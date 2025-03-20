BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.В Турции продолжаются массовые протесты после задержания мэра Стамбула

В Турции продолжаются массовые протесты после задержания мэра Стамбула, Экрема Имамоглу, который является главным оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Reuters. Имамоглу был арестован по обвинениям в коррупции и связях с террористическими организациями, что вызвало широкий общественный резонанс.

Фото: Emrah Gurel / AP

Тысячи людей вышли на улицы Стамбула и других городов, выражая протест против действий властей. Демонстранты скандируют лозунги, такие как "Президент Имамоглу" и "Правительство в отставку". В ответ правоохранительные органы применяют слезоточивый газ и дубинки для разгона митингующих.

Власти усилили меры безопасности, включая запреты на публичные собрания и ограничения на использование социальных сетей. Международное сообщество выражает обеспокоенность по поводу ситуации в Турции, отмечая, что задержание Имамоглу и последующие протесты могут иметь серьезные политические и экономические последствия для страны.

Трамп поставил Ирану срок в два месяца для новой ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп направил Ирану ультимативное письмо, предложив заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев, сообщает Axios. В случае отказа, США или Израиль могут прибегнуть к военным действиям против ядерных объектов Ирана. Письмо было передано через президента ОАЭ, и Трамп предупредил о последствиях затягивания переговоров.

Иран отреагировал, назвав предложение "обманом", но допустил возможность обсуждения ядерной программы с условием, что речь не будет идти о ее полном сворачивании.

Фото: sina drakhshani / unsplash.com

США считают необходимым участие ЕС в переговорах по Украине

Евросоюзу предстоит сыграть ключевую роль в мирных переговорах по Украине, поскольку Россия заинтересована в снятии санкций, введенных ЕС. Власти США сообщили европейским коллегам, что основная цель Вашингтона - прекращение боевых действий и обсуждение мер безопасности для Украины. Этот шаг должен укрепить доверие союзников, опасающихся, что США могут заключить соглашение без участия Европы, что ослабит позиции Киева и безопасность континента. Опасения усилились после телефонного разговора лидеров России и США.

Фото: Reuters

ЦАХАЛ сообщила о пуске ракеты по Израилю из Йемена

Сирены воздушной тревоги прозвучали по всему центру Израиля в связи с запуском ракеты из Йемена, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет EA Daily.

"Сирены тревоги прозвучали в нескольких районах Израиля после запуска ракеты из Йемена. Подробности изучаются", — говорится в сообщении.

Сигнал тревоги был активирован в десятках городов, включая Иерусалим, Тель-Авив и район международного аэропорта.

Фото: Mohammed Mohammed / Global Look Press

Позднее ЦАХАЛ сообщила в своем телеграм-канале, что ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена израильскими ВВС до того, как пересекла территорию Израиля.

Переговоры о перемирии в Украине продолжатся в Джидде

Переговоры о возможности перемирия в войне России против Украины продолжатся в городе Джидда 23 марта. Об этом сообщил во вторник, 18 марта, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News, не вдаваясь в подробности.

Фото: Carlos Barria/REUTERS

18 марта глава американского государства Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор - второй подтвержденный с момента начала нынешнего президентского срока Трампа. Комментируя итоги этой беседы, Уиткофф упомянул об "определенных прорывах" в переговорном процессе, передает агентство dpa.