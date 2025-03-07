BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Турция начала строительство стены на границе с Грецией

Турция приступила к строительству стены на границе с Грецией, сообщает агентство AFP. Первый участок преграды будет возведен в Эдирне — регионе, который находится на стыке трех стран: Турции, Греции и Болгарии. Губернатор Эдирне Юнус Сезер отметил, что в этом году планируется построить 8,5 километра стены, а в будущем работы продолжатся вдоль почти 200 километров сухопутной границы, которая пролегает через район Мерич (Эврос в Греции, Марица в Болгарии).

Фото: Nikita Pishchugin / unsplash.com

Этот проект является частью соглашения между Европейским союзом и Турцией, подписанного в 2016 году на фоне миграционного кризиса. По условиям соглашения, Турция обязалась не допускать въезда сирийских беженцев, число которых сегодня составляет около 2,9 миллиона человек.

Deutsche Post сократит в 2025 году 8 тысяч сотрудников

Немецкий почтовый гигант Deutsche Post, входящий в состав DHL Group, объявил о планах уволить около 8 тысяч сотрудников до конца года. Сокращения затронут рабочие места в почтовом и посылочном подразделениях в Германии, и, как уверяет компания, процесс будет проходить "социально приемлемым образом".

Генеральный директор DHL Тобиас Майер объяснил, что сокращение числа писем и общие экономические проблемы оказывают давление на бизнес, но компания не намерена отказываться от почтового направления. В 2025 году компания ожидает нестабильности в мировой политической и экономической ситуации, однако намерена продолжать рост, сосредоточившись на тех аспектах, на которые может повлиять.

Среди причин сокращений также упомянуто соглашение с профсоюзом Verdi, согласно которому зарплаты сотрудников будут повышены на 5%, а количество дней отпуска увеличится. Эти изменения потребуют дополнительных расходов в размере 360 миллионов евро. Несмотря на такие затраты, DHL надеется, что меры по повышению эффективности позволят сэкономить более 1 млрд евро в будущем.

Фото: Michael Gstettenbauer/IMAGO

Популярный европейский курорт оказался под угрозой разлива нефтепродуктов

Пляж вблизи популярного румынского курорта Эфорие Норд оказался под угрозой из-за загрязнения Черного моря нефтепродуктами. Экологи уже зафиксировали проблемы на участке пляжа длиной более 100 метров, где глубина загрязнения достигает 5 сантиметров. Специалисты работают на месте, а купание на этом участке запрещено.

Фото: Profit.Ro

Согласно данным издания Profit.Ro, загрязнение произошло на одном из самых посещаемых пляжей, что представляет серьезную угрозу для экологии региона и туристической привлекательности курорта. Власти и эксперты продолжают анализировать ситуацию, чтобы минимизировать последствия для окружающей среды и отдыхающих.

Илон Маск хочет получать отчеты с работы на базе НАТО

Илон Маск заставил сотрудников авиабазы НАТО в Италии, включая работников по внутренним контрактам, предоставлять отчеты о своей работе. По данным итальянской газеты Il Messaggero, сотрудники базы в Авиано получили электронные письма от Департамента эффективности государственного управления (DOGE), который находится под контролем Маска, с требованием предоставить отчеты о своих профессиональных задачах.

Каждую неделю сотрудники должны будут в пяти пунктах описывать выполненные задания, а отчеты отправлять по понедельникам. Это нововведение уже вызвало реакцию профсоюзов, которые выразили обеспокоенность по поводу увеличения нагрузки на работников. База, находящаяся в ведении США, теперь будет обязана следовать жестким требованиям Маска, который известен своей стремящейся к максимальной эффективности рабочей философией.

Фото: John Raoux / AP Photo

Протесты в Греции переросли в столкновения с полицией

В Греции вновь вспыхнули массовые протесты, приуроченные ко второй годовщине крупнейшей железнодорожной катастрофы, унесшей жизни 57 человек, большинство из которых были студентами. В центре Афин протестующие, в основном молодежь, поджигали мусорные баки, а стычки с полицией не заставили себя долго ждать. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки, пытаясь разогнать демонстрантов.

Причиной протестов стало недовольство по поводу того, что расследование трагедии не продвигается должным образом. Напомним, что в ночь на 28 февраля 2023 года пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, столкнулся с грузовым составом. После удара несколько вагонов загорелись, а на борту было около 350 человек. Виновником аварии греческие власти считают начальника станции, против которого возбудили уголовное дело, однако протестующие уверены, что настоящие виновники аварии находятся в правительстве, и что власти пытаются скрыть правду.

Фото: dpa/picture-alliance/TASS