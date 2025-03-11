В МИРЕ: извинения Зеленского перед Трампом, трагедия в Сирии и отмена USAID
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Зеленский извинился перед Трампом за ссору в Белом доме
© AP Photo/Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский направил письмо Дональду Трампу, извиняясь за инцидент в Овальном кабинете. Об этом Уиткофф рассказал в интервью Fox News.
Это стало важным шагом в укреплении отношений между США и Украиной, несмотря на напряженность.
"Я думаю, что это был важный шаг, и было много дискуссий между нашими командами, а также украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой дискуссии", - добавил он, назвав это "прогрессом".
Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии
Telegram/Владимир Зеленский
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что в Саудовской Аравии состоятся важные переговоры, включая обсуждение доступа к украинским полезным ископаемым и возможные уступки Украины для достижения перемирия, пишет bbc.com.
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в апреле
Getty Images
Ссылаясь на дипломатические источники, South China Morning Post сообщает о возможной встрече Трампа и Си Цзиньпина в апреле, которая во многом будет зависеть от ситуации в Украине. Трамп надеется на быстрое разрешение украинского конфликта, чтобы сосредоточиться на Китае.
"Трамп считает, что он сможет покончить с украинской проблемой быстро и что Украина — куда менее сложный вопрос по сравнению с Китаем", — цитирует газета американского собеседника.
США отменяют 83% программ USAID
informator.ua
Госсекретарь США Марко Рубио объявил об отмене большинства программ USAID после ревизии, заявив, что многие из них не приносили пользы США. 83% программ были закрыты, оставшиеся перейдут под контроль Госдепартамента.
"После ревизии, длившейся шесть недель, мы официально отменяем 83% программ USAID", — написал Марко Рубио в соцсети X.
По словам госсекретаря, речь идёт о 5,2 тыс контрактов на миллиарды долларов.
Сирийские убийства алавитов: ужасные сцены насилия
Reuters
В Сирии продолжаются массовые убийства алавитов, поддерживающих свергнутого президента Башара Асада, пишет BBC News.
Cотни людей покинули свои дома в провинциях Латакия и Тартус на берегу Средиземного моря, где проживает алавитская община. Местные жители описывают сцены грабежей и массовых убийств, в том числе детей.
Жители Хай аль-Кусура, преимущественно алавитского района прибрежного города Баниас, рассказывают, что улицы заполнены телами погибших. По словам очевидцев, там были убиты мужчины разных возрастов.
Алавиты составляют около 10% населения Сирии. Большинство жителей страны — мусульмане-сунниты. Свергнутый президент Башар Асад также принадлежит к религиозному течению алавитов.
В пятницу местные жители были настолько напуганы, что даже не выглядывали из окон. Интернет работал с перебоями, но когда связь возвращалась, люди узнавали о гибели соседей из сообщений в соцсетях.
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