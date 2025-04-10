ЕС наносит ответный удар: Европа вводит пошлины на товары из США

Алексей Витвицкий / РИА Новости

Европейский союз согласовал 25-процентные пошлины на широкий перечень американской продукции — от миндаля и апельсинового сока до стали и табака. Это первый шаг ЕС в ответ на действия США, которые ранее ввели аналогичные сборы на импорт европейских металлов. Новые меры стали частью разгорающейся торговой войны, начатой администрацией Дональда Трампа, сообщает Euronews.

В Доминикане — трагедия: более 140 погибших при обрушении крыши ночного клуба

Reuters

Крыша популярного клуба Jet Set в Санто-Доминго рухнула во время концерта звезды меренге Рубби Переса. Среди погибших — известный бейсболист Октавио Дотель и губернатор провинции Монте-Кристи Нельси Круз. Пострадали около 500 человек. Президент страны посетил место трагедии и выразил соболезнования семьям жертв, пишет Русская служба Би-би-си.

США планируют создать фонд для санкционной борьбы с "теневым флотом" России

Руслан Яроцкий © URA.RU

Сенаторы США предложили создать специальный фонд, направленный на ужесточение санкций против судов, перевозящих российские энергоресурсы. Новый механизм, как утверждает Reuters, позволит Вашингтону отслеживать "нелегальные" поставки нефти и усиливать давление на "теневую" логистику Москвы.

"Представленный в среду двумя сенаторами США от обеих партий законопроект создает фонд для обеспечения санкций против... танкеров, которые Россия использует для перевозки нефти, чтобы избежать западных санкций", — пишет агентство.

В Германии пересматривают условия получения гражданства

Wolfgang M. Weber/IMAGO

Новая правящая коалиция в ФРГ отменила ускоренное получение гражданства за 3 года. Тем не менее, возможность натурализации через 5 лет, а также сохранение двойного гражданства остаются в силе, пишет Deutsche Welle.

Япония помогает нуждающимся: в Сендае снова открылись бесплатные столовые

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В ответ на рост цен в Японии в городе Сендай возобновили социальную инициативу, обеспечивающую бесплатные обеды и пространство для общения. Программа стартовала в 2019 году, но была приостановлена во время пандемии.