BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Тысячи людей эвакуированы в Австралии
Один человек погиб, тысячи жителей были эвакуированы из-за наводнения на северо-востоке Австралии. Об этом 2 февраля сообщил телеканал CNN.
Фото: AP/Mark Baker
"Наводнение затронуло большую часть побережья Северного Квинсленда, сильно пострадали город Ингем и близлежащий город Таунсвилл", — говорится в сообщении.
Премьер-министр страны Энтони Альбанезе заявил, что правительство предоставит все необходимые ресурсы для преодоления последствий наводнений.
"Уровень воды быстро растет, и нас ждет опасное и угрожающее жизни наводнение. Если вы не эвакуируетесь, спасать вас аварийно-спасательным службам может быть слишком опасно", — предупредили представители местной группы по управлению стихийными бедствиями Таунсвилла.
Также местные власти предупредили, что крокодилы могут появляться в тех местах, где их раньше не видели.
По данным метеорологов, наводнение произошло после нескольких дней проливных дождей. Во многих районах за 24 часа выпало до 600 мм осадков, пишет CNN.
В Калифорнии взорвался НПЗ
Утечка на НПЗ Martinez Refining Company привела к взрыву и пожару, пишет EA Daily. Завод находится в нескольких десятках километрах от Окленда и Сан-Франциско.
Утечка нефти привела к мощному взрыву и пожару на НПЗ Martinez Refining Company в Калифорнии.
Фото: Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group
"Все сотрудники компании на месте были эвакуированы, на пресс-конференции начальник батальона пожарной охраны округа Контра-Коста Боб Атлас сообщил, что трое сотрудников получили легкие ранения", — сообщает The Mercury News.
Власти заявили, что пожар возник из-за утечки углеводородов.
"Сейчас мы пытаемся выяснить, что именно находится в этом потоке дыма", - сказал Атлас.
В США идентифицировали тела 55 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
В США смогли идентифицировать тела 55 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне, передает телеканал NBC News. Об этом 2 февраля сообщил в ходе брифинга глава департамента противопожарной охраны и экстренной медицинской помощи округа Колумбия Джон Донелли.
Фото: REUTERS/U.S Coast Guard/Petty Officer 1st Class Brandon Giles/Handout
Он уточнил, что поиски тел погибших продолжаются. В этом задействованы различные американские организации.
"Нам предстоит еще много работы, пока продолжается спасательная операция, и мы обязательно останемся здесь и будем искать до тех пор, пока не найдем всех", — сообщил Донелли.
В Германии растет число пенсионеров на грани бедности
В 2024 году в ФРГ насчитывалось 3,54 млн лиц старше 65 лет, которым угрожает бедность. Такие данные статистиков обнародовал левопопулистский "Союз Сары Вагенкнехт".
Количество пенсионеров в Германии, которым угрожает бедность, в 2024 году увеличилось до 3,54 миллиона человек, или 19,6 процента от числа пенсионеров. Таковы данные Федерального статистического ведомства, имеющиеся в распоряжении фракции бундестага левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), сообщают издания медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland в понедельник, 3 февраля.
Фото: Michael Gstettenbauer/IMAGO
Это означает прирост в 300 тысяч или на 1,2 процента. Уровень риска значительных материальных лишений вырос для населения ФРГ в целом, но в меньшей степени - на 1,1 процентных пункта - и составил 15,5 процента.
Считается, что под угрозой бедности находятся лица, имеющие меньше 60 процентов от среднего дохода в ФРГ. В 2024 году этот показатель для одного человека составлял 1378 евро в месяц после вычета налогов, а для семьи из двух взрослых и двух детей - 2893 евро.
Пенсия в Германии является "мегапроблемой", заявила RND основательница левопопулистской политической силы Сара Вагенхнехт (Sahra Wagenknecht), не упустив возможности раскритиковать пенсионную политику социал-демократов. Вагенкнехт призвала создать пенсионную систему по австрийскому образцу, в которой взносы делают также государственные служащие и самозанятые.
Израиль взорвал 20 домов в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан
ЦАХАЛ объяснил взрывы тем, что здания использовались террористами. Операция Израиля на Западном берегу реки Иордан началась 21 января, пишет Euronews.
Израильские военные взорвали около 20 зданий в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщили в воскресенье местные СМИ.
Когда в 1948 году был создан Израиль, тысячи живших там палестинцев были вынуждены покинуть свои дома. Некоторые из них поселились в лагере беженцев в Дженине, где их семьи живут и по сей день.
После прекращения огня в секторе Газа израильские военные начали операцию на Западном берегу, заявив, что преследуют поддерживаемые Ираном боевые группировки, включая ХАМАС и "Исламский джихад". Операция продолжается уже почти две недели.