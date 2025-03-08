BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В США впервые за 15 лет осужденного казнили через расстрел

67-летний Брэд Сигмон, осужденный за убийство родителей своей бывшей девушки в 2001 году, стал первым за 15 лет человеком, казненным в США путем расстрела, пишет Би-Би-Си.

Казнь состоялась в Южной Каролине, где трое добровольцев из исправительного департамента выстрелили ему в грудь. Сигмон выбрал расстрел вместо электрического стула или смертельной инъекции. Свидетелями казни были члены семьи убитых и духовный наставник Сигмона. Сигмон был признан виновным в двойном убийстве и приговорен к смертной казни больше 20 лет назад - в 2002 году.

В Сербии избили министра культуры

Министра культуры Сербии Николу Селаковича избили на фоне массовых протестов, пишет Blic.

Фото: Rade Prelić / Tanjug

Президент Александр Вучич сообщил, что у министра сломан нос. Нападение произошло в Белграде, и министр юстиции страны Майя Попович связала его с "атмосферой линчевания и насилия", созданной оппозиционными политиками. Селаковича отправили на обследование в Центр неотложной помощи. Протесты в Сербии продолжаются более четырех месяцев после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 15 человек. Протестующие требуют открытого расследования и публикации всех документов, связанных с реконструкцией вокзала.

Израиль нанес удары по Ливану

Израильские истребители атаковали южные районы Ливана, предположительно по военным объектам движения "Хезболла". Al Manar сообщает о 20 авианалётах, а Al Jazeera — о 15 авиаударах и 20-25 ракетах. Известно, что нападения произошли вблизи восьми населенных пунктов.

Фото: almanar.com.lb

Напомним, соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" вступило в силу 27 ноября 2024 года и было продлено до 18 февраля.

Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству

Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству, инициированный оппозиционной партией ПАСОК из-за отсутствия должного расследования железнодорожной катастрофы 2023 года, пишет Kathimerini.

Фото: ekathimerini.com

Из 300 депутатов 293 участвовали в голосовании: 136 поддержали вотум недоверия, 157 выступили против. В Греции начались акции протеста, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Родственники жертв катастрофы поддержали протестующих.

Напомним, 1 марта 2023 года пассажирский поезд Афины—Салоники столкнулся с грузовым составом в Темпи, погибли 57 человек, более 40 ранены.

Трамп заявил о предложении переговоров властям Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что написал письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением новых переговоров об иранской ядерной программе, пишет DW.

В интервью телеканалу Fox Business Трамп сообщил, что отправил письмо 5 марта и выразил надежду на проведение переговоров, чтобы избежать военных действий. Он подчеркнул, что Иран не должен обладать ядерным оружием и что сделка будет выгоднее для Ирана.

Представительство Ирана при ООН заявило, что не получало такого письма. В 2019 году Трамп уже пытался вести переговоры с Хаменеи, но безуспешно1. Тогда верховный лидер Ирана отклонил предложение, заявив, что Трамп не тот человек, с которым стоит обмениваться посланиями.

Трамп отметил, что предпочел бы заключить сделку, так как не хочет навредить Ирану и считает иранцев замечательными людьми. Он также добавил, что время идет и что-то должно произойти.

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/ZUMAPRESS/dpa/picture alliance