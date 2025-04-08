BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Китай против дополнительных пошлин Трампа

Sean Gallup / Getty Images

Китай объявил, что введет дополнительные пошлины в размере 34% на импорт из США в ответ на пошлины, о которых объявил президент Дональд Трамп, говорится в сообщении комиссии по тарифам Госсовета КНР.

Эти меры вступят в силу 10 апреля.

В ведомстве подчеркнули, что действия США "не соответствуют правилам международной торговли, наносят серьезный ущерб правам и интересам Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания".

"Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты немедленно отменить односторонние тарифные меры и урегулировать торговые разногласия путем консультаций на равноправной, уважительной и взаимовыгодной основе", — говорится в сообщении.

ЕС готовит ответ на пошлины США

Charles McQuillan / Getty Images

Еврокомиссия предложила ввести 25-процентные пошлины на ряд американских товаров в ответ на меры, введенные президентом США Дональдом Трампом, передает Reuters со ссылкой на документ, попавший в распоряжение агентства. О планах ЕС ввести ответные 25-процентные пошлины также пишет Bloomberg.

Согласно предложению ЕК, часть товаров подпадут под пошлины с 16 мая, еще часть — с 1 декабря. Пошлинами предлагается обложить широкий ряд товаров, включая бриллианты, зубные нити, колбасы, орехи и сою, отмечает Reuters.

Трамп планирует военный парад на свой день рождения

AFP / Getty Images

Президент США Дональд Трамп планирует провести крупный военный парад в честь 250-летия армии США, который совпадает с его днем рождения, 14 июня.

Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщили несколько американских изданий, указывая, что в тот же самый день главе Белого дома исполнится 79 лет.

Это событие будет приурочено к исторической дате, однако оно вызвало различные обсуждения и множественные вопросы по поводу его стоимости и целесообразности.

Япония хочет заключить мир с Россией

Владимир Андреев © URA.RU

Токио выразило желание подписать мирный договор с Москвой, несмотря на продолжающиеся сложности в двусторонних отношениях. Это следует из ежегодного дипломатического доклада японского МИД "Синяя книга".

Японский МИД подтвердил, что для Японии важен вопрос о принадлежности четырех Курильских островов, которые Россия рассматривает как свои территории. Несмотря на противоречия, Токио продолжает работать над разрешением территориального спора.

Минюст России предложил изменения в закон о военной службе

Руслан Яроцкий © URA.RU

Министерство юстиции России предложило разрешить лицам без гражданства заключать контракт на службу в Вооруженных силах РФ. Об этом свидетельствует текст пояснительной записки к законопроекту.

Эта мера направлена на унификацию условий для иностранных граждан, уже имеющих право служить в российской армии, и лиц без гражданства, что позволит им служить на аналогичных условиях.