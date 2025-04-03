  • 3 Апреля, 12:10
  • BAIGENEWS

В МИРЕ: контрмеры Китая в ответ на товарные пошлины США, ЧП в Чехии, запрет Путина на иностранные мессенджеры

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 11:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В МИРЕ: контрмеры Китая в ответ на товарные пошлины США, ЧП в Чехии, запрет Путина на иностранные мессенджеры Сегодня, 11:39
Сегодня, 11:39
142

BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Рейтинг одобрения Трампа снизился до рекордных показателей

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня - всего 43%, что является самым низким показателем с момента его инаугурации 20 января. Этот антирекорд был зафиксирован в ходе недавнего опроса, проведенного агентствами Reuters и Ipsos.

Фото: Reuters

Сразу после инаугурации, в январе, поддержка Трампа составляла 47%, но с тех пор ситуация изменилась. Большинство респондентов выразили недовольство его действиями в управлении экономикой США и борьбе с ростом стоимости жизни.

Особенно негативно настроены граждане по поводу введения Трампом новых пошлин на иностранные автомобили и автозапчасти. 52% опрошенных уверены, что эти меры могут нанести вред их близким, усугубив экономические трудности.

Ранее мы сообщали, что Трамп ввёл торговые пошлины для казахстанских товаров.

Китай в связи с пошлинами США примет контрмеры

Пекин с яростью осуждает решение Вашингтона повысить пошлины на китайские товары и заявляет о готовности принять решительные контрмеры. В ответ на шаги президента США Дональда Трампа, китайское Министерство коммерции выпустило официальное заявление, в котором заявлено, что Китай "решительно выступает против этого шага" и намерен предпринять все необходимые действия для защиты своих прав и интересов.

"Мы твердо примем контрмеры", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, и обещается отстоять экономические интересы страны всеми доступными средствами.

Фото: Depositphotos

В Чехии сошел с рельсов пассажирский поезд

В Чехии, недалеко от центра города Оломоуц на северо-востоке страны, пассажирский поезд местного сообщения сошел с рельсов. Авария произошла накануне, и, как сообщает информационное агентство ČTK, в результате инцидента пострадали двое из семи пассажиров, находившихся в поезде.

Материальный ущерб от происшествия оценен в 16 миллионов крон, что примерно эквивалентно €600 тыс. Сейчас специалисты активно расследуют причины случившегося. На время расследования движение поездов на этом участке железной дороги приостановлено.

Самое читаемое

Наверх