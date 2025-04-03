Пекин с яростью осуждает решение Вашингтона повысить пошлины на китайские товары и заявляет о готовности принять решительные контрмеры. В ответ на шаги президента США Дональда Трампа, китайское Министерство коммерции выпустило официальное заявление, в котором заявлено, что Китай "решительно выступает против этого шага" и намерен предпринять все необходимые действия для защиты своих прав и интересов.
"Мы твердо примем контрмеры", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, и обещается отстоять экономические интересы страны всеми доступными средствами.
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В Чехии сошел с рельсов пассажирский поезд
В Чехии, недалеко от центра города Оломоуц на северо-востоке страны, пассажирский поезд местного сообщения сошел с рельсов. Авария произошла накануне, и, как сообщает информационное агентство ČTK, в результате инцидента пострадали двое из семи пассажиров, находившихся в поезде.
Материальный ущерб от происшествия оценен в 16 миллионов крон, что примерно эквивалентно €600 тыс. Сейчас специалисты активно расследуют причины случившегося. На время расследования движение поездов на этом участке железной дороги приостановлено.
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К середине апреля власти обязаны принять все необходимые меры для того, чтобы сотрудники госорганов, кредитных организаций и операторов связи больше не использовали иностранные мессенджеры при взаимодействии с гражданами, в том числе в рамках выполнения служебных обязанностей.
Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) приступило к масштабному сокращению персонала, что стало неожиданным шагом для федеральных структур. Тысячи сотрудников уже получили уведомления об увольнении, сообщает ABC со ссылкой на источники.
В общей сложности сокращения коснутся 3,5 тыс. человек из Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и 2,4 тыс. сотрудников Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Численность персонала ведомства, которое до этого насчитывало 82 тыс. человек, уменьшится до 62 тыс. В планах министра Роберта Кеннеди-младшего - провести реорганизацию министерства, которая также может затронуть еще 10 тыс. рабочих мест, о чем ранее сообщал The Wall Street Journal.