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В МИРЕ: испытания нового эсминца КНДР, ядерная война Пакистана с Индией, вспышка гепатита в Чехии

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 10:46
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В МИРЕ: испытания нового эсминца КНДР, ядерная война Пакистана с Индией, вспышка гепатита в Чехии Сегодня, 10:46
Сегодня, 10:46
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Парламент Швейцарии проголосовал против контрмер в отношении пошлин США

Депутаты комитета по внешней политике Швейцарии отклонили предложение о введении контрмер на таможенные пошлины США, выбрав путь продолжения диалога. Вопрос был отклонён с перевесом в 16 голосов против 8. Большинство считает, что сейчас важно сохранять переговорный процесс.

Фото: сайт парламента Швейцарии 

Ким Чен Ын принял участие в испытаниях нового эсминца КНДР

В КНДР прошли первые испытания вооружений нового многоцелевого эсминца "Чхве Хён", за которыми лично наблюдал Ким Чен Ын. Лидер назвал корабль отправной точкой в построении современной морской державы. Эсминец назван в честь революционера Чхве Хёна и стал ключевым проектом ВМС нового поколения.

Фото: ЦТАК
 
Трамп назвал фейками опросы, показывающие падение его популярности в США

Дональд Трамп заявил, что не верит опросам, показывающим падение его популярности, и назвал их "фейками". Выступая на митинге в Мичигане, он обвинил исследователей в предвзятости, утверждая, что те опрашивают больше демократов, чем республиканцев. В своей соцсети Truth Social он добавил: "Мы справляемся лучше, чем когда-либо".

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пакистанский сенатор заявил о вероятности ядерной войны с Индией

Пакистанский сенатор Сехар Камран заявил, что прекращение подачи воды из реки Инд на фоне напряжённости с Индией может привести к ядерной войне. Он подчеркнул, что Исламабад рассматривает водные ресурсы как вопрос национального выживания, а любые шаги Нью-Дели в этом направлении будут восприняты как прямая угроза.

Иллюстрация: Getty Images

В Чехии набирает обороты эпидемия гепатита А

В Чехии в 2025 году наблюдается вспышка гепатита А, значительно сильнее, чем обычно. По данным эпидемиологических служб, заболевание подтверждено у 424 человек, что более чем в десять раз превышает показатели прошлого года. Уже зафиксировано шесть смертей. Болезнь затрагивает главным образом уязвимые группы населения, живущие в условиях плохой санитарии, однако пока не распространяется бесконтрольно.

Фото: Hailshadow / istockphoto.com

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