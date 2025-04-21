BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

COVID-19 продолжает влиять на здоровье — даже спустя год

Александр Ощепков / NGS.RU

Американские ученые из Университета Сент-Луиса провели масштабное исследование: переболевшие коронавирусом болеют другими заболеваниями на 50% чаще, чем те, кто не сталкивался с инфекцией. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Постковидные пациенты чаще страдают от респираторных, бактериальных и грибковых заболеваний, независимо от тяжести перенесённого заболевания. Причина — возможное повреждение иммунной системы, говорят ученые. Но однозначных выводов пока нет — требуются дополнительные исследования.

Борис Джонсон: "WhatsApp убивает западную цивилизацию"

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-премьер Британии резко высказался о влиянии соцсетей на молодёжь. По его словам, молодежь предпочитает общение в мессенджерах вечеринкам и живому общению, что, по мнению политика, напрямую связано с падением рождаемости в западных странах. Пишет news.ru.

"Мы стали проводить больше времени в группах WhatsApp. <...> Молодые люди, поколение Z, миллениалы, кто угодно, проводят так много времени в социальных сетях, что больше не ходят на вечеринки. Они не пьют так много, как мое поколение раньше. И, может быть, это объясняет поразительное падение рождаемости. WhatsApp убивает западную цивилизацию", — отметил Джонсон.

США и Иран договорились продолжить переговоры о ядерной сделке

В Риме прошел второй раунд непрямых переговоров по ядерной программе Ирана, передает vedomosti.ru.

Стороны выразили осторожный оптимизм и планируют встретиться 26 апреля в Маскате. Обсудят "эффективное снятие санкций" и укрепление доверия к мирному характеру программы. США официальных заявлений пока не делали, но источники утверждают о "существенном прогрессе".

Трамп: лидеры мира просят снизить тарифы

Official White House / Shealah Craighead

Дональд Трамп заявил, что к его администрации обращаются главы государств и бизнес-элиты с просьбами снизить таможенные пошлины. По словам экс-президента США, это доказательство того, что "мир понимает серьезность американского подхода к торговле".

"Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них", — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

В Китае прошел полумарафон с участием роботов — люди всё ещё быстрее

Reuters

21 человекоподобный робот участвовал в пекинском полумарафоне, пишет Русская служба Би-би-си.

Победивший робот Tiangong Ultra пробежал 21 км за 2 часа 40 минут, вдвое медленнее, чем лучший человек. Участие машин сопровождалось падениями, столкновениями и техническими сбоями. Несмотря на это, китайские инженеры считают забег успехом — и заявляют, что в будущем гуманоиды станут частью индустрий и домашних хозяйств.