BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Россия и США согласовали мораторий на удары по энергетическим объектам

Алексей Витвицкий / РИА Новости

Кремль опубликовал список объектов энергетической инфраструктуры России и Украины, на которые распространяется временный запрет на атаки.

В список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции. Также в перечень попали вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, в том числе электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

Решение действует 30 дней с 18 марта и может быть продлено.

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

president.gov.by

Лидер страны официально принял присягу, начав свой седьмой президентский срок. Церемония прошла в Минске во Дворце независимости.

Лукашенко произнёс присягу и поклялся верно служить народу, охранять права и свободы человека и гражданина, а также соблюдать и защищать Конституцию.

По сообщению Telegram-канала "Пул Первого", он также заявил, что "полмира мечтает о нашей ”диктатуре“ – диктатуре реальных дел и интересов наших людей".

"Когда речь идёт о справедливости и правде, совершенно неважно, какого размера твоя страна на карте мира. Голос Беларуси всегда звучит громко и уверенно. За годы своей независимости мы стали участниками большой политики. Я могу со всей ответственностью заявить, что у нас, власти и народа, достаточно опыта, чтобы выстоять в любых ветрах истории... Новый период президентских полномочий – это всегда новые исторические условия, ожидания и задачи. Наши приоритеты неизменны. Это мир, безопасность, благополучие родной Беларуси, достоинство нации и достаток каждого... Я – счастливый президент, а Беларусь – страна, в которой хочется жить", - приводят журналисты цитаты Лукашенко.

Израиль готовится к длительной оккупации Газы

PATRICK BAZ / AFP

Израильское руководство разрабатывает план полномасштабного наземного вторжения в сектор Газа, что может привести к переселению более 2,2 млн палестинцев. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Новый глава Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир предложил радикальную тактику борьбы с ХАМАС при поддержке крайне правых членов правительства. По данным FT, смена власти в США и возвращение Дональда Трампа дали Израилю больше свободы для действий в Газе.

План предполагает развертывание нескольких дивизий, разгром ХАМАС, контроль над территорией анклава и переселение палестинцев в прибрежную зону, полностью зависимую от гуманитарной помощи. Однако эксперты предупреждают о возможном вооруженном сопротивлении и сомневаются в способности ЦАХАЛа реализовать план в условиях истощения ресурсов.

США о Европе: "халявщики"

AP Photo

В переписке американских чиновников, случайно попавшей в прессу, министр обороны США Пит Хегсет назвал европейских союзников "жалкими халявщиками", пишет euronews.com.

"Я полностью разделяю ваше отвращение к европейским халявщикам. Это жалко", — заявил министр обороны США Пит Хегсет в секретном чате американской администрации, где обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских хуситов.

Чат, ведшийся в неразрешенном для секретных бесед приложении Signal, также содержал резкие заявления вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что удары по хуситам принесут выгоду Европе, но США не обязаны "снова ее выручать". Советник Трампа Майкл Уолтц предложил взыскать с европейцев расходы за разблокировку торговых путей.

Эти высказывания согласуются с прежними заявлениями Хегсета о том, что США больше не намерены терпеть "несбалансированные отношения" с Европой.

Китай обвиняет США в кибершпионаже

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Китай призвал США немедленно прекратить кибератаки и шпионаж через глобальные цепочки поставок. Представитель МИД КНР Го Цзякунь, ссылаясь на доклад Китайского альянса индустрии кибербезопасности, заявил, что Вашингтон злоупотребляет монополией в IT-сфере, внедряя бэкдоры и проводя масштабные кибероперации, пишет russian.news.cn.

По его словам, США манипулируют двойными стандартами, обвиняя других в угрозах кибербезопасности, но сами являются мировым лидером по кибератакам. Китай надеется, что доклад поможет миру увидеть "истинное лицо" Вашингтона.