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Президенту Южной Кореи предъявили официальное обвинение в мятеже против государства

Прокуратура Республики Корея предъявила президенту страны Юн Сок Ёлю официальное обвинение в мятеже против государственного строя, передает агентство Yonhap.

Фото: Kim Hong-ji / AP Photo

Юн Сок Ёль был арестован 15 января и помещен в следственный изолятор 19 января. Обвинение было ему предъявлено за день до окончания срока содержания под стражей.

Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже против государственного строя.

Власти Ливана согласились продлить перемирие с Израилем

Ливанское правительство после проведенных консультаций приняло решение согласиться на продление действия соглашения о прекращении огня с Израилем до 18 февраля, заявил исполняющий обязанности премьера Ливана Наджиб Микати, пишет EA Daily.

Фото: Mohamed Azakir / Reuters





"После ознакомления с отчетом Комиссии по наблюдению за исполнением соглашения, которая работает над реализацией резолюции СБ ООН 1701, ливанское правительство подтверждает приверженность суверенитету Ливана, его безопасности и продолжение действия соглашения о прекращении огня до 18 февраля 2025 года", — приводит слова премьера пресс-служба правительства в своем заявлении.

По словам Микати, перед принятием решения он провел консультации с президентом Ливана Джозефом Ауном и спикером парламента Набихом Бирри относительно последних событий на юге страны. Также были проведены переговоры с американской стороной, ответственной за посредничество в соглашении о прекращении огня.

"По просьбе ливанского правительства США начнут переговоры о возвращении ливанских заключенных из израильских тюрем, арестованных после 7 октября", — добавил ливанский премьер.

В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. По этому плану в течение 60 дней армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлы" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20−30 километрах от границы с Израилем. Армия Израиля не выполнила в согласованный срок условия соглашения и не покинула ряд ливанских пограничных поселений, куда позже попытались вернуться местные жители, по которым израильские военные открыли огонь. В результате, по данным Минздрава Ливана, погибли 22 человека и более 120 получили ранения.

Армия Ливана, в свою очередь, заявила в воскресенье, что установила блокпосты, взяв под свой контроль 18 пограничных поселений после вывода оттуда израильских военных.

КНДР испытала ракеты, способные нести ядерный заряд

Главное управление ракетостроения КНДР провело испытание стратегических крылатых управляемых ракет подводного базирования, пишет DW. Об этом сообщило в воскресенье, 26 января, Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). Определение "стратегические", используемое северокорейскими военными, означает, что такие ракеты способны нести ядерное оружие, отмечает агентство AP.

"Запущенные стратегические крылатые ракеты пролетели по овальной и 8-образной траектории 1500 км в течение 7,507-7,511 секунды, затем точно попали в цель. Испытание важного вооружения не оказало никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран", - говорится в сообщении.

Присутствовавший на испытаниях лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал "ответственно выполнять важную миссию" по "защите продолжительного вечного мира и стабильности", добавляет ЦТАК.

Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что военные Южной Кореи подтвердили запуск нескольких крылатых ракет из КНДР в сторону Желтого моря. Их характеристики сейчас изучаются разведками США и Южной Кореи.

В Китае — взрыв у ТЦ, десятки раненых

Десятки людей пострадали в результате взрыва в толпе в китайском городе Шэньян.

Взрыв произошел у торгового центра, в котором три дня назад Си Цзиньпин поздравил китайцев с наступающим Праздником Весны, пишет EA Daily. Сообщается минимум о трёх погибших, ещё более 30 человек получили ранения.

Причина взрыва пока неизвестна, среди версий — взрыв баллона с газом или теракт.

Лукашенко в седьмой раз победил на выборах президента Белоруссии

Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко на брифинге.

Фото: Сергей Гапон / AFP

"По предварительным данным… Лукашенко Александр Григорьевич — 86,82 процента", - сказал он.

По информации центрального избиркома, итоговая явка на президентских выборах составила 85,70 процента.

На прошлых выборах главы республики, в 2020 году, в голосовании приняли участие 84,3 процента от общего числа избирателей.