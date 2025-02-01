В МИРЕ: крушение самолётов в США, новые санкции, испытания в Китае и вооружённый конфликт в Конго
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Крушение санитарного самолёта в Филадельфии: новые подробности
Фото: AP Photo / Matt Rourke
Небольшой самолёт скорой помощи Learjet 55 разбился на северо-востоке Филадельфии. На его борту находились шесть человек: два пилота, врач, фельдшер, пациент-ребёнок и сопровождавшая его мать. Все они мексиканцы. Ребенок получал лечение в США, затем врачи разрешили его транпортировать домой.
Самолёт должен был лететь из Филадельфии в международный аэропорт Тихуаны с одной технической остановкой в Спрингфилде, штат Миссури, для дозаправки. Туда он направлялся в момент крушения. По данным Fox News, причиной крушения могли стать баллоны с кислородом.
Самолет упал недалеко от торгового центра Roosevelt Mall. В результате катастрофы в районе Коттман-авеню и бульвара Рузвельта загорелось несколько домов. В полиции заявили о нескольких пострадавших на месте крушения.
Fox29 со ссылкой на очевидцев пишет, что после падения самолета загорелось несколько автомобилей, а люди поблизости слышали громкие взрывы.
По данным NBC News, с места крушения были госпитализированы не менее шести человек: три человека получили необходимую медицинскую помощь, после чего их отпустили из больницы. Остальные остаются под наблюдением врачей.
Что стало причиной крушения, пока не известно. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование.
Президент Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial выразил соболезнования в связи с произошедшим. "Еще больше невинных душ погибло. Наши люди полностью вовлечены. Службы быстрого реагирования уже получили признание за отличную работу", — написал он, пообещав, что "дальше будет больше".
США вводят крупные пошлины на товары из Канады, Мексики, КНР
США с 1 февраля введут на товары из Канады и Мексики пошлины в размере 25%, на товары из КНР - в 10%. В Белом доме подчеркнули, что таким было обещание нового президента Дональда Трампа, пишет DW.
"Президент обещал сделать это и держит свое обещание", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Фото: Elizabeth Frantz/REUTERS
Американские биржевые индексы отреагировали на решение президента США падением. Индекс S&P 500 упал по итогам торгов 31 января на 0,5%, Nasdaq composite - на 0,3%, а индекс Dow Jones Industrial Average - на 0,8%.
Трамп ранее обосновал необходимость торговых пошлин против соседних государств тем, что Мексика должна остановить поток нелегальных мигрантов, прибывающих из этой страны в США, а Канада - остановить трафик наркотиков, в частности фентанила.
В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна примет "мощные, но разумные" ответные меры на тарифы, введенные Вашингтоном. При этом он призвал сограждан готовиться к "трудным временам".
"Знаю, что канадцы могут быть встревожены и обеспокоены, но я хочу, чтобы они знали, что правительство поддерживает их", - приводит слова Трюдо британская газета The Guardian.
По данным агентства Bloomberg, Канада уже подготовила список американских товаров на сумму 105 млрд долларов, которые будут обложены ответными пошлинами в случае реализации планов Трампа.
В свою очередь Мексика готовит ответные действия в отношении США, что может привести к "разрушительной торговой войне", пишет газета The Guardian.
На месте авиакатастрофы в Вашингтоне найдено 41 тело, 28 опознаны
Специалисты обнаружили тела 41 погибшего в авиакатастрофе над Вашингтоном, сообщил глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли. Его слова передает AP. 28 тел уже идентифицированы.
Фото: Getty image
Трагедия произошла 29 января. Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk и упал в реку. Погибшими признаны все 67 человек.
Сверхбыстрый турбореактивный двигатель испытали в Китае
Фото: South China Morning Post/ Stephen Chen
В Китае провели наземные испытания сверхбыстрого турбореактивного двигателя, пишет South China Morning Post.
"Ученые из Национальной лаборатории Тайхан, ведущего научно-исследовательского института по разработке аэрокосмических двигателей на юго-западе Китая, завершили наземные испытания неназванного газотурбинного двигателя с передовой технологией искусственного интеллекта", – сообщает издание.
Уточняется, что двигатель может стабильно работать на скоростях до четырех Махов.
Около 700 человек погибли в городе Гома в Конго
Как минимум 700 человек погибли в период с 26 по 30 января во время боевых действий в городе Гома в ДР Конго. Еще 2,8 тысячи человек пострадали. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга.
Также представитель генсека всемирной организации отметил, что ожидается, что количество погибших и пострадавших "будет расти по мере поступления дополнительных данных".
29 января сообщалось о более ста погибших в результате боевых действий в ДР Конго. По данным AFP, более ста человек получили ранения. Речь идет о захвате группировкой "Движение 23 марта" города Гомы – административного центра провинции Северное Киву ДР Конго. С начала января группировка установила контроль и над городами Масиси и Саке.
Астероид-убийца может столкнуться с Землей в 2032 году
Ученые NASA заметили глыбу космической породы, которая может врезаться в Землю в 2032 году. И хотя астероид вряд ли уничтожит человечество, он может разрушить целый город, Тechinsider.
Астероид, получивший название 2024 YR4, был обнаружен системой NASA Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System 27 декабря 2024 года. По мнению исследователей, вероятность того, что он столкнется с нашей планетой в 2032 году, составляет примерно 1 к 83 или 1,2%.
Фото: wired.com
Размер астероида 2024 YR4 составляет 55 метров в поперечнике. Это означает, что он слишком мал, чтобы погубить человеческую цивилизацию в случае столкновения с Землей. Но он может уничтожить крупный город. По оценкам ученых, при столкновении он выделит около 8 мегатонн энергии — примерно в 500 раз больше, чем атомная бомба, уничтожившая Хиросиму.
Хотя в настоящее время астероид удаляется от нас, в ближайшие полвека Земле предстоит несколько сближений с этим космическим телом. Следующее сближение произойдет в конце 2028 года, а затем будет еще шесть сближений в период с 2032 по 2074 год. По данным NASA столкновение наиболее вероятно 22 декабря 2032 года.
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