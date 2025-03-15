BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В Ираке ликвидирован лидер ИГ

Премьер-министр Ирака сообщил об уничтожении лидера террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в Казахстане) Абдаллы Макки Муслиха аль-Рифа, известного как Абу Хадиджа. Операция была проведена иракской разведкой совместно с силами коалиции во главе с США, пишет BBCNews.

Фото: Global Look Press/snapshot-photography/B.Shamlo vi

По данным американских военных, террорист отвечал за операции и логистику ИГ по всему миру. Центральное командование ВС США опубликовало видеозапись удара, нанесенного в провинции Аль-Анбар. Операцию прокомментировал и президент США Дональд Трамп в соцсети Truth.

"Сегодня был убит беглый лидер ИГ в Ираке. За ним неустанно охотились наши отважные военные",— написал Дональд Трамп.

Хотя "Исламское государство" было разгромлено в 2019 году, его боевики продолжают совершать атаки в регионе.

SpaceX отправила новый экипаж на МКС

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon успешно стартовала с Космического центра Кеннеди во Флориде. На борту – четверо астронавтов: Энн МакКлейн и Николь Айерс (NASA), Такуя Ониси (JAXA) и Кирилл Песков (Роскосмос), пишет BBCNews.

Фото: Getty Images

На этом же корабле на Землю вернутся Суни Уильямс и Бутч Уилмор, которые из-за проблем с двигателем корабля "Старлайнер" провели на орбите лишние девять месяцев. Вместе с ними вернутся Ник Хейг (NASA) и Александр Горбунов (Роскосмос).

Стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на ночь с субботы на воскресенье, а возвращение предыдущего экипажа ожидается не ранее 19 марта.

США объявили посла ЮАР персоной нон грата и прекратили финансирование страны

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что посол ЮАР в США Ибрагим Расул объявлен персоной нон грата. По его словам, американская сторона не намерена сотрудничать с дипломатом, который "ненавидит Америку и президента", сообщает DW.

Причиной стало выступление Расула в Йоханнесбурге, где он назвал Дональда Трампа лидером "глобального движения за белое превосходство".

Фото:Erkan Avci/Anadolu/picture alliance

Ранее, 7 марта, Трамп объявил о полном прекращении федерального финансирования ЮАР из-за принятого в стране закона об экспроприации земель. По мнению США, этот закон ущемляет права фермеров и делает жизнь в стране невыносимой. Президент также пообещал упростить получение американского гражданства для южноафриканских фермеров, решивших эмигрировать.

Германия увеличит помощь Украине на 3 миллиарда евро

Германия договорилась о дополнительной помощи Украине в размере 3 миллиардов евро. Решение поддержали правящие партии – ХДС/ХСС, СДПГ и "Зеленые". Федеральный канцлер Олаф Шольц согласился выделить средства после утверждения финансового пакета для обороны и инфраструктуры, пишет DW.

Дополнительные расходы могут быть утверждены уже на следующей неделе. Параллельно коалиция договорилась о смягчении политики "долгового тормоза" и создании спецфонда в 500 миллиардов евро для инфраструктурных проектов. Ожидается, что 18 марта бундестаг рассмотрит поправки в конституцию, необходимые для реформы бюджетных правил.

В Катаре продолжаются непрямые переговоры по вопросу освобождения израильских заложников из плена ХАМАС

По данным американского портала Axios, спецпосланник США Стив Виткофф представил обновлённое предложение о многонедельном продлении перемирия. Согласно этому плану, террористическая группировка ХАМАС должна передать минимум пять живых заложников и останки примерно девяти погибших. В ответ Израиль возобновит поставки гуманитарной помощи в Газу.

Фото: Global Look Press/Stringer/dpa

Ранее предложенный Виткоффом план предусматривал освобождение значительно большего числа заложников. По израильским данным, в Газе до сих пор удерживаются 24 живых заложника и 35 тел погибших.

Как сообщает Axios, Израиль "позитивно" отреагировал на последнее предложение Виткоффа. Теперь посредники — Катар и Египет — ожидают ответа от ХАМАС.