долларов в золоте за его покупку.

Трамп обещал никого увольнять из-за утечки в чате Signal

Дональд Трамп не будет увольнять членов своей команды из-за утечки информации об авиаударах по йеменским хуситам в закрытом чате Signal, пишет NBC News. Президент США назвал ситуацию "охотой на ведьм" и заявил, что доверяет своим советникам.

Фото: Kayla Bartkowski/AFP/Getty Images

Ранее главный редактор The Atlantic сообщил, что был случайно добавлен в групповой чат чиновников Белого дома, где обсуждались военные операции. В чате были министр обороны Пит Хегсет, советник по нацбезопасности Майк Уолц и другие высокопоставленные лица. Позже журнал опубликовал стенограмму переписки, а Уолц взял на себя ответственность за утечку.

По словам Трампа, в добавлении журналиста виноват помощник Уолца, но сам инцидент не повлиял на военную операцию, поэтому кадровых решений не последует.

ХАМАС согласился на новое предложение о перемирии в Газе

Палестинская исламистская группировка ХАМАС дала согласие на условия нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил глава ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя, пишет Al Jazeera

По его словам, движение поддержало предложение, полученное от посредников из Египта и Катара два дня назад.

Фото: Dan Kitwood / Getty Imagesм

"Два дня назад мы получили предложение от посредников в Египте и Катаре, мы отнеслись к нему положительно и согласились", — сказал он.

Ранее саудовский телеканал "Аш-Шарк" со ссылкой на источники сообщил, что Катар и Египет предложили сторонам конфликта 50-дневное перемирие и возвращение к процессу обмена пленными.

Тем временем, несмотря на дипломатические усилия, ситуация в регионе остаётся напряжённой. Вечером 29 марта Армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. О дальнейших действиях израильской стороны пока не сообщается.