Депутаты комитета по внешней политике Швейцарии отклонили предложение о введении контрмер на таможенные пошлины США, выбрав путь продолжения диалога. Вопрос был отклонён с перевесом в 16 голосов против 8. Большинство считает, что сейчас важно сохранять переговорный процесс.

Ким Чен Ын принял участие в испытаниях нового эсминца КНДР





В КНДР прошли первые испытания вооружений нового многоцелевого эсминца "Чхве Хён", за которыми лично наблюдал Ким Чен Ын. Лидер назвал корабль отправной точкой в построении современной морской державы. Эсминец назван в честь революционера Чхве Хёна и стал ключевым проектом ВМС нового поколения.

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Трамп назвал фейками опросы, показывающие падение его популярности в США





Дональд Трамп заявил, что не верит опросам, показывающим падение его популярности, и назвал их "фейками". Выступая на митинге в Мичигане, он обвинил исследователей в предвзятости, утверждая, что те опрашивают больше демократов, чем республиканцев. В своей соцсети Truth Social он добавил: "Мы справляемся лучше, чем когда-либо".