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Крушение санитарного самолёта в Филадельфии: новые подробности

Фото: AP Photo / Matt Rourke

Небольшой самолёт скорой помощи Learjet 55 разбился на северо-востоке Филадельфии. На его борту находились шесть человек: два пилота, врач, фельдшер, пациент-ребёнок и сопровождавшая его мать. Все они мексиканцы. Ребенок получал лечение в США, затем врачи разрешили его транпортировать домой.

Самолёт должен был лететь из Филадельфии в международный аэропорт Тихуаны с одной технической остановкой в Спрингфилде, штат Миссури, для дозаправки. Туда он направлялся в момент крушения. По данным Fox News, причиной крушения могли стать баллоны с кислородом.

Самолет упал недалеко от торгового центра Roosevelt Mall. В результате катастрофы в районе Коттман-авеню и бульвара Рузвельта загорелось несколько домов. В полиции заявили о нескольких пострадавших на месте крушения.

Fox29 со ссылкой на очевидцев пишет, что после падения самолета загорелось несколько автомобилей, а люди поблизости слышали громкие взрывы.

По данным NBC News, с места крушения были госпитализированы не менее шести человек: три человека получили необходимую медицинскую помощь, после чего их отпустили из больницы. Остальные остаются под наблюдением врачей.

Что стало причиной крушения, пока не известно. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование.

Президент Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial выразил соболезнования в связи с произошедшим. "Еще больше невинных душ погибло. Наши люди полностью вовлечены. Службы быстрого реагирования уже получили признание за отличную работу", — написал он, пообещав, что "дальше будет больше".