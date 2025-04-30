Депутаты комитета по внешней политике Швейцарии отклонили предложение о введении контрмер на таможенные пошлины США, выбрав путь продолжения диалога. Вопрос был отклонён с перевесом в 16 голосов против 8. Большинство считает, что сейчас важно сохранять переговорный процесс.
Фото: сайт парламента Швейцарии
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Пакистанский сенатор заявил о вероятности ядерной войны с Индией
Пакистанский сенатор Сехар Камран заявил, что прекращение подачи воды из реки Инд на фоне напряжённости с Индией может привести к ядерной войне. Он подчеркнул, что Исламабад рассматривает водные ресурсы как вопрос национального выживания, а любые шаги Нью-Дели в этом направлении будут восприняты как прямая угроза.
Иллюстрация: Getty Images
В Чехии набирает обороты эпидемия гепатита А
В Чехии в 2025 году наблюдается вспышка гепатита А, значительно сильнее, чем обычно. По данным эпидемиологических служб, заболевание подтверждено у 424 человек, что более чем в десять раз превышает показатели прошлого года. Уже зафиксировано шесть смертей. Болезнь затрагивает главным образом уязвимые группы населения, живущие в условиях плохой санитарии, однако пока не распространяется бесконтрольно.
Фото: Hailshadow / istockphoto.com