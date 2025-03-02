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Великобритания выдала Украине кредит для поддержки армии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял Владимира Зеленского в Лондоне и пообещал продолжать поддерживать Украину. Лондон выдал Киеву кредит на 2,74 млрд евро для поддержки украинской армии, пишет DW.

"Во время наших переговоров обсудили вызовы, стоящие сегодня перед Украиной и всей Европой, координацию с партнерами, конкретные шаги для усиления позиций Украины и окончания войны справедливым миром, надежные гарантии безопасности", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Peter Nicholls/REUTERS

Он назвал встречу "важной и теплой". Зеленский поблагодарил народ Великобритании и Стармера за поддержку, за приглашение встретиться с королем Карлом III 2 марта и за организацию саммита по Украине в Лондоне.

Канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз и министр финансов Украины Сергей Марченко в тот же день подписали в виртуальном формате кредитное соглашение на 2,26 млрд фунтов стерлингов (2,74 млрд евро) для поддержки украинской армии. Лондон назвал это доказательством "непоколебимой и постоянной поддержки украинского народа". Кредит должен быть возвращен за счёт прибыли от арестованных российских активов, передало агентство AFP.

Известно, что в запланированном на 2 марта в Лондоне саммите по Украине примут участие, помимо Стармера, и Зеленского около 10 европейских лидеров. В их числе канцлер Германии Олаф Шольц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Трамп сделал английский официальным языком США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, признающий английский язык официальным на федеральном уровне. Ранее этот статус был закреплен только в отдельных штатах. Хотя все важнейшие документы США были написаны на английском, официального языка на законодательном уровне в стране не было, сообщает BBC Russian.

Фото: Getty Images

Английский признан официальным языком в 32 из 50 штатов, подсчитала группа ProEnglish. В тексте указа говорится, что общий язык способствует национальному сплочению, хотя в США употребляется более 350 языков.

По данным правительства за 2019 год, почти 68 миллионов жителей США говорили дома не по-английски, большинство из них говорили на испанском. Трамп ранее обсуждал возможность объявить английский язык государственным, критикуя иммиграционную политику администрации Джо Байдена.

Своим новым указом Трамп отменил указ Билла Клинтона от 2000 года, который обязывал федеральные ведомства оказывать помощь с переводом гражданам, не владеющим английским. Теперь ведомства сами решают, предоставлять ли услуги на иных языках. В администрации президента заявили, что цель указа — отдать должное американцам, для которых английский не был родным, но которые выучили его и передали последующим поколениям, а также придать уверенности иммигрантам.

Израиль согласился на план продления перемирия в Газе

Израиль согласился временно продлить перемирие в секторе Газа после завершения первого этапа прекращения огня с движением ХАМАС, пишет DW.

Предложение сделано спецпосланником президента США Дональда Трампа. Перемирие должно распространиться на священный для мусульман месяц Рамадан, который закончится 29 марта, и на иудейский праздник Песах с 12 по 20 апреля.

Фото: Amir Levy/Getty Image

Эксперты надеются, что второй этап перемирия приведет к более устойчивому режиму прекращения войны в секторе Газа.

Согласно заявлению Израиля, половина заложников, все еще находящихся у боевиков, должна быть освобождена в день вступления соглашения в силу, остальные - в конце срока действия договоренностей, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня.

ХАМАС, который ранее отвергал идею продления перемирия, пока не отреагировал на предложение. Если боевики согласятся, Израиль немедленно начнет переговоры по всем деталям плана, передало dpa.

Самолёты заметили в районе поместья Трампа

Истребители ВВС Соединённых Штатов 1 марта поднимали в небо для сопровождения гражданских самолётов над Палм-Бич во Флориде, где располагается поместье американского лидера Дональда Трампа. Об этом в соцсети Х заявил ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс, пишет RT.

"Истребители F-16 сопровождали три гражданских самолёта, чтобы они покинули район", — написал журналист.

По информации Старнса, истребителю даже пришлось выпустить сигнальные ракеты.

Маск поддержал выход США из ООН и НАТО

Миллиардер и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск поддержал идею выхода США из ООН и НАТО.

Ранее предложение о выходе из ООН было вынесено на обсуждение в Конгресс. Маск написал в соцсети X, что согласен с мнением другого пользователя, который предложил США покинуть ООН и НАТО.

Фото: AFP 2024 / ALAIN JOCARD

"Я согласен",— написал Илон Маск в соцсети X.

21 февраля группа сенаторов-республиканцев внесла в Конгресс законопроект о прекращении членства США в ООН, который также ограничивает участие страны в миротворческих миссиях и запрещает возвращение в организацию без одобрения Сената. В начале февраля США вышли из Совета ООН по правам человека.