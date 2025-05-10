BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Пакистан объявил о начале военной операции против Индии — ситуация на грани эскалации

Утром 10 мая правительство Пакистана объявило о старте масштабной военной кампании "Баньян ун Марсус" ("Прочная стена") в ответ на ракетные удары, в которых Исламабад обвиняет Нью-Дели.

По данным BBC, операция началась спустя час после заявлений пакистанских военных о нападении на три авиабазы, включая Нур Хан под Исламабадом. Большинство ракет удалось перехватить, но в ответ Пакистан заявил о праве на самооборону и нанес удары по 25 стратегическим объектам на территории Индии. Официальных комментариев из Нью-Дели пока не поступало.

На фоне напряжённости премьер-министр Пакистана созвал экстренное совещание органа, ответственного за ядерную безопасность. США призвали стороны к сдержанности и предложили помощь в организации мирных переговоров.

Министерство обороны Индии, в свою очередь, заявило о перехвате пакистанских дронов в приграничных районах и пообещало дать ответ на "неспровоцированную атаку".

Эксперты уже называют нынешнее обострение самым серьёзным между ядерными державами в последние годы.

Индия приостановила полеты в 32 аэропортах на фоне эскалации конфликта с Пакистаном

До 15 мая Индия запретила полеты гражданских самолетов в 32 аэропортах на севере и западе страны, сообщает Hindustan Times со ссылкой на Управление гражданской авиации (DGCA). Меры затронули крупные воздушные узлы в Джамму, Амритсаре, Чандигархе и других городах.

Ограничения введены на фоне обострения ситуации в приграничных районах Джамму и Кашмира, где зафиксированы обстрелы. По последним данным, погибли 18 человек, еще 60 получили ранения. В пяти районах региона проводится эвакуация населения.

На фоне обострения Индия стягивает силы к границе с Пакистаном. В регион направлена ударная военно-морская группа, включающая авианосец, эсминцы, фрегаты и корабли ПЛО. Как сообщил источник в индийском военном ведомстве, группа оснащена крылатыми ракетами, включая BrahMos — боеприпас российско-индийской разработки с дальностью действия до 500 миль и массой боеголовки 300 кг.

Вооружённый конфликт между Индией и Пакистаном вспыхнул в ночь на 7 мая, когда индийские войска нанесли удары по объектам, которые в Нью-Дели назвали центрами террористической активности на территории Пакистана и в подконтрольной ему части Кашмира. По данным пакистанских властей, погибли более 30 человек. Индия заявила о 17 жертвах с её стороны.

G7 призывает Индию и Пакистан к диалогу на фоне обострения конфликта

Страны G7 выступили с совместным заявлением, в котором призвали Индию и Пакистан немедленно снизить уровень напряжённости и начать прямые переговоры. Лидеры "семёрки" выразили обеспокоенность угрозой региональной стабильности и безопасностью мирных жителей по обе стороны границы.

Призыв прозвучал на фоне масштабной военной операции, которую Пакистан начал 10 мая в ответ на недавние удары со стороны Индии. В регионе продолжаются обстрелы и атаки с применением беспилотников. По информации индийского агентства PTI, в Джамму и Кашмире в результате обстрелов погиб один из высокопоставленных чиновников.

Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши прибыли в Киев для обсуждения перемирия

Киев стал площадкой для важной международной встречи. В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава польского правительства Дональд Туск. Цель визита — обсуждение возможного 30-дневного прекращения огня между Украиной и Россией, пишет Euronews.

Christophe Petit Tesson, Pool via AP

Как сообщают французские СМИ, европейские лидеры прибыли поездом с польской границы. В центре переговоров — предложение о "полном и безусловном" прекращении боевых действий, которое ранее поддержал президент США Дональд Трамп.

Лидеры выразили готовность ускорить подготовку к переговорам о мирном соглашении и подтвердили поддержку территориальной целостности Украины. Также планируется виртуальное подключение других стран "коалиции добровольцев", обсуждающей долгосрочные гарантии безопасности для Киева.

Макрон заявил, что ближайшие часы будут решающими для согласования совместного плана с США. В случае срыва переговоров страны Запада не исключают усиления экономического давления на Москву.

Лукашенко призвал союзников не допустить новой мировой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время парада Победы в Минске выступил с обращением к союзным государствам, подчеркнув важность сохранения мира и напомнив об уроках Второй мировой войны. Он заявил, что Беларусь выступает за прекращение всех вооружённых конфликтов и сделает всё возможное для укрепления обороны страны.

"Парадом пройдут доблестные военнослужащие — солдаты, офицеры и генералы вооружённых сил Республики Беларусь, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана. Мы были вместе тогда. Мы вместе сегодня. И должны сделать всё, чтобы не допустить новой мировой бойни, которая может стать концом истории", — заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство БЕЛТА.

Фото: Белта

Президент подчеркнул, что армия остаётся главным щитом и опорой государства. В завершение своей речи он пожелал, чтобы над Белоруссией всегда сохранялось мирное небо.

Группа Metallica устроила искусственное землетрясение в Вирджинии

Концерт легендарной группы Metallica в США стал причиной искусственной сейсмической активности. Как сообщает Fox Weather, 60 тысяч зрителей на стадионе "Лэйн" в Виргинском политехническом университете вызвали подземные колебания во время исполнения хита "Enter Sandman".

Пик активности пришёлся на синхронные прыжки фанатов — традиционный жест поддержки футбольной команды Virginia Tech Hokies, для которой эта песня давно стала гимном.

Магнитуда составила менее 1,0, и, как уточнил директор университетской сейсмообсерватории Мартин Чепмен, толчки не ощущались даже в полутора километрах от арены. При этом, как напомнил CNN, в 2023 году поклонники Тейлор Свифт в Сиэтле вызвали "землетрясение" магнитудой 2,3 — и пока удерживают рекорд.