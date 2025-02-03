BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Тысячи людей эвакуированы в Австралии

Один человек погиб, тысячи жителей были эвакуированы из-за наводнения на северо-востоке Австралии. Об этом 2 февраля сообщил телеканал CNN.

Фото: AP/Mark Baker

"Наводнение затронуло большую часть побережья Северного Квинсленда, сильно пострадали город Ингем и близлежащий город Таунсвилл", — говорится в сообщении.

Премьер-министр страны Энтони Альбанезе заявил, что правительство предоставит все необходимые ресурсы для преодоления последствий наводнений.

"Уровень воды быстро растет, и нас ждет опасное и угрожающее жизни наводнение. Если вы не эвакуируетесь, спасать вас аварийно-спасательным службам может быть слишком опасно", — предупредили представители местной группы по управлению стихийными бедствиями Таунсвилла.

Также местные власти предупредили, что крокодилы могут появляться в тех местах, где их раньше не видели.

По данным метеорологов, наводнение произошло после нескольких дней проливных дождей. Во многих районах за 24 часа выпало до 600 мм осадков, пишет CNN.

В Калифорнии взорвался НПЗ

Утечка на НПЗ Martinez Refining Company привела к взрыву и пожару, пишет EA Daily. Завод находится в нескольких десятках километрах от Окленда и Сан-Франциско.

Утечка нефти привела к мощному взрыву и пожару на НПЗ Martinez Refining Company в Калифорнии.

Фото: Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group

"Все сотрудники компании на месте были эвакуированы, на пресс-конференции начальник батальона пожарной охраны округа Контра-Коста Боб Атлас сообщил, что трое сотрудников получили легкие ранения", — сообщает The Mercury News.

Власти заявили, что пожар возник из-за утечки углеводородов.

"Сейчас мы пытаемся выяснить, что именно находится в этом потоке дыма", - сказал Атлас.

В США идентифицировали тела 55 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

В США смогли идентифицировать тела 55 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне, передает телеканал NBC News. Об этом 2 февраля сообщил в ходе брифинга глава департамента противопожарной охраны и экстренной медицинской помощи округа Колумбия Джон Донелли.

Фото: REUTERS/U.S Coast Guard/Petty Officer 1st Class Brandon Giles/Handout

Он уточнил, что поиски тел погибших продолжаются. В этом задействованы различные американские организации.

"Нам предстоит еще много работы, пока продолжается спасательная операция, и мы обязательно останемся здесь и будем искать до тех пор, пока не найдем всех", — сообщил Донелли.



В Германии растет число пенсионеров на грани бедности

В 2024 году в ФРГ насчитывалось 3,54 млн лиц старше 65 лет, которым угрожает бедность. Такие данные статистиков обнародовал левопопулистский "Союз Сары Вагенкнехт".

Количество пенсионеров в Германии, которым угрожает бедность, в 2024 году увеличилось до 3,54 миллиона человек, или 19,6 процента от числа пенсионеров. Таковы данные Федерального статистического ведомства, имеющиеся в распоряжении фракции бундестага левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), сообщают издания медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland в понедельник, 3 февраля.

Фото: Michael Gstettenbauer/IMAGO

Это означает прирост в 300 тысяч или на 1,2 процента. Уровень риска значительных материальных лишений вырос для населения ФРГ в целом, но в меньшей степени - на 1,1 процентных пункта - и составил 15,5 процента.

Считается, что под угрозой бедности находятся лица, имеющие меньше 60 процентов от среднего дохода в ФРГ. В 2024 году этот показатель для одного человека составлял 1378 евро в месяц после вычета налогов, а для семьи из двух взрослых и двух детей - 2893 евро.

Пенсия в Германии является "мегапроблемой", заявила RND основательница левопопулистской политической силы Сара Вагенхнехт (Sahra Wagenknecht), не упустив возможности раскритиковать пенсионную политику социал-демократов. Вагенкнехт призвала создать пенсионную систему по австрийскому образцу, в которой взносы делают также государственные служащие и самозанятые.

Израиль взорвал 20 домов в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан

ЦАХАЛ объяснил взрывы тем, что здания использовались террористами. Операция Израиля на Западном берегу реки Иордан началась 21 января, пишет Euronews.