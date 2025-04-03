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Рейтинг одобрения Трампа снизился до рекордных показателей

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня - всего 43%, что является самым низким показателем с момента его инаугурации 20 января. Этот антирекорд был зафиксирован в ходе недавнего опроса, проведенного агентствами Reuters и Ipsos.

Фото: Reuters

Сразу после инаугурации, в январе, поддержка Трампа составляла 47%, но с тех пор ситуация изменилась. Большинство респондентов выразили недовольство его действиями в управлении экономикой США и борьбе с ростом стоимости жизни.

Особенно негативно настроены граждане по поводу введения Трампом новых пошлин на иностранные автомобили и автозапчасти. 52% опрошенных уверены, что эти меры могут нанести вред их близким, усугубив экономические трудности.

Ранее мы сообщали, что Трамп ввёл торговые пошлины для казахстанских товаров.

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