BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Названа страна ЕС с самой большой инфляцией

Пока Европа постепенно выдыхает после затяжного инфляционного марафона, Румыния вновь оказывается в роли антирекордсмена. По данным Евростата, годовая инфляция в ЕС в марте снизилась до 2,5%, продолжив уверенное падение с февральских 2,7%. Но в Румынии — совсем другой сюжет.

Цены там взлетели на 5,1% за год, что делает страну лидером по инфляции среди всех стран Евросоюза. Вместе с ней в "тройке подорожания" — Венгрия (4,8%) и Польша (4,4%).

На другом конце шкалы - государства, где рост цен практически остановился. Франция — всего 0,9%, Дания — 1,4%, Люксембург — 1,5%. Их экономики уже почти вернулись к докризисному спокойствию.

Фото: Artem Postoev / shutterstock.com

Не менее 15 человек погибли при ударах Израиля на юге сектора Газа



Число погибших при обстреле Израилем палаток для перемещенных лиц в Хан-Юнисе на юге сектора Газа превысило 15, сообщило управление гражданской обороны палестинского полуэксклава.

Фото: Mohammed Ibrahim / unsplash.com

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал со ссылкой на медицинские источники, что десять человек погибли в результате удара израильского беспилотника по палатке для перемещенных лиц в Хан-Юнисе.

Иностранные студенты подают иски в суды США из-за лишения их виз Трампом

Иностранные студенты подают многочисленные иски в суды США, чтобы не допустить их депортации иммиграционными властями после того, как администрация американского президента Дональда Трампа начала отзывать у них право оставаться в стране. Об этом в среду, 16 апреля, пишет агентство Reuters.

"Только во вторник судьи в Массачусетсе, Монтане, Пенсильвании, Висконсине и Вашингтоне (округ Колумбия) издали чрезвычайные распоряжения, запрещающие иммиграционным властям действовать в отношении студентов", - говорится в сообщении.

Фото: Global Look Press/Sergey Petrov

Маск хочет заселить Землю "людьми с высоким интеллектом"

Илон Маск считает, что мир находится под угрозой из-за сокращения численности населения, и стремится исправить это, "помогая заселить Землю большим количеством людей с высоким интеллектом", заявили знакомые с вопросом источники The Wall Street Journal.

Фото: @elonmusk / Global Look Press

У Маска по меньшей мере 14 детей, о которых известно публично, однако, как говорят близкие к нему собеседники WSJ, на самом деле их намного больше. Газета отмечает, что "проект Маска по созданию детей" имеет отношение к его стремлению к колонизации Марса, как и другая его деятельность: SpaceX нужна, чтобы построить ракету, способную долететь до Марса, а Tesla и другие компании помогают финансировать этот план.

В Германии паллиативного врача подозревают в убийстве 15 человек

В Германии расследуется предположительно одна крупнейших серий убийств в системе здравоохранения страны. Уже арестованный паллиативный врач подозревается в убийстве в Берлине как минимум 15 человек - значительно большего числа, чем предполагалось ранее, пишет DW. Прокуратура Берлина в среду, 16 апреля, предъявила 40-летнему врачу обвинение в убийстве, параллельно продолжая расследование еще по 75 эпизодам.

Фото: Joern Neumann/epd/IMAGO

Согласно материалам дела, врач совершал преступления, работая в службе по уходу за пациентами в Берлине. Паллиативные врачи сопровождают неизлечимо больных людей, чтобы облегчить их страдания. Обвинение включает 15 эпизодов за период с 22 сентября 2021 года по 24 июля 2024 года.

Обвиняемый, как установило следствие, "без медицинских показаний и без ведома и согласия пациентов", ввел смертельную смесь различных медикаментов 12 женщинам и трем мужчинам. Самой молодой жертвой стала 25-летняя женщина, самой пожилой - 94-летняя.